Chồng cắm sừng có là gì, đây mới là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời đàn bà

Phụ nữ yêu 14/10/2018 05:30

Phụ nữ lấy chồng, nước mắt nhiều hơn nụ cười và lắm lúc phải chịu đựng những nỗi nhục nhã chẳng ai thấu này, đọc thôi đừng khóc!

Năm mười tám, đôi mươi, bạn sống vô lo vô nghĩ, mặc kệ sự đời như thế nào cũng được. Nhưng khi lớn lên một chút, bạn cần phải nghiêm túc chịu trách nhiệm với bản thân. Khi đó bạn sẽ nhận ra, nhan sắc không phải là yếu tố quan trọng nhất mà là nhân phẩm. Bạn có thể nghèo vật chất, nhưng đừng bao giờ để người ta coi thường. 

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Nỗi nhục lớn nhất của đàn bà là những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Bị đàn ông cho là ăn bám

Phụ nữ dù đã kết hôn hay chưa cũng đừng để cho bất cứ ai gọi bạn là ăn bám. Đừng để bản thân trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Nếu có chồng, hãy trở thành người cùng đồng hành, chứ đừng là chiếc bóng lẽo đẽo theo sau lưng anh ấy. Đừng nghĩ mình có chút nhan sắc, chồng sẽ giữ khư khư bên người và cung phụng như bà hoàng. Đừng nghĩ mình ở trong lòng chồng có vị trí vô cùng vững chắc.

Chồng cắm sừng có là gì, đây mới là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời đàn bà - Ảnh 2
Cuộc đời phụ nữ phải tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi bạn nên nhìn vào thực tế một chút. Nhan sắc có mặn mà, xinh đẹp đến đâu cũng sẽ phai dần theo thời gian. Vị trí có vững chắc đến đâu cũng sẽ có người thay thế. Vì vậy đừng tự huyễn hoặc bản thân mình. Hãy sống đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc đời này. Kiếm tiền được hãy kiếm, tự lập được cứ tự lập, đừng dựa dẫm ai, cũng đừng trở thành con rối trong tay người khác.

Không có tri thức

Nỗi nhục lớn nhất cuộc đời đàn bà là không có tri thức. Tri thức ở đây không chỉ bao gồm những bài học trên sách vở mà còn là những kinh nghiệm xương máu của bản thân. Thay vì cứ chăm chút nhan sắc, sửa chỗ này, cắt chỗ kia để giữ chồng, bạn hãy giữ anh ấy bằng cách thông minh nhất là nạp đầy kiến thức vào đầu của mình. Phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông nể phục và trân trọng nhiều hơn so với người đẹp mà đầu óc rỗng tuếch.

Chồng cắm sừng có là gì, đây mới là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời đàn bà - Ảnh 3
Hãy chăm đọc sách và trau dồi kiến thức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy tự trau dồi cho mình nhiều kiến thức mỗi ngày. Có thời gian hãy lên mạng đọc báo, học hỏi, đừng cứ cắm đầu vào chuyện bếp núc. Bởi cuộc sống đã hiện đại, phụ nữ cũng phải trang bị cho mình nhiều kỹ năng. Khi đó, chồng sẽ không bao giờ có ý nghĩ xem thường bạn.

Không có đủ tiền phụng dưỡng cha mẹ

Nếu làm việc cả cuộc đời vẫn không thể cho cha mẹ đồng nào, bạn là kẻ thất bại. Lấy chồng rồi, nhiều người chạy theo cung phụng, chăm lo cho người khác ít khi quan tâm đến đấng sinh thành. Guồng quay của cuộc sống khiến bạn quên đi bổn phận. Thế nên hãy sống chậm, suy nghĩ thấu đáo một chút. Hãy luôn nhớ phía sau của mình có cha mẹ đang dõi theo.

Chồng cắm sừng có là gì, đây mới là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời đàn bà - Ảnh 4
Nếu có tiền hãy nghĩ đến việc phụng dưỡng cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Có thể họ không cần những đồng tiền mà bạn cho nhưng điều mà họ chắc chắn cần là lời quan tâm, hỏi han mỗi ngày. Vì vậy, phụ nữ dù đã lấy chồng cũng hãy nhớ lấy bổn phận của mình. Nếu không, đến khi già đi, bạn sẽ thật sự hối hận vì những chuyện mình chưa thể thực hiện.

Con cái không tôn trọng

Đàn bà có thể làm một người vợ không tốt nhưng nhất định phải là người mẹ tuyệt vời. Nếu không thể trở thành một người mẹ hoàn hảo, cũng xin đừng để con phải xấu hổ khi nhắc về bạn. Bởi con cái tiếp xúc với mẹ nhiều hơn cha nên sẽ học hết những thói hư tật xấu từ mẹ.

Chồng cắm sừng có là gì, đây mới là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời đàn bà - Ảnh 5
Hãy là một người mẹ tuyệt vời để con cái xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên mẹ làm gì cũng nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Đừng chửi thề hay mắng nhiếc ai trước mặt con, đừng để chúng thấy hình ảnh không tốt về bạn. Nếu không được chồng tôn trọng, ít nhất bạn còn có con. Chúng sẽ luôn kính nể và xem bạn là người mẹ tuyệt vời nhất. Thế nên, cuộc đời này không chỉ dành riêng cho bạn, mà còn là tấm gương để con thơ soi vào và học hỏi. Vì vậy hãy sống thật tốt mỗi ngày.

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Từ khóa:   nỗi nhục của đàn bà bí quyết hạnh phúc chuyện hôn nhân

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