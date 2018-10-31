6 chiêu thức khiến đàn ông đổ rạp dưới chân mà chẳng cần nói gì nhiều

Muốn thành công không thể lười biếng, ngồi chờ sung rụng. Muốn hạnh phúc, bạn không thể đợi người khác mang đến mà phải biết nắm bắt thời cơ, chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng. Muốn như vậy, bạn phải nắm được những chiêu thức khiến đàn ông đổ rạp mà không cần nói quá nhiều.

Thương mình không phải là ích kỷ. Khi có một sức khỏe tốt, bạn mới chăm lo cho người khác được. Và khi sở hữu một ngoại hình quyến rũ, mới bạn giữ chân được người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ không chỉ biết kiếm tiền mà còn phải biết cách chăm sóc bản thân. Đây là điều bạn nhất định phải làm được. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết cách làm đẹp và không biết cách chiều chuộng bản thân.

Dù bận rộn đến mấy bạn cũng phải biết chăm sóc bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ làm gì cũng được nhưng đừng quên yêu thương bản thân mình. Từ bỏ một công việc, một người đàn ông, một mối quan hệ cũng được nhưng đừng từ bỏ chính mình. Đừng làm những điều bản thân cảm thấy hối tiếc về sau.

Dùng ánh mắt để chiếm lấy trái tim chàng

Ánh mắt là nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Nếu nhận được ánh nhìn trìu mến của bạn, chắc chắn chàng sẽ tự động đổ không cần phải tán tỉnh. Hơn nữa, khi nhìn vào mắt bạn, chàng sẽ biết được bạn có chân thành hay không. Phụ nữ hãy dùng vũ khí lợi hại này để hút hồn người đàn ông bạn muốn tán tỉnh.

Cười tươi mỗi ngày

Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chính là nụ cười. Bạn nên nhớ dù có đau thương hay mệt mỏi đến mấy cũng phải cười, cười thật hạnh phúc và thoải mái. Cuộc sống này có những điều không như bạn mong muốn. Thay vì đón nhận chúng bằng những giọt nước mắt thì hãy chọn cho mình một nụ cười.

Hãy dùng nụ cười của mình để khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Người cười được sẽ là người hạnh phúc nhất. Thế nên phụ nữ chỉ cần nở một nụ cười tươi, đàn ông sẽ tự động đổ gục.

Chỉ cần nở một nụ cười, hạnh phúc, may mắn sẽ tự tìm đến. Đàn ông rất thích những người phụ nữ hay cười. Ở bên người có vẻ ngoài tươi tắn sẽ giúp họ giải tỏa những nỗi buồn phiền trong lòng.

Đừng bắt đầu mối quan hệ bạn bè với người mình yêu

Nếu có cơ hội thì hãy tỏ tình thẳng thắn chứ đừng bắt đầu bằng tình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ muốn tán tỉnh một người thì phải bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè. Chỉ cần tìm cách tiếp cận với chàng bằng tư cách một người bạn, người tri kỷ, khả năng tiến đến tình yêu sẽ rất cao.

Tuy nhiên sự thật lại trái ngược. Một khi đã thành bạn bè thân thiết, bạn khó lòng mà mở lời tỏ tình với anh ấy. Và nếu có can đảm tỏ tình thì mối quan hệ cũng sẽ trở nên ngại ngùng, không còn tự nhiên như trước nếu thất bại.

Đừng trở thành bạn của người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng bao giờ áp dụng chiêu thức làm bạn trước khi làm tình nhân của nhau. Vì đôi khi điều này sẽ khiến bạn đánh mất đi cơ hội chiếm được trái tim của chàng.

Hãy là người sâu sắc, biết lắng nghe

Đàn ông thích một người phụ nữ có chiều sâu tâm hồn. Họ muốn được nói chuyện và tâm sự với một người có thể lắng nghe và thấu hiểu. Chứ không thể chấp nhận người hời hợt, miệng mồm ba hoa, suy nghĩ rỗng tuếch.

Thế nên phụ nữ hãy nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng việc đọc sách, trau dồi kiến thức thay vì mải mê ăn chơi.

Điều quan trọng là lắng nghe và thấu hiểu người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng muốn yêu một người sâu sắc, biết suy nghĩ cho người khác. Nếu bạn làm được những điều này, chắc chắn đàn ông sẽ đổ rạp dưới chân bạn.

Theo đuổi đam mê và ước mơ

Phụ nữ tỏa sáng nhất khi được làm công việc yêu thích, thực hiện được ước mơ của bản thân. Bạn đừng nghĩ có chồng, có người yêu rồi nên chọn cuộc sống đơn giản, an phận. Dù gì sau này cưới nhau về, anh ấy cũng sẽ nuôi mình. Nếu có suy nghĩ này hãy bỏ ngay lập tức, đừng tự biến mình trở thành kẻ ăn bám người khác.

Phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ từ bỏ đam mê của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù là phụ nữ nhưng bạn vẫn phải có ý chí và tự lập trong mọi chuyện. Hãy tìm cho mình một công việc ổn định và tiêu những đồng tiền mình kiếm ra. Để khi hẹn hò, ăn uống, bạn cũng có đủ tự tin móc hầu bao và thanh toán trước ánh mắt ngưỡng mộ của anh ấy.