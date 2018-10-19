Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời

Phụ nữ yêu 19/10/2018 05:30

Chị em thường truyền tai nhau cách giữ chồng sao cho khôn khéo nhất. Và đây chính là cách người đàn bà 50 tuổi khiến chồng ngoan ngoãn ở nhà, không bao giờ tòm tem của lạ.

Muốn nắm bắt tâm lý của đàn ông không khó, chỉ cần phụ nữ chịu khó để ý một chút đến thói quen của chồng. Hãy quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của anh ấy và áp dụng những chiêu “kéo thả” này để chồng chết mê chết mệt, cả đời không buông.

Quản lý nhưng cho chồng không gian riêng

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 1
Cho chồng khoảng không gian riêng là điều khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Không có người đàn ông nào muốn bị vợ quản lý quá chặt. Ai cũng muốn tự do bay nhảy và làm những điều mình thích. Dù đã có gia đình, đàn ông vẫn không muốn vợ xen vào quá nhiều cuộc sống riêng.

Vì vậy phụ nữ quản lý chồng nhưng phải biết giữ cho chồng không gian riêng. Điều này không chỉ tôn trọng chồng mà còn giúp bạn sống thoải mái hơn. Bởi có những chuyện bạn càng muốn biết nhiều sẽ càng chịu nhiều tổn thương.

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 2
Đừng tạo cho anh ấy quá nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Nếu quản lý chồng quá chặt, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu và chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của bạn ngay lập tức. Hoặc khi càng tìm hiểu, càng muốn biết nhiều chuyện về chồng, bạn sẽ phát hiện những chuyện không hay về anh ấy. Chẳng hạn như về người yêu cũ hoặc những mối quan hệ mới của chồng. Thế nên phụ nữ càng biết ít càng sống thoải mái hơn.

Biết giới hạn chịu đựng của chồng

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 3
Đừng nói nhiều khiến chồng mệt mỏi, chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyện bạn không nói ra sẽ tốt hơn là cứ “thẳng như ruột ngựa”. Đa số phụ nữ đều muốn nói về những vấn đề của bản thân và được người khác lắng nghe.

Vì vậy họ cứ nói luôn miệng về những chuyện mình đã trải qua cốt để chồng an ủi và thông cảm. Nhưng bạn nên nhớ đây là điều mà đàn ông ghét cay ghét đắng. Đi làm về mệt mỏi, họ chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoặc khi rảnh rỗi, họ muốn tự do làm điều mình thích chứ không hề muốn là “nạn nhân” để vợ trút bầu tâm sự.

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 4
Có những chuyện bạn không nên biết sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ hãy nghĩ đến sức chịu đựng của chồng, đừng để anh ấy cảm thấy áp lực và khó chịu trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hãy để chồng sống với những khoảng không gian riêng mà anh ấy tạo ra. Khi cảm nhận được sự trống trải, anh ấy sẽ nghĩ đến vợ. Lúc đó anh ấy sẽ biết trân trọng người vợ của mình nhiều hơn.

Dành thời gian chăm sóc bản thân

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 5
Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân để xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian chồng vui chơi, nhậu nhẹt bên ngoài, bạn hãy ở nhà chăm sóc bản thân. Hoặc dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức, mua sắm hoặc làm những điều mình thích. Đừng cầm điện thoại gọi thúc giục chồng về nhà.

Dù đã có chồng, bạn cũng không thể bỏ rơi bản thân mình. Trân trọng bản thân cũng là cách để chồng tôn trọng bạn. Đó nguyên tắc hạnh phúc trong hôn nhân, đàn bà hãy nhớ thật kỹ. Không ai thương mình bằng bản thân, kể cả người đàn ông ở cạnh bạn mỗi ngày.

Để chồng thoải mái liên lạc với những người phụ nữ khác

Mách nhỏ chị em chiêu ‘giữ như không giữ’ của đàn bà 50 khiến chồng say mê cả đời - Ảnh 6
Nếu còn trân trọng hôn nhân, anh ấy sẽ tự biết về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông là gia vị làm cho cuộc hôn nhân thêm màu sắc, thú vị hơn. Nhưng đôi khi ghen quá đà sẽ khiến bạn đánh mất giá trị. Thế nên hãy bỏ mặc chồng, cứ để anh ấy thoải mái liên lạc với người phụ nữ khác. Bởi bạn không thể ở bên cạnh chồng 24/24, không thể biết anh ấy sẽ nói chuyện hay nhắn tin với những ai.

Thay vì mãi chạy theo tìm hiểu rồi ghen tuông vô cớ, bạn hãy dành thời gian cho những mối quan hệ của mình. Nếu còn thương vợ, đàn ông sẽ tự khắc biết đâu mới là người phụ nữ mình cần. Họ sẽ không dại khờ chạy theo người chỉ mới tán tỉnh vài câu đã đổ. Họ không ngu ngốc đến nỗi vì một người phụ nữ qua đường mà đánh đổi tất cả.

 

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