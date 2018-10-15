Những điều phụ nữ có thể bất chấp đánh đổi khi yêu thật lòng

Phụ nữ yêu 15/10/2018 05:30

Phụ nữ một khi đã yêu thật lòng thì chẳng còn biết bản thân là ai. Họ sẵn sàng đánh đổi hết những điều này với mong muốn được người ấy đối đãi với mình thật dạ, thật tâm.

Trong tình yêu, hôn nhân, phụ nữ thường là người chịu thiệt vì yêu quá nhiều. Khi yêu, họ muốn cho đi và cũng mong muốn người ấy sẽ đáp trả nhiều như vậy. Họ chấp nhận đánh đổi những thứ này chủ yếu để có được tấm chân tình từ người đàn ông mình yêu.

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Phụ nữ khi yêu thật lòng sẽ đánh đổi những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ

Phụ nữ khi yêu thường chỉ biết người mình yêu, không còn quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh. Cả thế giới quan của họ chỉ gói gọn với người yêu, đi đâu cũng phải có người đó đi cùng. Nhiều người lâu rồi không gặp bạn bè vì mải mê chìm trong ái tình. Họ nghĩ chỉ cần một lòng ở bên cạnh, đối phương cũng sẽ đối đãi với họ thật lòng.

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Họ hi sinh mối quan hệ của mình để ở cạnh một người...

Họ muốn rũ bỏ hết những vướng bận để an yên bên một người, không màng đến những thị phi ngoài kia. Có nhiều trường hợp họ mặc sự ngăn cấm của người nhà để ở bên cạnh người mình yêu. Dù người thân có nói người đó không tốt, họ cũng sẽ gạt bỏ tất cả để làm theo ý mình. Phụ nữ khi yêu điên cuồng như vậy đó. Họ đánh mất bản thân, đánh mất cả những mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp của mình vì một người.

Công việc yêu thích

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... thậm chí còn bỏ công việc mình yêu thích để chu toàn cho mối quan hệ đó - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng bỏ công việc của mình theo đuổi suốt bao nhiêu năm nay chỉ vì một câu nói “anh không thích, em đừng làm nữa”. Đàn ông thường không hài lòng về công việc của phụ nữ vì việc đó chiếm hết thời gian yêu đương. Họ luôn muốn người phụ nữ chuyên tâm vun vén chuyện tình cảm của cả hai nên thường không đồng ý với công việc của người yêu. Mỗi lần chỉ cần phụ nữ than mệt, đàn ông thường sẽ nói “em bỏ công việc đó đi, lương ba cọc ba đồng mà hành xác nhau quá”.

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Chỉ cần một câu "anh không thích", phụ nữ sẽ sẵn sàng từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, chị em thường tự huyễn hoặc rằng anh ấy đang quan tâm đến mình. Họ luôn xem trọng những ý kiến và lời khuyên của người họ yêu. Những lời đối phương nói, họ sẽ ghi lòng tạc dạ. Để rồi họ từ bỏ những công sức bấy lâu của bản thân và bắt đầu một công việc mà người yêu mong muốn.

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Họ thường ghi lòng tạc dạ những điều đàn ông nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên một thời gian họ sẽ nhận ra mình đã đánh mất đi giá trị đích thực của bản thân. Phụ nữ hãy thử nghĩ khi không còn làm điều mình thích, liệu bạn có vui vẻ nói cười bên người đó mỗi ngày được không? Hay là mang bộ mặt ủ dột vì công việc không như ý mà đâm ra chán nhau? Lời khuyên cho phụ nữ là dù yêu đến mấy cũng phải biết giới hạn. Đừng mù quáng trong tình yêu để rồi chỉ có mình đau khổ.

Danh dự và nhân phẩm

Khi yêu thật lòng, phụ nữ có xu hướng ghen tuông nhiều hơn. Họ hạ thấp danh dự của mình để giữ chân người đó. Thậm chí còn quên luôn lòng tự trọng của bản thân để có được trái tim của người mà họ yêu. Với họ, có được người đó còn quan trọng hơn là giữ được nhân phẩm của mình.

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Khi mù quáng, họ sẽ bất chấp để chạy theo tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên họ không biết đó vốn dĩ chỉ là sự ích kỷ, muốn chiếm hữu của bản thân chứ không phải tình yêu. Đôi khi họ thường nhầm lẫn giữ tình yêu và chiếm hữu. Họ nghĩ cứ bất chấp giữ người yêu bằng mọi giá, thứ họ có được là tình cảm của người đó. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại với những điều họ nghĩ.

Phụ nữ càng muốn giữ, càng muốn có được, đàn ông càng muốn thoát ra và chạy mất. Vì thế khi yêu, đừng vì bất cứ ai mà đánh đổi danh dự của mình. Suy cho cùng cuộc đời phụ nữ có thể không xinh đẹp, không thông minh, nhưng ít ra phải có chút lòng tự tôn cho bản thân.

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