Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu

Phụ nữ yêu 22/10/2018 15:19

Con cháu có cuộc sống hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào cách ăn ở của ông bà cha mẹ. Trong đó mẹ là người đóng vai trò quan trọng nhất. Thế nên bạn đừng bao giờ tạo nghiệp để tích đức cho con cháu sau này.

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm để tích đức, mang lại phúc phần cho con cháu về sau. Nếu không, bạn sẽ hối hận cả đời. 

Nói lời tổn thương người khác

Phụ nữ thường thích xen vào chuyện người khác. Họ nghĩ mình đúng và thường xuyên chỉ trích những lỗi sai của mọi người. Tuy nhiên, có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn. Phụ nữ khôn ngoan biết nói đúng chỗ và dừng đúng lúc.

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu - Ảnh 1
Phụ nữ không nên nói những lời cay độc tổn thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình. Đừng chửi cho đã miệng rồi lại rước họa vào thân. Không phải lúc nào những quan điểm của bạn cũng đúng tuyệt đối. Hơn nữa, bạn không phải là người trong cuộc nên sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người khác. Nếu không thể cảm thông thì đừng nói thêm lời cay đắng kẻo vừa tổn thương người khác vừa tạo nghiệp cho mình.

Chửi thề, văng tục

Một câu chửi thề có thể khiến bạn hả giận nhất thời nhưng sẽ ảnh hưởng tới con cháu sau này. Khi thấy mẹ văng tục, chúng cũng sẽ học theo và dần hình thành thói quen xấu.

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu - Ảnh 2
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng không được chửi thề - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng chửi thề vô tội vạ. Đừng mắng chửi người khác bằng những lời lẽ khó nghe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên bình tĩnh để không cảm thấy áy náy về sau.

Mắng chửi cha mẹ

Một người phụ nữ hoàn hảo sẽ biết cách đối xử tốt với cha mẹ của mình. Họ luôn biết làm gương để con cháu sau này noi theo. Nên nhớ bạn đối xử với cha mẹ thế nào, con cái của bạn cũng sẽ làm theo y như vậy.

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu - Ảnh 3
Việc mắng chửi cha mẹ là điều đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có hiếu, chăm lo tận tụy cho cha mẹ, con cái sau này cũng sẽ phụng dưỡng bạn giống vậy. Còn nếu bạn bất hiếu, cãi cha, mắng mẹ, về cuối đời, bạn sẽ phải chịu cảnh cô đơn vì không có con cháu bên cạnh.

Lừa đảo 

Nói dối, lừa đảo hay lợi dụng lòng tốt của người khác đều mang lại quả báo. Khi lừa dối ai đó, bạn đánh mất lòng tin từ người khác. Bạn sẽ không còn chút giá trị nào trong mắt họ, thay vào đó là sự khinh thường và hoài nghi. 

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu - Ảnh 4
Khi lừa người khác, bạn đã đánh mất lòng tin của họ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này để lấy được lòng tin của người khác rất khó. Có thể bạn phải mất nửa cuộc đời để giành được sự tín nhiệm, nhưng lại đánh mất điều đó trong vài phút. Thế nên đừng để người khác hoài nghi và trở nên dè chừng khi ở gần bạn. Hãy chứng tỏ cho họ thấy bạn hoàn toàn đáng tin tưởng, luôn chân thành khi ở bên họ.

Sống hai mặt

Việc sống hai mặt không giúp bạn tốt hơn mà còn khiến bản thân rước họa. Khi đối xử không chân thành với người khác, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải diễn hết vai này đến vai khác. Là phụ nữ, hãy chọn cách sống đơn giản nhất.

Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu - Ảnh 5
Phụ nữ hãy chọn cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ chẳng mong gì ngoài hai chữ an yên. 

Vợ khôn khéo làm những điều này, chồng không bao giờ biết ngoại tình là gì!

Vợ khôn khéo làm những điều này, chồng không bao giờ biết ngoại tình là gì!

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên làm với chồng, đảm bảo có cho tiền anh ấy cũng không dám tòm tem của lạ, lại còn yêu thương vợ hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   quả báo lời nói tạo khẩu nghiệp những điều phụ nữ không nên làm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 13 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 38 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này