100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình

Phụ nữ yêu 23/10/2018 16:52

Đây là những điều đàn ông cảm thấy hứng thú, vui vẻ khi ăn vụng bên ngoài, vợ biết được cũng đừng quá đau lòng.

10 người đàn ông ngoại tình thì hết 10 sẽ có những cảm giác này khi đang ở trong men say tình ái với nhân tình.

Thích cảm giác tự do, không ai quản

Ở nhà, vợ thường cằn nhằn chồng về mọi thứ. Chẳng hạn như sao anh không đi làm về đúng giờ, sao anh lại bỏ bữa, sao anh không chịu dọn dẹp đồ đạc… Rồi hàng tỉ tỉ những chuyện khiến đàn ông cảm thấy mất tự do và áp lực khi ở nhà.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thích sự tự do - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi ở bên nhân tình, họ sẽ thoải mái làm những điều mình thích và sống theo cách mình muốn. Vì nhân tình không hề quan tâm những chuyện đó, cô ta luôn biết tạo cho đàn ông không gian riêng. Thế nên đàn ông ngoại tình rất thích điều này từ nhân tình.

Thích cảm giác được nâng niu, trân trọng

Vì nhiều lý do, vợ không còn nâng niu, chiều chuộng chồng. Những câu chuyện đùa vui của chồng, họ cũng chẳng còn thiết tha đáp trả lại. Hoặc nếu có nói cũng chỉ là những câu như “anh điên à, anh có thôi cái trò đó không”.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 2
Đàn ông cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nhân tình thì khác, cô ta biết hùa theo những trò đùa và cả những chuyện vô lý nhất mà đàn ông làm. Vì vậy cánh mày râu rất thích mèo mả bên ngoài.

Thích cảm giác được quyết định mọi chuyện

Thường vợ là người quản lý mọi chuyện trong nhà. Đàn ông giỏi việc bên ngoài nhưng ở nhà, họ phải nghe lời vợ.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 3
Họ muốn được làm chủ mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ mạnh mẽ và tự kiếm được tiền, đôi khi chẳng cần đến tiền của chồng. Còn nhân tình lại vô cùng vui sướng khi lấy tiền của đàn ông. Ả ta cảm thấy vui sướng vì người đàn ông của mình làm ra được nhiều tiền để cung phụng mình.

Để có tiền, cô ta sẵn sàng ca tụng nhân tình là người tài giỏi. Nhưng vợ lại không thể làm được những điều đó. Nếu có tự hào, họ cũng giữ trong lòng ít khi khen ngợi trước mặt chồng. Vì vậy mà đàn ông thích ở bên nhân tình hơn bên vợ.

Thích thân hình nóng bỏng của nhân tình

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 4
Đàn ông thích ngắm hình cơ thể nóng bỏng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ có thân hình đẹp. Sau khi sinh nở, vợ không còn sở hữu thân hình thon gọn, hấp dẫn như xưa. Vì vậy khi có người phụ nữ khác hấp dẫn hơn, họ sẽ không một chút đắn đo chạy theo ngay. Chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm đầy quyến rũ của nhân tình, họ đã đổ gục.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 5
Họ thích được khám phá cơ thể bí ẩn của nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ nên biết cách chăm sóc bản thân một chút, đừng mãi chăm sóc cho chồng. 

Thích cảm giác mờ ám, lén lút

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 6
Khi làm những chuyện mờ ám sau lưng vợ, đàn ông càng tỏ ra thích thú - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói ăn vụng mới ngon. Mối quan hệ càng mờ ám càng khiến đàn ông cảm thấy thích thú và kích thích. Vì vậy rất nhiều người thích làm những chuyện lén lút sau lưng vợ.

Con người luôn có sự tò mò muốn khám phá những điều mới lạ. Đối với đàn ông điều gì càng bí ẩn càng khiến họ hứng thú và muốn có cho bằng được.

Thích cảm giác được phục tùng

Không phải điều gì vợ cũng nghe theo lời chồng. Đàn ông ít dám khoe mẽ với vợ, sợ bị vợ bóc mẽ.

100% đàn ông rất thích những điều này khi ngoại tình - Ảnh 7
Họ muốn phụ nữ phải phục tùng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nhân tình thì khác. Cô ta luôn phục tùng tuyệt đối, với mục đích duy nhất đó là có được túi tiền của đàn ông. Thế nên ả sẵn sàng nghe lời răm rắp và làm những điều đàn ông yêu cầu.

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