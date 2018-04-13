Nếu muốn đàn ông yêu mãi không chán, bạn đừng trở thành người phụ nữ kiểu này

Có nhiều người phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang là có thể giữ chân đàn ông, khiến anh ấy cả đời mê mệt. Vì vậy, họ thường chăm chút cho vẻ ngoài mình một cách thái quá mà vô tình bỏ qua những điều này. Bạn nên nhớ đừng trở thành kiểu phụ nữ này, đàn ông sẽ chán đấy!

Đùa giỡn thái quá là hành động kém sang, phụ nữ nên loại bỏ ngay. Đàn ông vốn ghét cay ghét đắng những người phụ nữ có tính cách cà rỡn, không nghiêm túc. Anh ấy dị ứng với cô nàng suốt ngày chỉ làm những trò đùa thái quá, làm mất thời gian của anh ấy. Trong cuộc hẹn đầu tiên, phụ nữ duyên dáng nên biết tiết chế những cảm xúc của bản thân. Hãy giữ cho mình phong thái tốt, bình tĩnh và điềm đạm nhất. Muốn nói hay hành động gì, bạn cũng phải cân nhắc thật kỹ càng, đừng khiến đối phương phải khó chịu vì những trò lố của bạn. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đừng đánh mất hình tượng của mình trong mắt của đối phương.

Phụ nữ sống dựa dẫm sẽ khiến đàn ông chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này chỉ khiến đàn ông chạy dài chẳng muốn yêu đương, cưới hỏi gì nữa. Đàn ông rất sợ người phụ nữ dựa dẫm, luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Trong tình yêu, mọi người đều có quyền bình đẳng, đàn ông kiếm được tiền, phụ nữ cũng phải như vậy.

Đừng nghĩ đàn ông nuôi, đừng dựa dẫm vào tiền bạc hay tài sản của anh ấy. Dẫu biết đàn ông là người quyết định nhưng phụ nữ vẫn phải có chủ kiến của mình. Đừng gọi dạ bảo vâng, đàn ông nói gì cũng làm theo, không đưa ra những quan điểm của bản thân. Kiểu phụ nữ này chỉ khiến đàn ông mau chán, giống như phải chăm sóc một người em hơn là người yêu. Khi yêu, đừng làm gánh nặng cho ai cả, hãy tự lập và có chủ kiến của mình, đừng phụ thuộc ai.

Phụ nữ ghen tuông mù quáng

Ghen tuông là điều cần thiết cho một mối quan hệ. Tuy nhiên đừng ghen tuông mù quáng. Như việc anh ấy đi với ai, bạn đừng quản thúc hay dò hỏi. Điều đó sẽ khiến anh ấy mệt mỏi và chán nản, không còn muốn yêu đương gì nữa. Phụ nữ đừng dại đụng chạm quá nhiều vào không gian riêng tư của đàn ông. Anh ấy rất ghét người xen quá nhiều vào những việc riêng của mình. Đừng trở thành người phụ nữ luôn đi bới móc quá khứ, cũng như dò xét các mối quan hệ của anh ấy. Trở thành người sống quá hoài nghi sẽ khiến cuộc sống mình rất mệt mỏi. Đàn ông sẽ không muốn gắn bó lâu dài với một người có tính đa nghi, gây áp lực cho người khác.

Phụ nữ kiêu ngạo, hách dịch

Phụ nữ càng kiêu ngạo càng khiến đàn ông tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ không bao giờ biết lắng nghe hay tôn trọng ý kiến của người khác. Cô ấy chỉ biết bảo vệ ý kiến của mình, không nghe những ý kiến của người khác. Trong tình yêu, sống ích kỷ, xem bản thân là vũ trụ, bắt người khác phải nghe theo, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Chẳng ai có thể sống được với người kiêu căng, ngạo mạn hay xem thường người khác. Đừng nghĩ bản thân là người vĩ đại, có thể làm mọi thứ, núi này cao có núi khác cao hơn, không phải chỉ có bạn giỏi giang.

Phụ nữ muốn thay đổi cả thế giới

Người phụ nữ này luôn “sống trên mây”, ảo tưởng tài năng của mình có thể thay đổi mọi thứ. Đàn ông ghét nhất phụ nữ có tính lo chuyện bao đồng, xem mình là vĩ nhân. Trên thực tế, chẳng ai có thể chịu nổi tính cách này của phụ nữ. Cuộc sống của mỗi người, bạn không có quyền can thiệp quá nhiều. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ chấp nhận sửa khuyết điểm và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nếu không yêu, bạn có cố gắng cũng vô ích, anh ấy sẽ không chấp nhận thay đổi. Đừng trở thành người phụ nữ kiểu này kẻo đàn ông chạy mất dép.