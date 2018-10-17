Dưới đây là những điều đàn ông luôn ao ước vợ sẽ làm với mình. Thế nên phụ nữ hãy tinh ý một chút. Đôi khi chấp nhận chiều chuộng chồng là cách khôn ngoan để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.

Mong muốn của họ là có một người vợ đủ mạnh mẽ để sánh bước cùng giải quyết những vấn đề khó khăn. Họ muốn một người vợ thông minh để trở thành bạn đồng hành, người tri kỷ có thể thấu hiểu hết những nỗi vất vả mà họ đang gánh chịu. Chứ không phải một người quá ngoan ngoãn và không có lập trường.

Đàn ông thường hoài nghi về việc vợ có đúng là bạn đồng hành của mình hay không? Vì có nhiều gia đình, vợ cứ mãi là chiếc bóng sau lưng chồng, chồng nói một không dám cãi hai, chuyện gì cũng gọi dạ bảo vâng. Điều này khiến đàn ông cảm thấy bản thân mình đơn độc trên chặng đường hôn nhân chứ không có người đồng hành.

Sự tự do

Đàn ông muốn được tự do trong chính gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ xen vào việc riêng của chồng quá mức, đến nỗi khiến anh ấy cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Vì vậy mà đàn ông luôn thầm “gào thét” đòi tự do cho bản thân. Vợ nên tập lắng nghe những nỗi lòng của chồng, đừng quá cứng nhắc và bảo thủ. Không phải cứ kè kè bên chồng, quản lý hết những việc của chồng là được yêu thương, tôn trọng.

Đàn ông không muốn bị ràng buộc, dù đã kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó đàn ông cũng muốn cảm giác cả hai đã thật sự thuộc về nhau. Tức là không cần nói quá nhiều, vợ cũng sẽ thấu hiểu mà thôi càm ràm. Tức là chồng không cần phải trải lòng quá nhiều, vợ cũng sẽ hiểu những nỗi lo lắng trong lòng của anh ấy.

Tin vào những gì anh ấy làm

Phụ nữ thường có thói đa nghi. Họ hoài nghi về độ chung thủy cũng như bản lĩnh của chồng. Tuy nhiên bạn nên nhớ những điều này chỉ càng khiến cho hôn nhân của bạn thất bại mà thôi. Đàn ông vốn dĩ có sĩ diện cao, anh ấy sẽ không chấp nhận một người coi thường khả năng của mình.

Vợ hãy tin những gì chồng làm để hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy vợ nên dành một niềm tin nhất định cho chồng. Khi anh ấy muốn làm gì, bạn hãy ủng hộ hết mình. Người vợ phải biết cách để chồng bộc lộ hết khả năng của bản thân. Khi đó bạn có muốn hái sao trên trời, anh ấy cũng sẽ mang về cho bạn.

Thấu hiểu chồng

Hiểu nhau cũng là cách giữ hôn nhân ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, nếu yếu tố tôn trọng nhau đứng thứ nhất thì sự thấu hiểu xếp thứ hai. Vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc hay không đều phải hiểu nhau mới lâu bền được. Và đàn ông cũng luôn khao khát vợ một lần hiểu mình. Họ mong mỏi vợ hiểu những việc họ đã làm cho gia đình này. Họ ao ước vợ hãy bớt càm ràm một chút để có thể lắng nghe những câu chuyện mà họ kể.

Vợ hãy một lần lắng nghe những tâm tư của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, đôi khi lắng nghe sẽ tốt cho bạn hơn là cứ mãi cằn nhằn chồng không nghe lời mình. Khi đó bạn sẽ nhận ra được sâu thẳm bên trong trái tim của đàn ông cũng có những vết thương. Thế nên hãy một lần ngồi xuống lắng nghe những tâm tư của chồng, chắc chắn bạn sẽ thương anh ấy nhiều hơn.

Được vợ tôn trọng

Đàn ông luôn muốn vợ tôn trọng những việc mình làm cũng như tin tưởng vào khả năng của chồng. Đừng suốt ngày mang những tật xấu của chồng ra để chê bai.

Đàn ông luôn khao khát được vợ tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng kể với ai về việc chồng lười biếng, ở nhà không chịu làm gì. Cũng đừng bao giờ nói xấu sau lưng chồng. Bạn hãy dành cho anh ấy sự tôn trọng nhất định, đảm bảo bạn sẽ được sống một đời ấm êm.