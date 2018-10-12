Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào

Phụ nữ yêu 12/10/2018 16:44

Khi về sống chung một nhà, cả hai phải chấp nhận hạ thấp cái tôi của mình một chút để cuộc hôn nhân hòa bình, tự do và bình đẳng hơn.

Khi cãi vã, chồng nên nhịn vợ để tránh xung đột lớn. Và vợ cũng phải nhận thua chồng những điều này để hôn nhân hạnh phúc, người thứ ba không có cơ hội chen chân vào.

Vai trò trụ cột là của chồng

Dù muốn dù không, bạn cũng phải công nhận một điều vai trò trụ cột là của đàn ông từ xưa đến nay. Trong gia đình, phải có sự mạnh mẽ của đàn ông, sự dịu dàng tinh tế của phụ nữ thì hôn nhân mới vững bền được. Chồng không thể phủ nhận vai trò của vợ và vợ cũng phải công nhận vai trò trụ cột của chồng trong gia đình.

Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào - Ảnh 1
Đàn ông dù gì cũng là trụ cột của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vợ có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể một mình gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nên phụ nữ nên chấp nhận thua chồng trong cương vị trụ cột. Hãy để anh ấy khẳng định vai trò của mình, đừng mãi hơn thua chồng trong việc ai kiếm được nhiều tiền hơn ai. Hoặc đừng bao giờ hạ thấp vai trò của chồng trong nhà. Bởi khi không có anh ấy, bạn sẽ khá vất vả.

Kiếm tiền

Trong hôn nhân điều quan trọng không phải là ai kiếm được nhiều tiền hơn ai mà ở sự tôn trọng lẫn nhau. Dù chồng có kiếm được ít tiền hơn, bạn cũng nên biết cách cư xử khéo léo một chút. Đừng để anh ấy cảm thấy thua vợ. 

Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào - Ảnh 2
Hãy chấp nhận thua chồng trong việc kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có lòng tự trọng rất cao. Họ có thể chịu đựng được những lời chỉ trích của cấp trên nhưng khó lòng chấp nhận lời nói nặng nhẹ của vợ. Thế nên vợ hãy tinh tế một chút, đừng vì chuyện tiền bạc mà khiến tình cảm rạn nứt. Bởi một khi đã đồng ý làm vợ, bạn phải chấp nhận những khuyết điểm của anh ấy, kể cả khả năng kiếm tiền giới hạn.

Đừng đòi hỏi quá nhiều, cũng đừng tạo áp lực cho chồng. Nếu chồng kiếm ít tiền, bạn nên chi tiêu hợp lý một chút. Ngoài ra, nếu bạn kiếm được nhiều tiền thì cũng nên học cách khiêm tốn, đừng tỏ ra cao ngạo trước mặt chồng.

Làm những việc nặng nhọc trong nhà

Vai trò của một người chồng là đỡ đần vợ những việc nặng nhọc trong nhà. Thế nên vợ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải biết nhường đất cho chồng “dụng võ”. Hãy để anh ấy thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình. Vợ đừng ôm việc vào người mà hãy nhờ chồng giúp đỡ.

Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào - Ảnh 3
Hãy nhờ chồng giúp đỡ việc nặng nhọc, đừng một mình ôm đồm mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có chuyện gì khó, bạn hãy nói “việc này chỉ có anh là làm được mà thôi”. Câu nói này sẽ khiến chồng cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Anh ấy sẽ sẵn sàng lao vào giúp vợ. Suy cho cùng, sức đàn bà không bao giờ hơn đàn ông được. Vì vậy hãy nhận thua chồng trong khoản này để gia đình êm ấm hơn.

Giao tiếp, làm ăn

Trời ban cho phụ nữ sự khôn khéo nên thường được nhiều người yêu mến. Ở phái yếu có sự mềm mỏng nên sẽ dễ dàng thuyết phục người khác. Nhưng đàn ông cũng có điểm mạnh của mình. Phụ nữ mềm mỏng trong giao tiếp nhưng lại dễ bị lừa gạt, còn đàn ông thì không.

Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào - Ảnh 4
Đàn ông giao tiếp khéo léo nhưng đôi khi cũng kiên quyết - Ảnh minh họa: Internet

Phái mạnh cũng khéo léo trong giao tiếp nhưng lại cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Trong chuyện làm ăn, đàn ông luôn giải quyết mọi chuyện bằng cái đầu lạnh nên chuyện gì cũng suôn sẻ. Còn phụ nữ thường đặt tình cảm quá nhiều nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Vì vậy phụ nữ hãy học hỏi và nhận thua chồng ở khoản này.

Quan điểm đúng mà chồng đưa ra

Vợ nhận thua chồng những điều này, đảm bảo hôn nhân không bao giờ có kẻ thứ ba xen vào - Ảnh 5
Vợ hãy lắng nghe những ý kiến của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn trở thành một người thành công, bạn phải biết lắng nghe ý kiến của người khác. Đừng lúc nào cũng nghĩ quan điểm của mình là đúng. Đôi khi cũng phải công nhận những ý kiến của chồng đã đưa ra. Là vợ, bạn nên lắng nghe những ý kiến của chồng. Đừng nghĩ những điều đó vô lý, bởi đàn ông trải nghiệm nhiều, họ biết điều gì tốt cho bạn.

 

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