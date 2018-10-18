Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp

Phụ nữ yêu 18/10/2018 05:30

Đàn ông làm những hành động này sẽ giúp gia đình hạnh phúc, vợ tình nguyện tận tụy suốt đời, tài chính trong nhà cũng tăng chóng mặt.

Không chỉ phụ nữ, vai trò của đàn ông trong gia đình vô cùng quan trọng nếu muốn hôn nhân bền vững. Chồng chỉ cần làm những hành động này thường xuyên, bảo đảm vợ sẽ tận tụy đến suốt đời. Bên cạnh đó, tài chính của gia đình cũng vượng phát, giàu sang không ai sánh bằng.

Hỏi han, động viên vợ

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 1
Người chồng tốt là người biết hỏi han, quan tâm đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

“Hôm nay em có mệt không? Có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không?”... Những câu hỏi này tưởng chừng vô vị, sến súa nhưng thực tế lại là liều thuốc giúp hôn nhân thêm gắn kết.

Phụ nữ vốn dĩ chẳng cần hột xoàn, kim cương hay quần áo đắt tiền, họ chỉ cần chồng yêu thương mình thật lòng. Chỉ cần sau một ngày làm việc mệt mỏi được chồng xoa bóp vai và động viên. Chừng đó đủ để khiến họ quên hết mọi vất vả để hi sinh vì gia đình này suốt đời.

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 2
Khi chồng quan tâm đến vợ, cô ấy sẽ tận tụy cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đôi khi khó hiểu nhưng thật ra đơn giản lắm. Họ luôn muốn nhận được tình cảm chân thành. Chỉ cần chồng yêu thương thật tâm, họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để chồng con được hạnh phúc.

Về nhà đúng giờ ăn cơm với vợ

Người đàn ông biết từ chối những cuộc vui bên ngoài để về ăn cơm với vợ quả là cực phẩm. Nhưng ít ai lại làm được điều này. Bởi lẽ ngoài kia có quá nhiều thứ hấp dẫn, có quá nhiều thứ thú vị hơn nên họ không muốn đặt chân về nhà.

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 3
Đàn ông dù vui chơi ở đâu, hãy nhớ về ăn cơm cùng vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, vợ đã cất công chuẩn bị những bữa ăn ngon, kiên nhẫn chờ đợi các anh về mỗi chiều. Họ chỉ mong người chồng về nhà đúng giờ, cùng ăn bữa cơm rồi kể nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong ngày. Niềm vui với phụ nữ vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy thôi. Họ không đòi hỏi tiệc tùng cao sang, chỉ cần một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Thế nên đàn ông hãy biết gạt đi những thú vui không cần thiết để về ăn cơm cùng vợ. Hãy để cô ấy cảm nhận được sự quan tâm đủ đầy nơi bạn. Khi đó dù có khó khăn, vất vả, cô ấy cũng ở bên cạnh chăm lo cho bạn từng chút một.

Ôm vợ khi ngủ

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 4
Đừng quên ôm vợ khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Hiếm người chồng nào làm được điều này, có lẽ vì họ nghĩ là sến hoặc gây khó ngủ. Nhưng đây lại là hành động khiến vợ cảm thấy ấm áp và an toàn nhất. Có bao giờ các anh nghĩ đến ngày xưa, các anh đã từng muốn ôm cô ấy như thế nào, từng hôn cô ấy ra sao?

Đừng nghĩ bây giờ vợ xấu xí không còn đủ hấp dẫn nên không còn muốn ôm hôn vợ. Bạn nên nhớ vợ xấu xí là vì ai, vì điều gì? Sở dĩ cô ấy có thân hình sồ sề, chiếc bụng đầy vết rạn là vì sinh con cho các anh.

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 5
Hành động này giúp gắn kết tình cảm vợ chồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông hãy nhìn vào những điều xấu xí đó mà thương vợ nhiều hơn. Đừng để cô ấy cảm thấy mặc cảm vì ngoại hình của mình. Đừng để cô ấy phải tủi thân vì nghe những lời chê bai hay cử chỉ xa lánh từ bạn.

Hôn vợ trước khi đi làm

Theo nghiên cứu, hành động hôn vợ vào mỗi sáng trước khi đi làm sẽ giúp đàn ông có đầy đủ năng lượng cho một ngày dài. Nụ hôn đó giúp bạn cảm thấy tự tin và sảng khoái hơn để giải quyết công việc. 

Những hành động này của đàn ông khiến vợ tận tụy cả đời, gia đình giàu sang phú quý không ai sánh kịp - Ảnh 6
Hôn vợ trước khi đi làm sẽ giúp đàn ông tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ nhiều người cảm thấy hành động này chỉ hợp với các nước phương Tây. Nhưng hãy nhớ chuyện này là điều tốt, không ảnh hưởng gì đến thời gian hay công việc của bạn. Chỉ cần hôn vợ một cái, bạn sẽ bất ngờ trước hiệu quả mang lại. Thế nên đàn ông hãy duy trì thói quen này mỗi ngày.

 

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