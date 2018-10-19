Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng làm những điều này trước mặt chồng

Phụ nữ yêu 19/10/2018 05:30

Nếu vợ cứ vô tư làm những điều này trước mặt chồng, đến một ngày anh ấy sẽ xem thường vợ ra mặt và điều tồi tệ hơn là công khai ngoại tình.

Phụ nữ đừng nghĩ lấy chồng rồi thì thoải mái muốn ăn, nằm, đi đứng, làm gì thì làm. Có những chuyện bạn nên giữ kẽ sẽ tốt hơn là cứ tự do “bung lụa” theo ý mình. Bởi cuộc sống hôn nhân vốn khác với những ngày mới yêu.

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Phụ nữ không nên làm những điều này trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, anh ấy sẵn sàng chấp nhận hết những thói hư tật xấu của bạn, đôi khi cho rằng những điều đó rất đáng yêu. Nhưng khi có được rồi, những điều tưởng chừng đáng yêu của bạn càng khiến chồng chán ghét. Thế nên hãy biết điều gì là tốt rồi hãy khoe, còn xấu thì nên cất giữ cho mình. Tốt nhất là đừng làm những chuyện này trước mặt chồng.

Thay đồ trước mặt chồng

Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết giữ bí mật cơ thể của mình. Có nhiều người nghĩ chồng đã thấy hết rồi còn giấu làm gì. Điều này đúng nhưng chưa đủ, bạn phải biết thời điểm nên để anh ấy thấy, khi nào nên giấu đi. Có vậy chồng bạn mới cảm thấy tò mò và muốn khám phá nhiều hơn.

Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng làm những điều này trước mặt chồng - Ảnh 2
Bạn nên giữ bí mật về cơ thể của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những thứ nhìn hoài sẽ thấy nhàm chán nhưng lâu lâu bắt gặp hình ảnh đó sẽ khiến anh ấy rung động. Thế nên phụ nữ đừng nên thay đồ trước mặt chồng. Nhất là sau khi sinh đẻ, vì giai đoạn này cơ thể bạn đã không còn hấp dẫn như trước.

Nếu hiểu chuyện, anh ấy sẽ thương bạn nhiều hơn khi thấy những vết rạn chằng chịt. Nhưng người không hiểu sẽ cảm thấy sợ hãi và tìm cách tránh xa vợ. Suy cho cùng, phụ nữ khôn sẽ biết cách giữ bí mật cơ thể để tự chồng khám phá.

Khóc lóc thảm thiết

Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng làm những điều này trước mặt chồng - Ảnh 3
Đừng khóc lóc quá thảm thiết trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn khóc hãy khóc thầm lặng, đừng mặt mày lấm lem trước mặt chồng. Nhìn thấy hình ảnh xấu xí này của bạn chỉ khiến chồng muốn tránh càng xa càng tốt mà thôi. Vả lại đàn ông rất sợ nhìn thấy nước mắt phụ nữ. Khi đó họ cảm thấy bản thân như đã phạm tội tày đình.

Bạn nên nhớ người thương vợ sẽ dỗ dành hết lời, lau khô những giọt nước mắt của bạn. Nhưng người không còn thương vợ, họ sẽ để mặc bạn khóc đến cạn sức mà chẳng hề quan tâm. Thế nên phụ nữ hãy tự thương mình trước. Có buồn có khóc cũng phải giữ thể diện cho mình, đừng để bản thân trở thành người tệ hại trước mặt chồng.

Yếu đuối, dựa dẫm

Nếu không thể mạnh mẽ, phụ nữ cũng đừng quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù mệt mỏi đến mấy cũng đừng dựa dẫm, than vãn với chồng quá nhiều. Đừng để anh ấy thấy được hình ảnh yếu đuối của bạn. Vì khi đó, bạn sẽ để lộ nhiều điểm yếu của bản thân, sau này anh ấy sẽ lấy những điều đó ra công kích.

Đàn ông khi yêu sẽ bất chấp tất cả để ôm bạn vào lòng, xoa dịu lắng lo của bạn. Nhưng khi không còn yêu, anh ấy sẽ không còn màng đến những lo lắng và điều bạn đang chịu đựng. Thế nên nếu quá mệt mỏi, hãy tựa vào ghế hay vào đâu đó, chứ đừng đòi tựa vào chồng.

Nhắc đến gia đình chồng bằng thái độ khó chịu

Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng làm những điều này trước mặt chồng - Ảnh 4
Đừng gây mất hòa khí giữa gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn sẽ không chê bai gia đình chồng trước mặt anh ấy. Vì đàn ông vốn rất tôn trọng và yêu thương gia đình mình. Họ không bao giờ chấp nhận được vợ nói nặng nói nhẹ về ba mẹ, anh chị em của mình.

Thế nên phụ nữ nên biết tiết chế cảm xúc, dù có giận dữ hay bất bình đến đâu cũng nên lựa lời mà nói. Bạn nên học cách tôn trọng gia đình bên chồng, đó là nguyên tắc giúp chồng cũng tôn trọng bạn vô điều kiện.

Đập phá đồ đạc khi cãi nhau

Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng làm những điều này trước mặt chồng - Ảnh 5
Dù nóng giận cũng đừng đập phá đồ đạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi nóng giận, ai cũng muốn đập phá một thứ gì đó để phát tiết những bực dọc trong lòng. Nhưng hành động này chỉ chứng tỏ bạn là một người ngu ngốc. Phụ nữ không biết giữ bình tĩnh khi nóng giận thì chẳng khác gì tự giết chết danh dự của bản thân.

Hơn nữa, hành động đập phá đồ đạc còn khiến chồng cảm thấy sợ hãi con người bạn. Anh ấy chỉ muốn tránh xa “con sư tử” đang gầm rú trước mặt và sau đó sẽ không còn dám ôm bạn vào lòng vuốt ve, che chở như trước nữa.

 

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Từ khóa:   bí quyết hạnh phúc cách giữ chồng

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