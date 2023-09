Những đặc điểm cơ thể tưởng xấu xí nhưng lại vô cùng cuốn hút đàn ông, chị em đừng vội thẩm mỹ

Gương mặt tròn

Phụ nữ sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh còn đại diện cho sự giàu sang và may mắn. Bên cạnh đó, người có thân hình đầy đặn, mũm mĩm cũng có cuộc đời an nhàn, sung túc hơn người bình thường.

Phụ nữ sở hữu gương mặt tròn ắt có phúc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng tự ti về những gì tạo hóa đã ban cho mình. Đàn ông sẽ cảm thấy thiện cảm với những cô nàng có gương mặt tròn và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Bờ vai gầy

Sở hữu bờ vai gầy, khi bạn diện những bộ trang phục hở vai, đảm bảo sẽ khiến đàn ông ngắm nhìn mãi không thôi. Đàn ông thích những cô nàng có bờ vai gầy, góc cạnh, thân hình mảnh khảnh để có cảm giác chở che. Họ muốn ôm bờ vai gầy đó vào lòng để bảo vệ.

Bờ vai gầy là điểm thu hút đàn ông nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, chị em hãy lợi dụng lợi thế này để diện những chiếc áo dây, trễ vai hoặc áo ống để khiến đàn ông say đắm cả đời. Đừng tự ti vì đôi vai gầy guộc của mình, đây chính là điểm thu hút chàng.

Chiếc bụng tròn trịa

Chiếc bụng tròn trịa là đặc điểm đáng yêu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có chiếc bụng tròn, mũm mĩm là người có phúc khí. Và khi tiếp xúc với ai, họ đều mang lại may mắn cho người đối diện. Thế nên phụ nữ đừng tự ti về khuyết điểm này của mình, hãy tự tin sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Đùi to

Phụ nữ có đùi to là người mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sở hữu đùi to là người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Ai cũng nghĩ đàn ông chỉ thích những cô nàng chân dài, thon. Tuy nhiên, đàn ông vốn thích cô nàng có đùi to cá tính. Thế nên phụ nữ hãy tự tin diện những bộ trang phục khoe đùi của mình, không có gì phải giấu giếm.

Vòng ba to

Phụ nữ có vòng 3 lớn thường có khả năng sinh nở dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu vòng ba to đồng nghĩa với việc bạn là người có nhiều phúc đức, may mắn, sau này sinh nở cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều người khá tự ti khi sở hữu vòng ba to vì khó có thể diện những bộ đồ tôn dáng. Nhưng bạn đừng lo lắng, đây chính là đặc điểm cơ thể khiến đàn ông mê mệt, càng ngắm càng say đắm không rời mắt.