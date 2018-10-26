Những tội lỗi của đàn ông mang lại hậu quả khôn lường, vợ nên cân nhắc kỹ trước khi tha thứ

Phụ nữ yêu 26/10/2018 16:28

Dưới đây là những tội lỗi đáng trách nhất của đàn ông, vợ đừng vội tha thứ kẻo gánh chịu khổ đau suốt đời.

Nếu chồng mắc những sai lầm này, vợ hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ càng rằng có nên chừa cho anh ấy con đường quay về hay không. Liệu tha thứ rồi thì chồng có chứng nào tật nấy? 

Âm thầm tán tỉnh người phụ nữ khác

Đàn ông ngoại tình về mặt thể xác không đáng sợ. Vì khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý, họ nhận ra vợ vẫn là người quan trọng nhất cuộc đời mình. Còn người luôn âm thầm "thả thính" lung tung, tán tỉnh cô này đến cô khác mới là người nguy hiểm.

Những tội lỗi của đàn ông mang lại hậu quả khôn lường, vợ nên cân nhắc kỹ trước khi tha thứ - Ảnh 1
Nhiều người đàn ông có vợ nhưng vẫn âm thầm tán tỉnh phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không tinh ý, vợ khó nhận ra hoạt động mờ ám này của chồng. Bởi mọi chuyện diễn ra âm thầm, lặng lẽ nên mang lại hậu quả vô cùng lớn. Đến khi vợ phát hiện ra, mọi chuyện đã không còn thể cứu vãn được nữa. Bạn chỉ còn biết đau khổ dằn vặt cả chồng lẫn bản thân.

Thường xuyên liên lạc với người yêu cũ

Việc giữ liên lạc với bạn gái cũ tưởng chừng không có gì đáng bàn. Nhưng có câu “tình cũ không rủ cũng tới”. Mối tình dang dở dễ khiến trái tim của mỗi người đập loạn nhịp trở lại.

Những tội lỗi của đàn ông mang lại hậu quả khôn lường, vợ nên cân nhắc kỹ trước khi tha thứ - Ảnh 2
Nếu chồng còn liên lạc với người cũ, bạn nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều trường hợp chồng ngoại tình với tình cũ khiến hôn nhân đổ vỡ. Vì nhiều lý do mà trước đó họ không đến được với nhau. Nếu thường xuyên liên lạc, thế nào tình cảm cũng nảy nở trở lại. Thế nên nếu phát hiện chồng làm điều này, vợ hãy đề phòng.

Nghĩ quá nhiều về phụ nữ khác, ngoài vợ

Khi ở bên vợ mà nghĩ đến người phụ nữ khác, điều này được gọi là ngoại tình tư tưởng. Ngoại tình thể xác chỉ mang lại nỗi đau nhất thời, còn ngoại tình tư tưởng sẽ để lại sự day dứt cả đời không yên. Thử nghĩ bạn có thể yên tâm ở bên một người mà lòng dạ của người đó lại hướng về người khác hay không?

Những tội lỗi của đàn ông mang lại hậu quả khôn lường, vợ nên cân nhắc kỹ trước khi tha thứ - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình tư tưởng vô cùng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông ngoại tình tư tưởng, có khả năng rất lớn họ sẽ bỏ rơi vợ của mình. Vì trong đầu họ lúc nào cũng mơ tưởng về người khác. Khi đi bên cạnh vợ, thậm chí khi làm chuyện ấy, họ cũng không toàn tâm toàn ý mà cứ mơ về người phụ nữ lý tưởng trong tâm trí của mình.  

Những hành động, suy nghĩ này của đàn ông đáng được quy vào “tội chết” vì không chung thủy, không còn yêu vợ nhưng lại chẳng muốn buông tay. Khi đó, họ làm khổ cả bản thân lẫn người bên cạnh.

 

Nhắn tin thân mật với người khác 

Những tội lỗi của đàn ông mang lại hậu quả khôn lường, vợ nên cân nhắc kỹ trước khi tha thứ - Ảnh 4
Đàn ông có vợ nhưng lại thích nhắn tin với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ mà còn nhắn tin thân mật với những người phụ nữ khác, quả thật không đáng tha thứ. Việc nhắn tin qua lại với phái nữ là điều bình thường, nhưng khi lời lẽ đó mang tính thân mật, ngọt ngào thì lại là chuyện khác. Chắc chắn chồng bạn và người phụ nữ kia đã có gian tình với nhau.

Nếu chồng bạn đang làm những điều kể trên, hãy cân nhắc lại mối quan hệ của mình. Đừng để bản thân sau này phải chịu tổn thương vì bị phản bội.

Chỉ riêng kẻ thứ ba mới thấu hiểu hết thảy những nỗi đau này…

Chỉ riêng kẻ thứ ba mới thấu hiểu hết thảy những nỗi đau này…

Tình yêu của người thứ ba là thứ gì đó rất xa xỉ, không dám ghen, cũng chẳng dám công khai với thế giới biết rằng mình đang yêu. Còn cảm giác thất tình thì lúc nào cũng đeo bám dai dẳng.

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