Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra

Phụ nữ yêu 20/10/2018 05:30

Dưới đây là những điều đàn ông âm thầm chấm điểm về phụ nữ. Đó cũng là những tiêu chí để họ chọn vợ chứ không đơn giản chỉ nhìn vào ngoại hình.

Đàn ông thường có những nguyên tắc “ngầm” khi chọn vợ. Họ dựa vào những điều này nhưng không bao giờ tiếc lộ cho phụ nữ biết.

Sự thông minh

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 1
Đàn ông cần một người phụ nữ thông minh làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

So với những cô nàng chân dài, thân hình nóng bỏng thì đàn ông thích chọn người thông minh hơn. Vì khi nói chuyện với kiểu phụ nữ thông minh, họ sẽ không mất nhiều thời gian để giải thích hay lặp lại quá nhiều lần.

Ai cũng nói đàn ông thích những cô nàng đầu óc ngây thơ, trong sáng vì dễ dạy bảo. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng, bởi vì có những khoảng  thời gian mệt mỏi, họ cần người có thể cùng gánh vác, cùng san sẻ. Chứ không phải cô nàng chuyên hỏi những câu ngớ ngẩn.

Hài hước

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 2
Họ luôn chọn người có óc hài hước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hài hước luôn là tiêu chuẩn hàng đầu để đàn ông lựa chọn. Họ thích ở bên cạnh những người vui vẻ, mang lại tiếng cười cho người khác, chứ không phải người suốt ngày ủ dột. Thế nên phụ nữ hãy cười nhiều một chút để lấy lòng người mình thương cũng như để bản thân trẻ trung, xinh đẹp mỗi ngày.

Biết san sẻ, thông cảm

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 3
Đàn ông muốn có người lắng nghe, san sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn lấy một người phụ nữ biết lắng nghe những lo lắng trong lòng anh ấy chứ không phải người chỉ biết quan tâm đến bản thân. Họ muốn một người toàn tâm toàn ý vun vén cho mối quan hệ này, một người biết san sẻ những lo toan mà họ phải chịu đựng.

Đàn ông luôn cất giấu nhiều chuyện thầm kín sâu trong lòng, ít khi chia sẻ cùng với ai. Nhưng một khi họ đã mở lòng và bạn chịu lắng nghe, họ sẽ bất chấp tất cả để cưới bạn làm vợ.

Chân thành

Đàn ông không thích người chỉ nói lý thuyết suông. Họ muốn thấy hành động và sự chân thành tuyệt đối trong tình yêu. Bởi không ai muốn mình bị lừa dối hay phản bội.

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 4
Họ muốn được đối đãi chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, ai cũng muốn được đối xử chân thành, đàn ông cũng không ngoại lệ. Tuy họ có thói trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng lại luôn đề cao sự trung thực và chân thành. Vì vậy mà khi phát hiện đối phương lừa dối, họ sẽ không đắn đo mà chấm dứt ngay.

Sống đơn giản

Ai cũng nghĩ đàn ông sẽ để ý đến ngoại hình của phụ nữ nhiều hơn. Nhưng bạn đã sai. Khi chọn vợ, cánh mày râu sẽ nghiêm túc xem xét cách sống của người phụ nữ đó. Xem cô ấy ăn mặc, tiêu tiền ra sao vì cách sống của phụ nữ sẽ quyết định đến cách làm mẹ, làm vợ sau này.

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 5
Phụ nữ có lối sống đơn giản là điều thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người có lối sống đơn giản, không se sua, đòi hỏi những món đắt đỏ sẽ là người biết vun vén, tiết kiệm chi tiêu. Còn người có lối sống ăn chơi, đua đòi thì khó có thể làm một người vợ biết quản lý chuyện tiền bạc. 

Tự lập

Đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này của phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 6
Phụ nữ tự lập luôn biết làm chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp nhất là khi biết tự lo toan cho cuộc sống của mình. Khi làm ra tiền và xài đồng tiền mình kiếm được, bạn sẽ tự do và hạnh phúc hơn. Đàn ông cũng thích những cô nàng tự lập tài chính. Vì trong chuyện yêu đương hay hôn nhân, cả hai cần cùng vun vén, chứ không để một người cho đi quá nhiều, còn người kia chỉ biết nhận. Khi biết cách sòng phẳng trong chuyện tiêu tiền, mối quan hệ của bạn sẽ bền chặt hơn rất nhiều.

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