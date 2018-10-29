Phụ nữ dần mất đi sự hấp dẫn đối với đàn ông vì thường xuyên làm những điều này

Tình yêu dù sâu đậm đến mấy, hôn nhân dù có xuất phát từ một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cũng không tránh khỏi sự nhàm chán. Phụ nữ chán đàn ông vì không biết quan tâm, còn đàn ông dần “ghét bỏ” phụ nữ vì cô ấy thường xuyên làm những điều này.

Có nhiều người mải mê kiếm tiền mà dần quên đi vai trò người vợ, người mẹ. Vì điều này mà phụ nữ dần đánh mất đi sức hút đối với người đàn ông của mình.

Nếu phụ nữ đi làm, thời gian của họ đều dồn hết cho công việc. Sáng mở mắt ra đã vội vàng chạy đến công ty, chiều có khi tăng ca hoặc có những cuộc hẹn ngoài ý muốn thì đến tối mới về đến nhà.

Đàn ông không có nhiều thời gian để gần gũi vợ nên sẽ cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi. Và khi không cảm nhận được tình cảm đủ đầy từ vợ, họ có xu hướng đi tìm những mối quan hệ khác. Thế nên phụ nữ hãy lưu ý điều này. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng không nên bỏ rơi chồng quá lâu.

Đừng bỏ rơi chồng quá lâu kẻo anh ấy rơi vào tay người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên biết dành thời gian quan tâm, chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Có như vậy chồng mới cảm nhận được hết sức hấp dẫn của bạn.

Từ chối quan hệ với chồng

Trong hôn nhân, tình dục là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một mối quan hệ. Đàn ông luôn xem chiếc giường là nơi thể hiện bản lĩnh của mình. Vì vậy phụ nữ đừng vội dập tắt những ham muốn của anh ấy.

Bạn hãy biết chiều chuộng để anh ấy cảm nhận được sức quyến rũ của bạn. Thay vì vùi đầu vào công việc đến tối mịt, bạn hãy tranh thủ về nhà sớm nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một tối lãng mạn bên chồng.

Phụ nữ dại là người thường 'cấm vận' chồng trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian, hãy đi tập thể dục để tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng. Đừng dại "cấm vận" chồng với lý do chưa sẵn sàng hoặc vì mệt mỏi do công việc.

Phụ nữ khôn biết chiều chuộng, đáp ứng những nhu cầu của chồng. Tuy nhiên không phải đáp ứng một cách mù quáng, bạn cũng phải biết điều gì có hại và lợi cho sức khỏe của mình.

Tranh luận với chồng

Phụ nữ không nhất định phải ngoan ngoãn hay răm rắp nghe lời chồng. Đôi khi họ phải nói lên những ý kiến của bản thân. Tuy nhiên nêu ý kiến không đồng nghĩa với việc dạy bảo hoặc thường xuyên bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã với chồng.

Dù có bất đồng quan điểm, phụ nữ cũng phải biết nhường nhịn chồng một chút - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những bất đồng, tuy nhiên tranh cãi để giúp bạn hiểu rõ đối phương hơn chứ không phải là cơ hội để chì chiết nhau.

Khi thấy ý kiến của chồng không đúng, phụ nữ khôn biết lựa lời mà nói chứ không cãi tay đôi, hạ bệ và phán xét những điều chồng làm.

Việc tranh luận, đả kích chồng không làm cho bạn tốt hơn mà trái lại khiến bạn dần mất đi những sức hút vốn có của mình trong mắt đàn ông.

Đừng hơn thua, cãi tay đôi với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đàn ông luôn muốn có được một người phụ nữ hiền lành, dễ bảo bên cạnh, chứ không phải một người suốt ngày trả treo.

Nói xấu chồng trước mặt mọi người

Đàn ông ghét nhất là bị nói xấu, nhất là những lời đó được thốt ra từ miệng của người đầu ấp tay gối. Khó có người đàn ông nào có thể chấp nhận được vợ mang những khuyết điểm của mình ra bêu rếu khắp nơi.

Đừng so sánh, nói xấu chồng với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng có lòng tự tôn và chỉ muốn vợ nói về những điều tốt của mình, chứ không muốn nghe những lời chê bai. Thế nên phụ nữ nếu không muốn mất điểm trong mắt chồng, hãy ngừng so sánh, chê bai chồng trước mặt người khác.