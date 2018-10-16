Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng

Phụ nữ yêu 16/10/2018 05:30

Phụ nữ khi không còn thương, họ sẽ vứt bỏ những thứ này ra khỏi cuộc đời mình. Đàn ông nên cẩn thận vì đến một ngày không xa, vợ sẽ rời đi, không còn chút luyến lưu.

Đàn bà đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy chán chồng, chán phải chung chăn gối với người mình hết thương. Vậy là họ sẽ dần dần buông bỏ những điều này để nhẹ lòng hơn và thứ cuối cùng họ vứt bỏ chính là người chồng của mình.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 1
Đàn bà sẽ bỏ chồng khi đã cạn tình - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ lại sự tận tụy và hi sinh

Khi còn thương, phụ nữ sẽ không màng khó khăn và vất vả để chồng có một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc nhất. Họ thường ra sức vun vén cho gia đình của mình. Nhưng đến khi cạn tình, họ trở nên lạnh lùng và thờ ơ với những chuyện chồng làm.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 2
Họ không còn chăm lo cho chồng như thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nhà cửa có sạch sẽ, cơm có ngon, chồng có về đúng giờ, chồng có lười biếng, chồng có đi chơi với ai cũng không còn là điều bận tâm. Họ chẳng muốn nói, cũng chẳng muốn phải vướng bận bởi những điều đó. Đàn bà một khi đã cạn tình đáng sợ lắm.

Từ một người chuyện gì cũng lo nghĩ cho người khác, họ sẽ trở thành một người yêu bản thân mình nhiều hơn. Từ một người chuyện gì cũng quan tâm đến chồng, họ trở thành người chỉ muốn rời xa khỏi người đàn ông đó càng sớm càng tốt.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 3
Họ không còn cười nói nhiều như trước - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ quan tâm đến gia đình bên chồng

Phụ nữ khi lấy chồng thường muốn được lòng tất cả mọi người bên nhà chồng. Ai cũng muốn được gia đình chồng yêu thương. Vì vậy họ ra sức lấy lòng và vun vén cho mối quan hệ đó. Nhưng khi đã không còn cảm xúc với chồng, họ xem những việc đó vô nghĩa và tẻ nhạt.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 4
Phụ nữ không còn muốn quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh chồng khi hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ngày còn thương, họ sẽ không ngại lấy lòng cha mẹ, anh chị em nhà chồng bằng việc mua quà cáp biếu tặng. Nhưng khi nhận ra những việc đó chẳng có ý nghĩa gì, họ sẽ dừng lại và thôi quan tâm. Tuy nhiên ở sâu thẳm bên trong họ vẫn tôn trọng cha mẹ chồng, chứ không bao giờ khinh thường hay chán ghét.

Chỉ khác ở điểm là họ không còn thân thiết, quan tâm hay hỏi thăm thường xuyên như trước. Suy cho cùng những hành động thờ ơ của phụ nữ đều do đàn ông. Nếu chồng thương vợ hết mực, vợ cũng sẽ tận tụy hết lòng. Còn ngược lại thì phụ nữ sẽ dứt tình ngay.

Bỏ việc chăm lo cho chồng

Mỗi sáng, vợ dậy sớm nấu ăn rồi chuẩn bị đồ đi làm cho chồng. Những bộ quần áo của chồng đều được ủi thẳng thớm, chiếc cà vạt được thắt chỉn chu ngay ngắn trên cổ áo, giày được đặt sẵn trước cửa. Nói chung khi còn yêu, đàn ông muốn gì, phụ nữ cũng sẽ làm. Còn khi lửa lòng đã tắt, họ không còn thiết tha gì với việc chăm sóc chồng.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 5
Phụ nữ khi không còn thương chồng, họ sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động và sự đòi hỏi của chồng giờ đây khiến họ vô cùng khó chịu. Đàn bà khi còn yêu sẽ tận tâm chăm lo cho người bạn đời của mình. Thậm chí còn chăm sóc chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng khi đã cạn tình, họ bỏ hết những gánh nặng suốt thời gian qua để sống một cuộc đời thoải mái nhất.

Bỏ đi những thói quen

Khi còn yêu, phụ nữ có những thói quen mè nheo, làm nũng hoặc giận dỗi yêu với chồng. Còn khi đã không còn tình cảm, họ sẽ dần bỏ đi những thói quen đó. Họ không còn muốn làm những điều sến súa, vô nghĩa đó nữa.

Phụ nữ buông bỏ những thứ này rồi sẽ đến một ngày cũng bỏ luôn chồng - Ảnh 6
Họ từ bỏ những thói quen hàng ngày của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi còn yêu sẽ giống như chú mèo con, chú chim sẻ, ngoan ngoãn và ríu rít mỗi ngày. Còn khi đã không còn tình cảm, đàn ông sẽ không bao giờ thấy hình ảnh hiền lành, dịu dàng này từ họ. Đến việc mở miệng nói chuyện với chồng, họ còn cảm thấy áp lực và mệt mỏi huống chi là dành cho nhau những hành động thân mật.

 

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