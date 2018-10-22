Phụ nữ không nên làm những điều này để bớt tạo nghiệp, tích đức cho con cháu

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm để tích đức, mang lại phúc phần cho con cháu về sau. Nếu không, bạn sẽ hối hận cả đời.

Bạn nên cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình. Đừng chửi cho đã miệng rồi lại rước họa vào thân. Không phải lúc nào những quan điểm của bạn cũng đúng tuyệt đối. Hơn nữa, bạn không phải là người trong cuộc nên sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người khác. Nếu không thể cảm thông thì đừng nói thêm lời cay đắng kẻo vừa tổn thương người khác vừa tạo nghiệp cho mình.

Phụ nữ thường thích xen vào chuyện người khác. Họ nghĩ mình đúng và thường xuyên chỉ trích những lỗi sai của mọi người. Tuy nhiên, có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn. Phụ nữ khôn ngoan biết nói đúng chỗ và dừng đúng lúc.

Chửi thề, văng tục

Một câu chửi thề có thể khiến bạn hả giận nhất thời nhưng sẽ ảnh hưởng tới con cháu sau này. Khi thấy mẹ văng tục, chúng cũng sẽ học theo và dần hình thành thói quen xấu.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng không được chửi thề - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng chửi thề vô tội vạ. Đừng mắng chửi người khác bằng những lời lẽ khó nghe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên bình tĩnh để không cảm thấy áy náy về sau.

Mắng chửi cha mẹ

Một người phụ nữ hoàn hảo sẽ biết cách đối xử tốt với cha mẹ của mình. Họ luôn biết làm gương để con cháu sau này noi theo. Nên nhớ bạn đối xử với cha mẹ thế nào, con cái của bạn cũng sẽ làm theo y như vậy.

Việc mắng chửi cha mẹ là điều đại kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có hiếu, chăm lo tận tụy cho cha mẹ, con cái sau này cũng sẽ phụng dưỡng bạn giống vậy. Còn nếu bạn bất hiếu, cãi cha, mắng mẹ, về cuối đời, bạn sẽ phải chịu cảnh cô đơn vì không có con cháu bên cạnh.

Lừa đảo

Nói dối, lừa đảo hay lợi dụng lòng tốt của người khác đều mang lại quả báo. Khi lừa dối ai đó, bạn đánh mất lòng tin từ người khác. Bạn sẽ không còn chút giá trị nào trong mắt họ, thay vào đó là sự khinh thường và hoài nghi.

Khi lừa người khác, bạn đã đánh mất lòng tin của họ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này để lấy được lòng tin của người khác rất khó. Có thể bạn phải mất nửa cuộc đời để giành được sự tín nhiệm, nhưng lại đánh mất điều đó trong vài phút. Thế nên đừng để người khác hoài nghi và trở nên dè chừng khi ở gần bạn. Hãy chứng tỏ cho họ thấy bạn hoàn toàn đáng tin tưởng, luôn chân thành khi ở bên họ.

Sống hai mặt

Việc sống hai mặt không giúp bạn tốt hơn mà còn khiến bản thân rước họa. Khi đối xử không chân thành với người khác, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải diễn hết vai này đến vai khác. Là phụ nữ, hãy chọn cách sống đơn giản nhất.

Phụ nữ hãy chọn cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ chẳng mong gì ngoài hai chữ an yên.