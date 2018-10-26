Chỉ riêng kẻ thứ ba mới thấu hiểu hết thảy những nỗi đau này…

Nếu hỏi người thứ ba có đáng trách hay không? Tôi sẽ trả lời là vạn lần đáng trách và cũng ngàn lần đáng thương. Đáng trách ở chỗ biết là ngõ cụt nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi làm khổ cả ba người.

Tình yêu của người thứ ba không giống với yêu đơn phương, cũng chẳng giống với những thứ tình cảm bình thường khác. Vốn dĩ đó là một tình yêu giành giật. Giành giật trên nỗi đau, nước mắt và máu của người khác. Nói đúng hơn đó là một thứ tình cảm ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Cô bạn cùng học chung thời đại học mới tìm đến tôi vào 2 ngày trước. Dáng vẻ của cô ấy không ngây thơ, tràn đầy sức sống như thường ngày. Thay vào đó là gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi không nghĩ cô ấy gặp rắc rối về công việc, vì cô ấy là người thông minh, có tài năng.

Đáng trách ở chỗ còn mặt dày đi tranh giành tình yêu của người khác. Nhưng cũng đáng thương ở chỗ đánh mất cả tuổi thanh xuân chỉ để chạy theo một người “không đáng”. Kẻ thứ ba vốn dĩ chỉ là người đến sau trong đoạn tình cảm của người khác. Người xen vào hạnh phúc mà người khác dày công vun vén.

Kẻ thứ ba ghen cũng chẳng dám ghen, cũng không có quyền đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nói mình đã yêu một người đàn ông có vợ và vô tình trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Chuyện này khiến tôi khá bất ngờ vì cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, lại giỏi giang, tại sao lại vướng vào chuyện oái ăm đó?

Họ chứng kiến hạnh phúc của người khác nhưng lại không dám ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi cô ấy chuyện đã diễn ra bao lâu rồi. Cô ấy nói chỉ mới vỏn vẹn 1 tháng. Nếu chỉ mới một tháng thì không đủ quá dài để có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vậy thì có gì đâu phải dùng dằng, buồn phiền?

Cô ấy bảo tuy không quá dài nhưng lại không thể quên đi người đàn ông đó. Nhiều lần muốn rời đi nhưng lại quay về bên nhau, trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi, lén lút. Vì nhớ thương, vì yêu người đàn ông đó quá nhiều nên cô ấy chấp nhận hết thảy những “quy định” mà người ấy đề ra.

Họ chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình - Ảnh minh họa: Internet

Nào là không được nhắn tin, gọi điện vào buổi tối vì thời gian đó anh ấy đang ở bên vợ con. Không được ghen tuông, đòi hỏi quyền lợi. Không được nói quá nhiều về việc cưới xin khi ở bên cạnh nhau. Nói chung tình yêu của người thứ ba là có cho, không có nhận.

Tình yêu của người thứ ba là thứ gì đó rất xa xỉ, không dám ghen, cũng chẳng dám công khai với thế giới biết rằng mình đang yêu. Còn cảm giác thất tình thì luôn thường trực mỗi ngày.

Kẻ thứ ba đừng mải mê trong chuyện tình yêu của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nào cũng thấy nhớ nhung, nhưng lại chẳng đủ can đảm để gọi cho người ấy vì sợ bị phát hiện. Nhiều khi vô tình bắt gặp được tấm hình gia đình nhân tình hạnh phúc, cũng chẳng dám nói rằng mình ghen.

Người thứ ba ơi! Nếu còn có lòng tự trọng thì hãy dứt khoát rời đi. Đừng mãi sống sau lưng, làm chiếc bóng của người khác. Đừng biến mình trở thành người đáng thương cầu cạnh tình cảm của bất cứ ai. Vì bạn có đủ sức để chọn cho mình một tình yêu đủ đầy, một tình yêu không thuộc về ai cả.

Hãy mạnh mẽ rời đi để giữ lòng tự trọng cho mình...

Người thông minh biết cách thối lui trong đoạn đường cụt, biết cách giữ cho mình lòng tự trọng cuối cùng. Chứ không phải quẳng lòng tự tôn đi mà yêu điên cuồng, yêu khờ dại rồi ngụy biện cho mình một cái cớ "tình yêu không có lỗi".

Đúng là tình yêu không hề có lỗi, lỗi là ở bạn quá tham lam trong chuyện tình của người khác. Bạn quá ích kỷ và chỉ muốn chiếm hữu những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

... bởi bạn đáng có được hạnh phúc đủ đầy chứ không phải chắp vá - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, lời khuyên cho những người đã, đang và sắp làm người thứ ba, hãy sáng suốt để biết mình đang sai. Đừng nặng lòng vì người không đáng, đừng nhân danh tình yêu để làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức của một người phụ nữ.