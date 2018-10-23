Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất

Phụ nữ yêu 23/10/2018 11:10

Vợ chồng nếu cứ mãi vô tư làm những điều này thì sớm muộn gì hôn nhân cũng rơi vào vực thẳm, người trong cuộc mệt mỏi chỉ muốn buông tay nhau ngay lập tức.

Trong hôn nhân có những chuyện tưởng chừng sẽ không có gì nhưng lại khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Thế nên các cặp vợ chồng hãy tránh xa những điều dưới đây nếu sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Nói đùa, chê bai nhau quá trớn

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 1
Vợ chồng phải biết ăn nói chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Đối với bạn, đó có thể là câu nói đùa giỡn nhưng đôi khi lại khiến người khác cảm thấy tổn thương. Vợ chồng ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng cũng nên giữ chừng mực. Đừng ăn nói quá thoải mái, cũng đừng chê bai thẳng thừng khiến cho tình cảm vợ chồng của bạn rạn nứt.

Nhiều người vợ thường càm ràm, thậm chí còn nói xấu, chê bai những khuyết điểm của chồng. Điều này khiến đàn ông vô cùng chán ghét. Về phần mình, đàn ông đừng nên chỉ trích thân hình không mấy xinh đẹp của vợ.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 2
Đừng đùa giỡn hay chê bai đối phương quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lúc những câu nói giỡn của bạn như “em mặc bộ quần áo này giống mẹ anh” hoặc “sao em không ăn mặc đàng hoàng hơn” cũng khiến phụ nữ khó chịu. Họ vốn nhạy cảm với những câu nói đùa như thật của chồng. Thế nên vợ chồng nên để ý đến cảm xúc của nhau một chút, đừng vì quá vô tư mà tự hủy hoại hôn nhân của mình.

Than phiền về gia đình chồng

“Mẹ anh thật khó tính, cứ bắt bẻ em những chuyện không đâu”, “mẹ anh không thương em, không xem em là con dâu”, “chị anh xem thường không bắt chuyện với em”... Có rất nhiều vấn xảy ra trong mối quan hệ giữa phụ nữ và gia đình chồng.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 3
Vợ than phiền gia đình chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể tìm được tiếng nói chung hoặc không đủ kiên nhẫn để lấy lòng những người đó. Đôi khi bạn nghĩ mình thật sự cô đơn và tủi thân khi ở bên nhà chồng. Vì bạn không được tôn trọng, không được mọi người đối đãi như người một nhà.

Vậy là bạn mang những chuyện này than phiền, cằn nhằn trước mặt chồng. Bạn nghĩ chuyện này chỉ để giải tỏa những áp lực trong lòng hoặc là muốn có đồng minh đứng về phía mình. Nhưng đây là suy nghĩ sai lầm, bởi việc than phiền về nhà chồng chỉ khiến cho chồng chán ghét bạn hơn.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 4
Phụ nữ hãy cư xử khéo léo với gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy rất tôn trọng và yêu thương gia đình mình, không muốn bất cứ ai nói xấu về người thân. Thế nên phụ nữ khôn ngoan phải biết cách cư xử khéo léo trước mặt chồng. 

Chồng thường không về nhà ăn cơm

Có lẽ đối với đàn ông đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với phụ nữ lại là chuyện lớn lao. Họ muốn không khí gia đình ấm cúng nên ngày nào cũng chuẩn bị những món ăn ngon đợi chồng về.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 5
Đàn ông hãy nghĩ đến việc về nhà ăn cơm cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, chỉ cần ngồi ăn cơm cùng nhau, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chồng ăn và khen những món họ nấu đã là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thế nên đàn ông hãy quan tâm đến những điều này một chút.

Vợ chồng thường nhắc đến tiền bạc

Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Nhưng đó không phải là thứ khiến bạn phải bán mạng, bán thời gian để theo đuổi. Điều quan trọng nhất bạn cần nghĩ đến đó là mái ấm của mình.

Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất - Ảnh 6
Vợ chồng đừng nặng nề chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chồng khi nói chuyện đừng nhắc quá nhiều về tiền bạc. Cũng đừng để bản thân bị đồng tiền chi phối quá nhiều. Nhất là phụ nữ, đừng chê bai hay than vãn với chồng về việc tiền tháng này không tiêu đủ, không có tiền mua sắm quần áo...

Anh ấy đã có quá nhiều áp lực rồi, bạn đừng tuôn ra những lời khó nghe khiến chồng phải suy nghĩ, buồn phiền. Thay vì cứ mãi nói về chuyện tiền nong, bạn hãy cùng chồng san sẻ gánh nặng đó sẽ tốt hơn.

 

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc

Phụ nữ nếu trải qua hết những ‘cửa ải’ này chắc chắn đã đến lúc đón nhận hạnh phúc

Không có cuộc vui nào kéo dài mãi, cũng chẳng có nỗi đau nào mà không thể lành. Chẳng qua là chúng ta có đủ kiên định để vượt qua những sóng gió rồi chờ đợi ánh nắng hạnh phúc đến hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều vợ chồng không nên làm hôn nhân đổ vỡ vợ chồng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 13 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 38 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này