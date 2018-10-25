Có những người thứ ba, vợ không bao giờ dám ghen

Nhưng chẳng may có mẹ chồng cổ hủ thì phải tìm cách đối phó sao cho trong ấm ngoài êm. Có nhiều người thường nói đùa với nhau rằng, nhân tình của chồng, họ chẳng sợ nhưng sợ nhất người thứ ba ở ngay trong nhà. Đó là mẹ chồng, chị chồng hoặc em chồng.

Phụ nữ trong hôn nhân không chỉ gánh chuyện cơm áo gạo tiền, chi tiêu hàng tháng mà còn chịu áp lực từ nhà chồng. Nếu gặp mẹ chồng hiểu chuyện, cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi hơn một chút.

Tôi thấy kẻ thứ ba ở ngoài không đáng sợ bằng chính người thứ ba ở trong nhà. Tôi có một người bạn thân lấy chồng hơn 2 năm và hiện đang làm dâu trong một gia đình khá gia giáo. Mỗi lần cô ấy gặp tôi đều than vãn, rồi bảo tôi bày cách để trị “kẻ thứ ba” là mẹ chồng sao cho khôn khéo nhất.

Những người này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân của bạn. Chẳng hạn khi có chuyện gì xảy ra, chồng là người đứng giữa làm sứ giả hòa bình. Không dám bênh vợ vì sợ mẹ buồn lòng, không dám bênh mẹ vì sợ vợ cằn nhằn không yên.

Cô ấy đã phải chịu đựng cảnh làm dâu tủi hờn - Ảnh minh họa: Internet

Có lần cô ấy bàn bạc với chồng chuyện cho anh ruột mượn tiền đầu tư làm ăn. Mẹ chồng nghe được liền quát mắng, nói tiền không phải từ trên trời rơi xuống mà mang làm từ thiện như vậy. Chồng nghe theo lời mẹ nên gạt ngang, mặc dù đã đồng ý với vợ trước đó. Chuyện này khiến cô vô cùng ấm ức.

Chưa hết, có rất nhiều chuyện riêng của vợ chồng cô, mẹ chồng đều xen vào. Chuyện nuôi con, cô muốn chăm sóc con theo cách khoa học, còn mẹ chồng lại dùng những mẹo dân gian để chăm cháu.

Mẹ chồng nói gì cũng phải nghe theo - Ảnh minh họa: Internet

Có lần cháu bị ho, bà lại cho uống thứ lá gì đó, hậu quả là phải bế cháu vào bệnh viện cấp cứu. Sau chuyện đó, cô cố gắng giành quyền nuôi con theo ý mình nhưng bà vẫn không thay đổi. Cô nhờ chồng can thiệp chuyện này, nhưng anh chỉ nghe mẹ nói vài câu đã xuôi ngay.

Có thể nói mẹ chồng là người thứ ba đáng sợ và khó đối phó nhất trên đời. Nếu là nhân tình của chồng thì chỉ cần đe dọa vài lời, đánh ghen một trận rồi thôi. Còn người thứ ba là mẹ chồng thì đánh ghen, đe dọa làm sao được? Có ghen cũng để bụng không thể hiện ra bên ngoài vì sợ chồng buồn, nhưng để bụng thì cảm thấy ấm ức không chịu được.

Con dâu phụng dưỡng mẹ chồng nhưng đôi khi sẽ nhận lại những lời cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Vậy làm sao để đối phó với người thứ ba ở trong chính căn nhà của mình? Cách tốt nhất là nên biết cư xử khéo léo một chút, đừng bất kính với mẹ chồng. Nếu không bạn sẽ khó sống lắm.

Quan trọng một điều nữa là nên nghe theo những lời mẹ chồng dạy. Khi có được vị trí vững chắc trong lòng bà, bạn muốn làm gì cũng được. Mẹ chồng vốn dĩ không khó đối phó như nhiều người thường nghĩ. Chỉ cần bạn ngọt ngào một chút, họ sẽ không còn khó chịu với bạn nữa.

Kẻ thứ ba bên ngoài không đáng sợ bằng kẻ thứ ba trong chính ngôi nhà của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc khi bạn đối xử tốt với con trai của họ, họ cũng sẽ chăm sóc bạn như con cái trong nhà. Phụ nữ khi làm dâu đừng giữ ý nghĩ mẹ chồng là người dưng, khó tính. Mẹ chồng vốn dĩ chỉ là một người bình thường. Họ cũng có trái tim. Khi cảm nhận được sự chân thành của bạn, họ sẽ không còn khắt khe hay tính toán chi li. Chỉ cần bạn có tâm, họ sẽ không còn xem bạn là người dưng.