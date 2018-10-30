Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn

Phụ nữ yêu 30/10/2018 15:19

Nếu phụ nữ đã chọn ly hôn thì hãy sống thật tốt, bù đắp lại những khoảng thời gian khờ dại ngày xưa. Đồng thời, hãy làm những điều này để chồng cũ phải “ngẩn ngơ” tiếc nuối khi vô tình cả hai gặp lại nhau.

Ai cũng sẽ đau khổ vì hôn nhân tan vỡ. Nhưng vì không thể cứ sống mãi trong “địa ngục hôn nhân” đó nữa nên có người sẽ quyết định rời bỏ. Nếu đã buông bỏ được đừng quá đau buồn, hãy làm những điều này để chồng cũ phải tự dằn vặt bản thân ngày xưa đã không biết trân trọng bạn.

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 1
Phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thời trang ăn mặc

Nếu ngày đó, bạn luôn chọn cho mình những bộ quần áo kín đáo thì bây giờ hãy phá cách một chút. Thân hình không đẹp thì đi tập thể dục rồi ăn mặc quyến rũ hơn.

Đừng nghĩ ăn mặc hở là “gái hư’. Hãy loại bỏ suy nghĩ cũ kỹ đó ra khỏi đầu, bạn mới sống thoải mái được. Phụ nữ ngày nay, không hư một chút làm sao có được cuộc sống hạnh phúc? Không hư một chút thì làm sao được đàn ông nâng niu, chiều chuộng?

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 2
Thay đổi cách ăn mặc sẽ góp phần thay đổi cuộc đời của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy điều nên làm sau khi ly hôn là thay đổi gu ăn mặc của bản thân. Hãy làm cho chồng cũ cảm thấy hối tiếc vì ngày xưa đã không biết trân trọng một người phụ nữ xinh đẹp như bạn. Hãy để anh ta phải ngẩn ngơ khi vô tình gặp lại bạn trong bộ dạng trẻ trung, quyến rũ.

Không đăng những điều tiêu cực, bi thương

Dù sao mọi chuyện đã kết thúc, bạn có oán hận, than vãn cũng không thể giải quyết được gì. Thay vì cứ đăng những dòng tâm trạng tiêu cực lên mạng xã hội, bạn hãy giấu điều đó trong lòng.

Có đau đến mấy, có hối tiếc đến đâu cũng đừng thể hiện cho người khác biết. Vì những điều đó có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn sau này.

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 3
Suy nghĩ tích cực là cách vượt qua nỗi đau nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sau này khi mọi chuyện đã ổn, bạn tìm được người mới. Vô tình người ấy đọc được những dòng tâm trạng đó của bạn, liệu anh ấy có buồn hay không? Thế nên đừng làm chuyện gì khiến bản thân của mình phải hối hận về sau. Cũng đừng trở thành kẻ yếu đuối khiến người khác chê cười, khinh bỉ.

Khi không đăng những dòng suy nghĩ tiêu cực, bạn đã ngầm chứng minh một điều rằng bạn chẳng mấy đau khổ. Điều này chứng tỏ bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có người đó bên cạnh.

Biết cách đối nhân xử thế

Phụ nữ sau một lần đổ vỡ phải biết cách đối nhân xử thế. Đừng mãi là một đứa trẻ không biết phân biệt trắng đen, phải trái.

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 4
Sau ly hôn, bạn sẽ biết cách đối nhân xử thế hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt sau khi ly hôn, đừng mang chuyện vợ chồng của mình kể lể khắp nơi. Bạn hãy giữ lại một chút lòng tự tôn để người đàn ông đó còn tôn trọng. Sau này nếu vô tình gặp lại nhau, bạn cũng tự tin ngẩng cao đầu và không thấy hổ thẹn với bản thân.

Dù đã không còn chung nhà, bạn cũng phải phải làm cho người đàn ông đó cảm thấy tiếc nuối suốt đời.

Gặp người mới, sống thật hạnh phúc

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 5
Nếu gặp người mới, hãy đối xử với họ thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu gặp được người mới, hãy đối xử với người đó thật tốt. Bạn phải biết cách sống sao cho hạnh phúc và nên biết cách yêu làm sao để không đau. Nếu ngày xưa, bạn mù quáng cho đi quá nhiều thì bây giờ hãy tập nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Trong tình yêu, đừng cho đi quá nhiều. Ít nhất bạn phải giữ lại cho mình một thứ gì đó để còn có đường lui sau khi mọi chuyện đổ vỡ.

Muốn chồng cũ tiếc hùi hụi, phụ nữ hãy làm những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 6
Đừng đắn đo những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đổ vỡ, nếu may mắn tìm được người mới hãy sống thật hạnh phúc. Hãy tận hưởng những gì người đó trao cho bạn, đừng đắn đo để rồi vụt mất những điều đáng quý.

Như vậy, người cũ sẽ biết rằng không có họ, bạn vẫn có thể hạnh phúc. Không có họ, bạn vẫn có người yêu thương. Và không có họ, bạn vẫn có quyền được mỉm cười, nắm tay người khác đi đến cuối con đường.

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