5 kiểu ‘hư hỏng’ của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn không thể cưỡng lại

Bạn nên nhớ chồng ngoan sẽ không đến lượt bạn phải quản lý. Chồng hư, bạn cũng không thể uốn nắn anh ấy trở nên ngoan hiền được. Đôi khi bạn phải chấp nhận cuộc sống này vốn không như mình mong đợi. Thế nên đừng mãi lo toan, đừng mãi tận tụy, hãy biết cách buông bỏ vài thứ để sống an yên hơn. Và đặc biệt phải biết “hư” kiểu này để chồng vừa nể vừa yêu.

Phụ nữ có hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào cách sống của bạn. Không ai bắt bạn phải suốt ngày lủi thủi trong bếp, cũng không ai ép bạn phải ở bên cạnh chồng chăm lo từng li từng tí.

Phụ nữ đừng cư xử cứng nhắc hay quá khô khan với chồng. Đôi khi bạn cũng phải biết cách quyến rũ, mê hoặc khiến chồng không bao giờ quên vợ. Một nụ hôn bất ngờ, một cái nháy mắt hay vài cái vuốt ve, ôm ấp sẽ khiến chàng cảm nhận được sự hấp dẫn của vợ.

Đó là những hành động thể hiện tình cảm rõ ràng nhất mà ai cũng có thể làm được. Hoặc chị em đôi khi hãy thử mặc những bộ đồ gợi cảm, khoe hết đường cong cơ thể. Đừng nghĩ có chồng thì phải ăn mặc kín đáo, đôi khi cũng phải hở một chút để chồng chết mê chết mệt.

Hãy học cách quyến rũ chồng khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ những điều này là hư, chỉ dành cho những cô nàng lẳng lơ. Đây là hành động giữ chồng của một người vợ khôn ngoan. Đàn ông vốn rất thích ngọt, càng ngọt ngào càng chiếm trọn được trái tim của anh ấy.

Rót mật vào tai chồng những điều mình mong muốn

Phụ nữ thích cái gì cũng đừng mãi giấu giếm mà hãy thổ lộ với chồng. Hãy nép vào ngực của anh ấy và thủ thỉ những điều bạn muốn. Đàn ông vốn không đủ tinh tế để nhận ra những khát khao thầm kín của bạn.

Đừng ngại thủ thỉ với chồng những điều thầm kín của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lúc bạn phải nói ra, họ mới cảm nhận được và thực hiện. Đừng mãi im lặng, cũng đừng giữ suy nghĩ “cứ để anh ấy tự hiểu”. Bạn nên nhớ đôi khi chính bạn còn không thể hiểu nổi mình thì người khác làm sao hiểu được?

Chồng bạn có lắm lo toan và áp lực, họ không đủ thời gian để tìm hiểu về tâm lý của vợ. Họ chỉ nhìn vào sắc mặt, chứ không đủ kiên nhẫn để đọc suy nghĩ của bạn. Suy cho cùng phụ nữ muốn gì cứ nói, nếu được cứ mè nheo, làm nũng để chàng đáp ứng những điều bạn muốn.

Trở thành cô nàng cá tính

Phụ nữ phải cá tính mới thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích những cô nàng hiền lành, nhu mì nhưng không thể chịu được người quá yểu điệu. Phụ nữ phải biết dịu dàng đúng lúc và mạnh mẽ khi cần. Chẳng hạn như hôm nay bạn mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, dịu dàng hôm sau nên đổi lại quần jean và áo thun cá tính hơn. Thay đổi “khẩu vị” của đàn ông cũng là cách khôn ngoan nhất trong bí quyết giữ chồng hiệu quả.

Biết hư đúng lúc để chồng vừa nể vừa yêu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn đừng suốt ngày gọi dạ bảo vâng. Hãy mạnh mẽ nói lên ý kiến, quan điểm của mình. Khi bạn nói lên những điều mình không đồng tình, đàn ông cũng sẽ suy nghĩ về điều đó. Nếu bạn không thích những hành động thái quá đó của chồng, hãy nói thẳng để anh ấy sửa chữa. Đừng im lặng cho qua, anh ấy không biết nên sau này sẽ tiếp tục mang những trò đùa đó ra chế giễu bạn.

Cuồng nhiệt trong chuyện chăn gối

Hãy là geisha ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy là nàng geisha quyến rũ, đầy nhiệt huyết khi ở trên giường. Hãy để chồng cảm nhận được sự nhiệt tình và hăng hái ở bạn. Nhiều phụ nữ rất thụ động trong chuyện chăn gối khiến đàn ông chán nản. Việc chủ động trong chuyện ấy không có gì là xấu hổ, phụ nữ phải biết cách “hư” như vậy để giữ trọn trái tim của chồng.

Trung thực khi “yêu”

Thể hiện cảm xúc tự nhiên trong chuyện ấy là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khi “yêu”, hãy thể hiện đúng cảm xúc của mình, đừng giả vờ "lên đỉnh" cũng đừng cắn răng chịu đựng. Bạn nên thoải mái bộc lộ những điều mình đang cảm nhận. Đó là chất xúc tác khiến cuộc yêu của bạn càng hưng phấn và nồng nàn hơn. Đàn ông sẽ chết mê chết mệt vì những điều đó.