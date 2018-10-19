Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác

Phụ nữ yêu 19/10/2018 05:30

Nếu vợ không chịu thay đổi những điều này, chẳng mấy chốc chồng sẽ chán nản và bỏ đi lúc nào không hay.

Không chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng có vô số tật xấu khiến chồng cảm thấy khó chịu, áp lực và bực bội khi ở bên cạnh. Nếu không chịu thay đổi những điều này, vợ sẽ vô tình đẩy chồng vào tay người đàn bà khác.

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 1
Nếu vợ không thay đổi, chồng sẽ đi theo người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nấu ăn quá tệ

Phụ nữ dù không thể nấu ăn ngon nhưng nhất định không được quá vụng về trong chuyện bếp núc. Ít nhất bạn cũng phải biết nấu nồi cơm, đun ấm nước hoặc làm vài món tủ. Lấy chồng rồi, bạn không còn ở trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ, thế nên hãy biết tự lập.

Đừng có suy nghĩ không nấu ăn được vợ chồng sẽ đi ăn ngoài hàng. Đừng nghĩ nấu nướng chi cho rắc rối, thời buổi hiện đại chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có thức ăn giao đến tận nhà. Nếu mãi giữ những suy nghĩ này, sớm muộn gì bạn cũng mất chồng. Vì dù sao đàn ông cũng muốn ăn cơm nhà, muốn nhìn thấy vợ mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp.

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 2
Phụ nữ nấu ăn tệ, chồng sẽ cảm thấy chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Họ muốn ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, chứ không phải ngày nào cũng ăn uống bên ngoài kém vệ sinh, lại không có chút tình cảm gì. Thế nên phụ nữ hãy tập nấu ăn, lần đầu sẽ không ngon nhưng thời gian sau này bạn sẽ làm tốt hơn. Không có gì là không thể, chẳng qua là bạn không chịu cố gắng mà thôi.

Không hỏi ý kiến của chồng, tự mình quyết định mọi thứ

Dù trong gia đình bạn người cáng đáng hết mọi chuyện, nhưng đừng tự cho mình quyền quyết định hết mọi thứ. Bạn cần phải nghe ý kiến và quan điểm đóng góp của chồng để cả hai hiểu nhau hơn.

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 3
Vợ tự mình quyết định mọi việc sẽ khiến chồng chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Hãy hỏi ý kiến của anh ấy trước khi làm chuyện gì đó. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng chồng mà còn giúp tình cảm của hai gắn kết hơn. Khi vợ chịu lắng nghe những điều chồng nói, anh ấy sẽ cảm nhận được giá trị của bản thân trong gia đình. Có khi còn chiều chuộng, cung phụng vợ như bà hoàng.

Ăn mặc sao cũng được, không quan tâm đến bản thân

Có nhiều lý do khiến đàn bà không có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Hoặc họ nghĩ có chồng rồi thì việc mặc gì, có trang điểm hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 4
Phụ nữ nên biết cách chăm sóc bản thân để chồng thương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên điều này càng khiến cho đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chán ghét khi nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của vợ. Đàn ông vốn dĩ luôn thích ngắm nhìn những cái đẹp. Nếu vợ cứ giữ thói quen “có gì mặc nấy”, “mặt mộc không cần son phấn” thì nên chuẩn bị tinh thần “dâng” chồng cho người khác.

Phụ nữ có thể thua nhau về số tiền kiếm được nhưng đừng để thất bại trong khoản chăm sóc bản thân. Bởi đó không phải là trách nhiệm mà còn là điều bạn bắt buộc phải làm để có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Nhẫn nhịn, cam chịu

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 5
Phụ nữ cam chịu là người đáng thương nhất trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhẫn nhịn là điều tốt nhưng nhịn nhiều quá sẽ thành cam chịu. Mà khi đã cam chịu, chồng càng có nhiều lý do để khinh thường, xem rẻ bạn. Có nhiều người phụ nữ nghĩ chỉ cần bản thân nhịn chồng một chút, gia đình sẽ êm ấm hơn, chồng cũng sẽ bớt nóng giận.

Nhưng sự nhẫn nhịn đó dần dần lại biến thành nhu nhược, bạn chấp nhận bỏ qua những điều sai lầm và quá đáng của chồng chỉ vì muốn gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc được đánh đổi trên mồ hôi và nước mắt của bạn, xót xa lắm! Trong hôn nhân, phụ nữ cam chịu mới là kẻ đáng thương nhất.

Giỏi hơn chồng

Những điều vợ cứng đầu không chịu thay đổi, sớm muộn gì chồng cũng sẽ đi tìm người khác - Ảnh 6
Càng chứng tỏ mình giỏi hơn chồng, bạn càng thất bại trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, phụ nữ đôi khi còn kiếm tiền giỏi hơn đàn ông. Bên ngoài xã hội, họ cũng có quyền hô mưa gọi gió, giữ địa vị cao. Cũng vì vậy mà có nhiều người đâm ra khinh thường chồng chỉ vì “anh kiếm tiền ít hơn tôi”. Tuy nhiên vợ cứ mãi giữ thái độ này với chồng sớm muộn gì gia đình cũng lục đục.

Đàn ông sẽ không mãi nín nhịn, chịu đựng một người khinh thường mình. Họ sẽ chọn cách bỏ rơi bạn để đi tìm một mối quan hệ khác tốt hơn. Mối quan hệ mà ở bên người đó, họ được thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.

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Đàn ông làm những hành động này sẽ giúp gia đình hạnh phúc, vợ tình nguyện tận tụy suốt đời, tài chính trong nhà cũng tăng chóng mặt.

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