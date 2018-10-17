Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình

Phụ nữ yêu 17/10/2018 05:30

Đàn ông luôn nghĩ về những điều này khi ngoại tình, nhân tình sẽ thấy xấu hổ và thôi ảo tưởng về giá trị của bản thân mình.

Ai cũng nghĩ đàn ông chọn con đường ngoại tình sẽ đề cao giá trị của bồ nhí. Nào là nhân tình giỏi ăn nói, điêu luyện chuyện giường chiếu. Còn vợ thì như bà cô già, cằn nhằn suốt ngày, hay ăn mặc lôi thôi luộm thuộm. Tuy nhiên suy nghĩ này là sai lầm vì đàn ông hoàn toàn nghĩ ngược lại.

Vợ là ly nước lọc thuần khiết và bổ dưỡng

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thường không bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ khi gặp nhân tình, đàn ông sẽ hết lời chê bai vợ. Tuy nhiên đa số đàn ông sẽ nghĩ như thế này: vợ lúc nào cũng nói nhiều, càm ràm đủ thứ chuyện trên đời dưới đất nhưng suy cho cùng vẫn là ly nước lọc tinh khiết và bổ dưỡng.

Những lời vợ nói ra đều không mang ý xấu, cô ấy luôn muốn tốt cho chồng nên mới thẳng thắn như vậy. Đàn ông nghĩ sự quan tâm của vợ như ly nước lọc vô vị nhưng sau này sẽ nhận ra thứ thức uống đó là bổ dưỡng nhất.

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 2
Họ biết cách dừng lại đúng lúc để gìn giữ hòa khí gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình vốn dĩ chỉ là người qua đường, món lạ nhất thời nhưng ăn hoài sẽ cảm thấy ngán. Đàn ông thường nghĩ nhân tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu nhất thời của mình. Hoặc đi cùng cô ấy ra ngoài sẽ có cái để khoe khoang với bạn rằng mình cũng có bản lĩnh chinh phục gái đẹp.

Nhưng nhân tình chỉ dừng lại ở những suy nghĩ đó của đàn ông mà thôi. Họ chẳng qua chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài, mặc hoài sẽ thấy nóng, thế nên đàn ông sẽ cởi bỏ bất cứ lúc nào bản thân thích. Do đó ít ai nghĩ sẽ bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

Nhân tình là thú vui nhất thời

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 3
Đàn ông nghĩ nhân tình chỉ là thú vui nhất thời...

Khi bước ra đường, đàn ông thường không thể rời mắt khỏi những cô nàng chân dài, thân hình nóng bỏng. Họ thích ngắm nhìn và tán tỉnh nhưng rồi cũng sẽ cảm thấy nhanh chán. Nhân tình vốn chỉ là niềm vui nhất thời khi đàn ông cảm thấy áp lực với mọi thứ. Khi trở lại trạng thái cân bằng, họ sẽ lại trở về bên mái ấm của mình, bên người phụ nữ mình yêu thật lòng.

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 4
... khi chán rồi họ sẽ rời đi chứ không giữ bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn dĩ cả thèm chóng chán, họ thích rất nhanh nhưng cũng sẽ bỏ rất vội vàng. Nhất là những thứ dễ chinh phục và dễ dàng có được. Và nhân tình là những kiểu người như vậy. Cô ấy luôn muốn lấy lòng của đàn ông nên sẽ bất chấp làm những điều người đó yêu cầu. Khi được cho “ăn” quá no, đàn ông sẽ cảm thấy chán ngán và chỉ muốn rời bỏ ngay lập tức.

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 5
Còn vợ là người mà suốt đời này họ không bao giờ muốn bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng còn vợ thì khác, mỗi ngày nhìn vợ sẽ chán nhưng rời đi một chút đã thấy nhớ. Vợ chồng vốn dĩ đã có với nhau sợi dây liên kết tình cảm, không phải nói bỏ là bỏ được. Suy cho cùng vợ là nhân duyên kiếp này, còn nhân tình là mối nhân duyên còn dang dở từ kiếp trước. Khi trả hết những món nợ đó, họ sẽ không còn lý do gì ở bên nhau nữa.

Vợ và bồ, ai quan trọng?

Tùy theo suy nghĩ của mỗi người đàn ông mà sẽ có những câu trả lời khác nhau. Có người chán vợ đến nỗi mỗi ngày 24 tiếng đều dành hết cho nhân tình. Thì khi đó nhân tình là quan trọng nhất. Còn những người dù có ăn chơi, bay nhảy đến đâu cũng nghĩ đến vợ đầu tiên, thì khi đó vợ là quan trọng nhất trong tim họ.

Hóa ra đây là những suy nghĩ của đàn ông về vợ và bồ khi ngoại tình - Ảnh 6
Đàn ông khôn ngoan sẽ biết cách chọn giữa bồ và vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khôn ngoan sẽ biết cách chọn vợ, chứ không phải chọn một người chỉ mới gặp mặt đôi ba lần. Họ sẽ đủ sáng suốt để nhận ra đâu là món ăn chính và đâu chỉ là đồ ăn vặt.

 

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù

Đàn ông thường cho rằng vợ là cơm ăn hoài thấy ngán, còn nhân tình là phở ngon lành, lạ miệng. Đa số không nhận ra giá trị của cơm trong cuộc sống hằng ngày đến khi mất đi rồi mới hối hận.

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