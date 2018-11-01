Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ

Phụ nữ yêu 01/11/2018 10:36

Có những đặc điểm cơ thể khiến phụ nữ tự ti, nghĩ là xấu xí nhưng lại vô cùng thu hút đàn ông, vì thế chị em đừng vội thẩm mỹ.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có người chưa phát hiện hết những nét đẹp tiềm ẩn của bản thân. Có những đặc điểm bạn tưởng là xấu, nhưng lại khiến người khác say mê, chỉ muốn ngắm nhìn mãi không rời.

Môi dày căng mọng

Có nhiều người cảm thấy tự ti về đôi môi dày của mình, nhưng đừng lo lắng, đây là điểm đặc biệt thu hút đàn ông. Không ít người đua nhau đi bơm môi thì hà cớ gì bạn lại không thích đặc điểm trời ban cho mình?

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 1
Đàn ông thích ngắm nhìn đôi môi căng mọng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi sở hữu một đôi môi dày, bạn chỉ cần tô một chút son nhẹ, đảm bảo sẽ thu hút được chàng. Nam giới thường xuyên để ý đến màu son của người phụ nữ họ yêu. Khi nói chuyện họ thường tập trung vào khuôn mặt, nhất là đôi môi của người đối diện. Thế nên người có đôi môi dày sẽ thu hút đàn ông nhiều hơn.

Gương mặt tròn

Phụ nữ sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh còn đại diện cho sự giàu sang và may mắn. Bên cạnh đó, người có thân hình đầy đặn, mũm mĩm cũng có cuộc đời an nhàn, sung túc hơn người bình thường.

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 2
Phụ nữ sở hữu gương mặt tròn ắt có phúc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng tự ti về những gì tạo hóa đã ban cho mình. Đàn ông sẽ cảm thấy thiện cảm với những cô nàng có gương mặt tròn và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Bờ vai gầy

Sở hữu bờ vai gầy, khi bạn diện những bộ trang phục hở vai, đảm bảo sẽ khiến đàn ông ngắm nhìn mãi không thôi. Đàn ông thích những cô nàng có bờ vai gầy, góc cạnh, thân hình mảnh khảnh để có cảm giác chở che. Họ muốn ôm bờ vai gầy đó vào lòng để bảo vệ.

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 3
Bờ vai gầy là điểm thu hút đàn ông nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, chị em hãy lợi dụng lợi thế này để diện những chiếc áo dây, trễ vai hoặc áo ống để khiến đàn ông say đắm cả đời. Đừng tự ti vì đôi vai gầy guộc của mình, đây chính là điểm thu hút chàng.

Chiếc bụng tròn trịa

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 4
Chiếc bụng tròn trịa là đặc điểm đáng yêu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chiếc bụng tròn, mũm mĩm là người có phúc khí. Và khi tiếp xúc với ai, họ đều mang lại may mắn cho người đối diện. Thế nên phụ nữ đừng tự ti về khuyết điểm này của mình, hãy tự tin sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Đùi to

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 5
Phụ nữ có đùi to là người mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sở hữu đùi to là người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Ai cũng nghĩ đàn ông chỉ thích những cô nàng chân dài, thon. Tuy nhiên, đàn ông vốn thích cô nàng có đùi to cá tính. Thế nên phụ nữ hãy tự tin diện những bộ trang phục khoe đùi của mình, không có gì phải giấu giếm.

Vòng ba to

Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ - Ảnh 6
Phụ nữ có vòng 3 lớn thường có khả năng sinh nở dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu vòng ba to đồng nghĩa với việc bạn là người có nhiều phúc đức, may mắn, sau này sinh nở cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều người khá tự ti khi sở hữu vòng ba to vì khó có thể diện những bộ đồ tôn dáng. Nhưng bạn đừng lo lắng, đây chính là đặc điểm cơ thể khiến đàn ông mê mệt, càng ngắm càng say đắm không rời mắt.

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