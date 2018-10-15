Anh nói dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư làm ăn với người bạn. Chị tin chồng nên đưa hết số tiền vợ chồng dành dụm bấy lâu nay cho anh có vốn làm ăn. Nhưng nào ngờ khi mọi chuyện đổ vỡ, công chuyện làm ăn của anh đâu không thấy, không biết lời lãi bao nhiêu nhưng chị biết số tiền chị đưa anh đã không cánh mà bay.

Đầu tiên là trường hợp của anh Hậu, nhân viên của một công ty nhà nước. Anh lén lút ngoại tình sau lưng vợ tính đến nay đã hơn 2 năm. Chị biết hết những việc chồng làm, nhưng vì con, vì giữ thể diện cho anh nên chị đành nhắm mắt cho qua. Chị nghĩ chỉ cần anh còn xem nơi đây là nhà, xem chị là vợ, chị sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm của anh. Nhưng mọi thứ đã vượt quá giới hạn của chị, khi anh lừa dối hết lần này đến lần khác.

Sự tức giận bấy lâu này không thể kiềm chế được mà bùng phát, chị như hóa điên khi biết chồng mình làm những chuyện như vậy. Anh thường keo kiệt, ky bo với vợ con nhưng bây giờ lại dùng số tiền lớn mua nhà cho nhân tình. Nỗi đau và sự phản bội này, chị không thể cứ nhắm mắt làm ngơ mãi được.

Anh dùng tiền đó để mua cho nhân tình căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Sở dĩ chị biết chuyện này là do chính người bạn cũ của chị đã bán lại ngôi nhà này cho anh. Mới đầu người bạn đó tưởng anh mua nhà cho vợ con hưởng phúc, nào ngờ khi hỏi ra mới biết anh lén lút cung phụng cho nhân tình sau lưng vợ.

Chị bắt đầu âm thầm theo dõi chồng. Mỗi lần như vậy chị đều chụp hình để làm bằng chứng sau này, anh có chối cũng không được. Sau đó chị tung hết những hình ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội rồi kèm một bản đến cơ quan của anh. Cấp trên biết được rất tức giận và thất vọng về anh.

Chị bắt đầu lên kế hoạch để trả thù chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những đồng nghiệp cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác. Ngày đó, anh nổi tiếng là người đàn ông tài giỏi, thương vợ. Anh luôn khoe về những món quà mà mình mua cho vợ nhưng giờ đây, những bằng chứng này đã khiến anh ê chề, nhục nhã. Từ sau việc đó, anh không còn được cấp trên trọng dụng như trước, công việc cũng trì trệ, cơ hội thăng tiến mù mịt.

Khác với trường hợp của anh Hậu, anh Hưng lại bị vợ bắt quả tang tại trận. Ngày biết chồng ngoại tình, chị đang bụng mang dạ chửa. Bụng bầu đã vượt mặt nhưng chị vẫn còn sức để kéo anh chị em đi đánh ghen.

Cái giá của sự phản bội vợ sẽ là điều cay đắng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đang lúc cao trào, chị cho người xông vào, các anh họ thì lôi anh vào nhà tắm còn chị em dâu thì đè ả nhân tình ra giường đánh cho một trận. Chị chỉ đứng bên cạnh chứng kiến. Sau trận đánh ghen vài ngày, chị sinh con. Thời gian ở cữ, chị về bên nhà mẹ ở để anh một mình trong căn nhà nhỏ.

Sau khi bị bắt quả tang tại trận, chuyện của anh trong nhà, ngoài ngõ đâu đâu cũng biết. Điều này khiến anh vô cùng xấu hổ và không còn mặt mũi đối diện với bà con trong xóm. Ngày đó anh nổi danh là người chồng chung thủy, chiều vợ, thương con. Nhưng giờ đây, anh bị chỉ trích nặng nề hơn gấp trăm lần.

Phụ nữ một khi đã chết tâm, họ tàn nhẫn lắm - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng đàn ông ngoại tình, cái giá lớn nhất phải trả đó là đánh mất lòng tin nơi vợ. Vì khi phụ nữ không còn niềm tin nữa, những ngày tháng sau này của đàn ông sẽ rất khó khăn.