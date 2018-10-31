Không chỉ đàn ông chán vợ mà có những giai đoạn đàn bà cũng cảm thấy chán chồng

Tuy nhiên, họ không biết phụ nữ cũng thấy chán chồng. Dưới đây là giai đoạn đàn bà cảm thấy những hi sinh của mình không còn chút giá trị gì và họ chán đối diện với người chồng của mình.

Đàn ông chán vợ vì những lý do như vợ sau sinh không còn đủ hấp dẫn, vợ hay càm ràm, vợ không biết chiều chồng... Họ cho mình cái quyền chán rồi thì bỏ, chán rồi thì tìm người mới để thay thế. Và chán rồi thì mặc sức giày vò người phụ nữ của mình.

Khi kiếm được tiền, phụ nữ có xu hướng không muốn sống dựa dẫm vào ai. Nếu chồng cứ mãi vô tâm, họ sẽ sẵn sàng buông bỏ không chút đắn đo, suy nghĩ.

Khi kiếm được tiền, không còn dựa dẫm vào chồng

Đàn bà tự lập về kinh tế sẽ không còn phụ thuộc vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói đây là giai đoạn phụ nữ cảm thấy có chồng cũng được, không có cũng chẳng sao. Và khi tự lập, họ có khả năng tự nuôi mình và con mà không cần đến chồng.

Nhiều phụ nữ chán chồng nhưng không dám buông tay vì còn phụ thuộc vào tiền bạc của chồng. Tuy nhiên khi đã tự chủ về kinh tế, nếu chán chồng, phụ nữ sẽ tự động buông bỏ không chút đắn đo.

Khi cảm thấy sự hi sinh của mình là thừa thãi

Khi không cảm nhận được sự chân thành của chồng, phụ nữ sẽ thấy chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ một lòng một dạ hướng đến người mình yêu. Họ muốn những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông của mình. Nhưng đáng tiếc, nhiều người chồng lại không cảm nhận được những điều đó.

Có người còn xem thường sự cống hiến, hi sinh của vợ. Họ gạt bỏ hết những công sức mà bấy lâu nay vợ dày công vun vén. Điều này khiến chuyện phụ nữ cảm thấy chán chồng ngày càng nhiều.

Họ sẽ không còn muốn hi sinh hay tận tụy vì điều gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, một khi phụ nữ đã tận tụy hết lòng nhưng không cảm nhận được sự chân thành nơi chồng, họ sẽ chán nản.

Khi các con đã khôn lớn, biết tự lập

Phụ nữ nhẫn nhịn vì con còn quá nhỏ. Họ không muốn con phải chịu đựng những nỗi đau gia đình ly tán. Nhưng khi con cái đã đủ lông đủ cánh, phụ nữ chỉ muốn sống cho bản thân. Sự chán chồng đối với họ ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn rất nhiều. Khi đã nhẹ gánh nặng, họ sẽ thoải mái, tự do làm những điều mình thích.

Giai đoạn phụ nữ chán chồng nhất là khi con cái đã lớn khôn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ khi yêu, muốn họ lên núi đao, xuống biển lửa cũng được. Nhưng khi đã chán chồng, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả và chỉ muốn sống cho mình.

Khi chồng vô tâm

Chồng vô tâm càng khiến cho phụ nữ muốn từ bỏ hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ tận tụy với người khiến họ hạnh phúc. Chỉ hi sinh cho người quan tâm và chăm lo cho họ. Và khi cảm nhận được sự vô tâm của chồng, họ sẽ cảm thấy chán nản, chẳng muốn hi sinh nữa. Giai đoạn mà phụ nữ chán chồng thể hiện rõ nhất là khi chồng vô tâm.

Đàn ông thường mải mê chạy theo những hào nhoáng bên ngoài mà thờ ơ bỏ qua cảm xúc của vợ. Đó là sai lầm lớn của đàn ông khiến vợ ngày càng chán nản chỉ muốn bỏ chồng ngay lập tức.