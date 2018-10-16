Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù

Phụ nữ yêu 16/10/2018 05:30

Đàn ông thường cho rằng vợ là cơm ăn hoài thấy ngán, còn nhân tình là phở ngon lành, lạ miệng. Đa số không nhận ra giá trị của cơm trong cuộc sống hằng ngày đến khi mất đi rồi mới hối hận.

Dưới đây là những điều vợ “ăn đứt” bồ nhí, đàn ông biết sẽ tiếc hùi hụi vì đã phản bội lại điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 1
Vợ có nhiều thứ ăn đứt nhân tình- Ảnh minh họa: Internet

Biết tiết kiệm

Đa số cô vợ nào cũng biết cách tiết kiệm để chu toàn cho gia đình ấm êm, no đủ hơn. Họ xót những đồng tiền chồng làm ra nên thường chi tiêu chừng mực, không phung phí.

Còn nhân tình thì muốn gì cũng mè nheo, làm nũng để có bằng được. Họ nghĩ bản thân đẹp, quyến rũ và anh ta yêu mình nên phải có nghĩa vụ làm những điều đó. Thế nên cô bồ nhí nào cũng chi tiêu xả láng, đòi hỏi những món hàng hiệu đắt tiền mà không nghĩ đến túi tiền của người đàn ông đó có cho phép hay không.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 2
Vợ biết tiết kiệm còn nhân tình thì tiêu hoang - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn ông nên “sáng mắt” nhận ra nhân tình chỉ yêu túi tiền của các anh mà thôi. Đàn ông nên nhớ nuôi vợ sẽ có lãi, còn nuôi nhân tình nợ sẽ chất chồng. Vì vợ ít nhất còn biết giữ tiền, biết quản lý thông minh. Họ nghĩ cho con, cho chồng nên sẽ không tiêu hoang.

Còn nhân tình vốn dĩ chỉ là người dưng, họ không màng đến đàn ông kiếm được bao nhiêu tiền mà chỉ muốn tiêu cho đã đời. Suy cho cùng, đàn ông nên nhớ hãy chọn người giúp mình làm ra tiền, đừng chọn người suốt ngày bòn rút túi tiền của mình.

Biết giữ không khí gia đình

Vợ luôn là người xây tổ ấm, đây là quan niệm chưa bao giờ sai. Nếu không có vợ, mọi thứ trong nhà sẽ rối tinh rối mù, con cái cũng sẽ không ngoan ngoãn, chồng cũng khó tập trung cho công việc. Đây là điều mà người vợ mới có thể làm được.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 3
Vợ làm cho không khí gia đình ấm áp, dễ chịu hơn...

Còn nhân tình chẳng qua là căn phòng trọ để đàn ông nghỉ chân. Nhưng rồi đàn ông cũng sẽ quay về với mái ấm thật sự của mình. Thử nghĩ ở mãi trong căn trọ chật hẹp, mấy ai lại không muốn có được một mái nhà đủ vững vàng? Đàn ông thích bay nhảy nhưng suy cho cùng thứ mà họ cần là một ngôi nhà để dừng chân cả đời chứ không phải là một căn trọ tạm bợ.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 4
... còn nhân tình chỉ là căn phòng trọ tạm bợ - Ảnh minh họa: Internet

Danh phận chính thức

Dù sao vợ cũng được cưới hỏi đàng hoàng chứ không giống như nhân tình. Thế nên những cô vợ hãy tự tin rằng mình có danh chính ngôn thuận chứ không phải hạng đi cướp chồng người khác. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ không đơn độc chiến đấu một mình.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 5
Dù gì vợ cũng có danh phận đàng hoàng tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Và khi có ly hôn, anh ấy cũng sẽ hỏi ý kiến của ba mẹ chứ không thể tự mình quyết định. Khi ba mẹ không đồng ý, anh ấy cũng sẽ không thể làm điều gì khác hơn. Vì vậy vợ đừng sợ mình thua thiệt nhân tình, bởi bạn có tất cả những thứ mà cô ta không bao giờ có được. Đó là danh phận và đội ngũ hậu thuẫn vững mạnh phía sau.

Con cái

Phía sau bạn lúc nào cũng có những đứa con làm nguồn động lực sống. Bạn nên nhớ mình không hề cô đơn. Và dù là người chồng tệ bạc, đàn ông cũng sẽ không trở thành người cha xấu xa trước mặt con. Còn nhân tình dù sinh con cho anh ấy nhưng suốt đời cũng sẽ bị người đời cho là làm lẻ, vợ bé, chứ không bao giờ có danh phận đàng hoàng.

Những thứ vợ ‘ăn đứt’ nhân tình nhưng đàn ông lại có mắt như mù - Ảnh 6
Vợ là người sinh con để nối dõi tông đường cho nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi lấy chồng, đứa con sẽ là sợi dây liên kết. Dù vợ chồng có cãi nhau nhiều đến mấy, chỉ cần có con, họ sẽ tự động hòa giải. Đàn ông dù có ngoại tình, họ cũng sẽ cần có con và sẽ không để cho con mình thiếu thốn. Thế nên vợ hãy mạnh mẽ và tự tin rằng mình đang nắm thứ vũ khí lợi hại nhất trong cuộc chiến này.

Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng mang con ra đe dọa chồng, đừng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ thơ. Có chuyện gì hãy cứ tự mình giải quyết và dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ tuổi thơ cho con của mình.

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