Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này

Phụ nữ yêu 24/10/2018 17:00

Phụ nữ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén. Chỉ với một sự thay đổi nhỏ của chồng, họ cũng biết anh ấy đang gặp phải vấn đề gì và có ngoại tình hay không.

Dưới đây là những điều đàn ông ngoại tình dù có khéo đến mấy cũng không thể giấu được vợ. Cho nên, đừng nghĩ ăn vụng rồi chùi mép thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. 

Thay đổi về thói quen sinh hoạt

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình thường thay đổi thói quen sinh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chỉ cần nhìn vào thói quen sinh hoạt thường ngày là sẽ đoán được ngay chồng có chuyện gì. Bởi họ đã quá hiểu chồng. Tuy chỉ nhà nội trợ nhưng họ biết rõ chồng làm gì ở ngoài. Chẳng hạn khi chồng về nhà với mùi nước hoa nồng nặc, họ biết chồng đã gặp gỡ đối tác hoặc bạn bè là nữ. 

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 2
Họ thường có những điểm bất thường trong sinh hoạt hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thường ngày chồng không có thói quen cầm điện thoại, hễ đi làm về là xem phim hoặc xem thời sự. Nhưng khi anh ấy suốt ngày cầm điện thoại cười tủm tỉm một mình, chắc chắn đã có vấn đề xảy ra.

Có rất nhiều dấu hiệu tuy nhỏ nhưng vợ sẽ nhanh chóng phát hiện ra ngay. Thế nên đàn ông đừng nghĩ sẽ qua mặt vợ một cách dễ dàng khi lỡ ăn vụng bên ngoài.

Cuối tuần luôn tỏ ra bận rộn

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 3
Cánh mày râu thường viện cớ bận rộn vào cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù ngốc đến mấy cũng biết cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi. Thế nên nếu chồng bỗng tỏ ra bận rộn vào thời gian này, đồng nghĩa với việc anh ấy đang có một mối quan hệ khác cần nuôi dưỡng.

Phụ nữ vốn rất nhạy cảm. Họ dễ dàng nhận ra chuyện chồng vụng trộm qua một ánh mắt, cử chỉ nhỏ của chồng. Chẳng qua họ im lặng để gia đình hòa thuận, con cái được sống hạnh phúc hơn mà thôi.

Vì thế đàn ông đừng mơ giấu giếm những chuyện mờ ám sau lưng vợ. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không, khi vợ vạch trần những điều đó, cô ấy sẽ bỏ mặc mọi thứ.

Ánh mắt không tự nhiên khi nói chuyện với vợ 

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 4
Vì thấy có lỗi, họ không dám nhìn thẳng vào mắt vợ...

Nếu không làm chuyện gì mờ ám, đàn ông sẽ không lảng tránh ánh mắt hoặc là giao tiếp thiếu tự nhiên với vợ. Ngược lại, họ sẽ không dám nhìn vào mắt vợ khi nói chuyện. Và vợ chỉ cần nhìn những hành động bất thường này cũng đủ hiểu chồng đang có chuyện gì đó che giấu.

Chỉ khi không còn thương hoặc đã phản bội nhau, người ta mới trở nên cảnh giác và sợ hãi khi đối diện với bạn đời. 

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 5
.... thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không còn nhắc nhở vợ phải làm điều này điều kia

Khi đã có mối quan tâm khác, đàn ông sẽ không còn tâm trí để nhắc nhở hay hỏi han vợ. Thậm chí những chuyện trong nhà, họ cũng không quan tâm, hoặc không biết.

Đàn ông ngoại tình dù khéo giấu giếm đến mấy cũng không thể qua mặt vợ những điều này - Ảnh 6
Họ không còn quan tâm đến những chuyện trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn xác nhận xem chồng đang có mối quan hệ khác hay không, bạn chỉ cần bất ngờ hỏi anh ấy về những chuyện đã qua. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy lúng túng, quên trước quên sau hoặc không nhớ. Thậm chí họ không còn muốn thực hiện những lời hứa với vợ nữa.

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