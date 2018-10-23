Những điều tưởng chừng không có gì nhưng lại là yếu tố hủy hoại hôn nhân nhanh nhất

Trong hôn nhân có những chuyện tưởng chừng sẽ không có gì nhưng lại khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Thế nên các cặp vợ chồng hãy tránh xa những điều dưới đây nếu sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Nhiều người vợ thường càm ràm, thậm chí còn nói xấu, chê bai những khuyết điểm của chồng. Điều này khiến đàn ông vô cùng chán ghét. Về phần mình, đàn ông đừng nên chỉ trích thân hình không mấy xinh đẹp của vợ.

Đối với bạn, đó có thể là câu nói đùa giỡn nhưng đôi khi lại khiến người khác cảm thấy tổn thương. Vợ chồng ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng cũng nên giữ chừng mực. Đừng ăn nói quá thoải mái, cũng đừng chê bai thẳng thừng khiến cho tình cảm vợ chồng của bạn rạn nứt.

Đừng đùa giỡn hay chê bai đối phương quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lúc những câu nói giỡn của bạn như “em mặc bộ quần áo này giống mẹ anh” hoặc “sao em không ăn mặc đàng hoàng hơn” cũng khiến phụ nữ khó chịu. Họ vốn nhạy cảm với những câu nói đùa như thật của chồng. Thế nên vợ chồng nên để ý đến cảm xúc của nhau một chút, đừng vì quá vô tư mà tự hủy hoại hôn nhân của mình.

Than phiền về gia đình chồng

“Mẹ anh thật khó tính, cứ bắt bẻ em những chuyện không đâu”, “mẹ anh không thương em, không xem em là con dâu”, “chị anh xem thường không bắt chuyện với em”... Có rất nhiều vấn xảy ra trong mối quan hệ giữa phụ nữ và gia đình chồng.

Vợ than phiền gia đình chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể tìm được tiếng nói chung hoặc không đủ kiên nhẫn để lấy lòng những người đó. Đôi khi bạn nghĩ mình thật sự cô đơn và tủi thân khi ở bên nhà chồng. Vì bạn không được tôn trọng, không được mọi người đối đãi như người một nhà.

Vậy là bạn mang những chuyện này than phiền, cằn nhằn trước mặt chồng. Bạn nghĩ chuyện này chỉ để giải tỏa những áp lực trong lòng hoặc là muốn có đồng minh đứng về phía mình. Nhưng đây là suy nghĩ sai lầm, bởi việc than phiền về nhà chồng chỉ khiến cho chồng chán ghét bạn hơn.

Phụ nữ hãy cư xử khéo léo với gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy rất tôn trọng và yêu thương gia đình mình, không muốn bất cứ ai nói xấu về người thân. Thế nên phụ nữ khôn ngoan phải biết cách cư xử khéo léo trước mặt chồng.

Chồng thường không về nhà ăn cơm

Có lẽ đối với đàn ông đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với phụ nữ lại là chuyện lớn lao. Họ muốn không khí gia đình ấm cúng nên ngày nào cũng chuẩn bị những món ăn ngon đợi chồng về.

Đàn ông hãy nghĩ đến việc về nhà ăn cơm cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, chỉ cần ngồi ăn cơm cùng nhau, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chồng ăn và khen những món họ nấu đã là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thế nên đàn ông hãy quan tâm đến những điều này một chút.

Vợ chồng thường nhắc đến tiền bạc

Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong đời sống hôn nhân. Nhưng đó không phải là thứ khiến bạn phải bán mạng, bán thời gian để theo đuổi. Điều quan trọng nhất bạn cần nghĩ đến đó là mái ấm của mình.

Vợ chồng đừng nặng nề chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chồng khi nói chuyện đừng nhắc quá nhiều về tiền bạc. Cũng đừng để bản thân bị đồng tiền chi phối quá nhiều. Nhất là phụ nữ, đừng chê bai hay than vãn với chồng về việc tiền tháng này không tiêu đủ, không có tiền mua sắm quần áo...

Anh ấy đã có quá nhiều áp lực rồi, bạn đừng tuôn ra những lời khó nghe khiến chồng phải suy nghĩ, buồn phiền. Thay vì cứ mãi nói về chuyện tiền nong, bạn hãy cùng chồng san sẻ gánh nặng đó sẽ tốt hơn.