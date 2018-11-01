Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm

Phụ nữ yêu 01/11/2018 17:01

Dù có hối lỗi quay về, đàn ông ngoại tình nhất định phải gánh chịu những quả báo đau đớn này.

Ngoại tình là tội lỗi khó tha thứ nhất trong hôn nhân. Dù người đàn ông đó có hối lỗi, van xin tha thứ nhiều đến mấy cũng không thể xoa dịu những tổn thương mà người vợ phải gánh chịu. Khi trở về từ những cuộc tình vụng trộm, đàn ông sẽ chịu quả báo này suốt cuộc đời.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình phải gánh chịu những quả báo nặng nề này - Ảnh minh họa: Internet

Đánh mất nhân phẩm đạo đức

“Đàn ông một khi đã đạp đổ hết sự yêu thương và tín nhiệm của phụ nữ, ai rồi cũng gánh chịu những tội lỗi mình gây ra”, đó là lời tâm sự của anh B sau cuộc tình vụng trộm. Anh ngoại tình hơn 2 tháng. Không chỉ vậy, anh còn nói dối, lừa gạt vợ hết lần này đến lần khác.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 2
Đàn ông ăn vụng trở về đánh mất đi đạo đức của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tiền tiết kiệm trong nhà anh cũng mang “đầu tư” hết cho nhân tình. Đến khi trắng tay, ả ta đá anh không chút thương tiếc. Trở về trong đau đớn và xấu hổ, anh vẫn được vợ tha thứ nhưng bản thân đã đánh mất đi đạo đức của một người chồng, người cha. Dòng họ ai cũng biết anh bị nhân tình bỏ rơi nên tỏ ra khinh thường mỗi khi gặp mặt.

Bệnh tật không ai lo

Anh T. ngoại tình, nhiều lần vợ dẫn anh em dòng họ đi đánh ghen. Nhưng anh vẫn một mực bảo vệ cô nhân tình bé bỏng của mình, thậm chí còn đánh vợ. Chị không thể chịu đựng cuộc sống như thế này nữa nên đành ly thân.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 3
Dù có bệnh tật, ốm đau cũng không ai ngó ngàng đến - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt thời gian vợ chồng sống xa nhau, anh tiếp tục qua lại với ả nhân tình kia. Đến khi anh đổ bệnh phải nằm viện điều trị cả tháng trời, không một ai vào thăm. Nhân tình cũng lợi dụng cơ hội này mà “đánh bài chuồn”.

Khi nằm trên giường bệnh, anh mới nhận ra, không ai tốt bằng vợ, không ai thương mình bằng người phụ nữ đầu ấp tay gối. Khi nghe tin, chị mủi lòng nên mỗi tuần đều về nấu cơm, dọn dẹp cho anh. Thế nhưng, dù anh van xin, chị vẫn một mực không chịu quay lại với người chồng tệ bạc.

Sự nghiệp tàn lụi

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 4
Đàn ông bỏ vợ, suốt đời cũng không thăng tiến được - Ảnh minh họa: Internet

Không có vợ bên cạnh, anh A cảm thấy mất thăng bằng không còn biết làm gì. Anh có mối quan hệ mờ ám với đồng nghiệp nên vợ giận ôm con về nhà ngoại sống.  Khoảng thời gian đó anh rơi vào bế tắc.

Khi mọi chuyện đổ vỡ, hình ảnh người chồng tốt, người cha có trách nhiệm của anh cũng tan biến trong mắt đồng nghiệp. Cô nhân tình kia cũng nghỉ việc. Sự nghiệp của anh bắt đầu lao đao.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 5
Đàn ông phản bội suốt đời không ngóc đầu lên được - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, sếp rất tín nhiệm anh. Nhưng từ ngày biết anh có thói trăng hoa, ông phần nào dè chừng. Từ đó, sự nghiệp của anh lao dốc không phanh.

Bị con cái khinh thường, không nhìn mặt

Vợ chồng anh H. đã ly hôn được hơn 15 năm nay. Con gái đến tuổi thành gia lập thất, anh khao khát được làm chủ hôn trong ngày vui của con nhưng nhận lại sự thờ ơ, khinh bỉ từ chính đứa con của mình.

Con gái nói với anh rằng, anh không xứng đáng làm cha và làm người chủ hôn. Cô còn nói không muốn thấy sự xuất hiện của cha trong ngày vui của mình. Điều này khiến anh vô cùng đau đớn và tủi thân.

Những quả báo đàn ông phải gánh chịu sau khi trở về từ cuộc tình vụng trộm - Ảnh 6
Khi phản bội, đàn ông phải chịu ánh mắt khinh thường từ con cái - Ảnh minh họa: Internet

Con gái thường lấy hình mẫu của cha để lựa chọn người chồng lý tưởng. Họ luôn muốn có được người chồng tốt như cha mình. Nhưng khi hình ảnh của cha đổ vỡ, họ sẽ không thể chấp nhận và tha thứ cho người đã phản bội mẹ mình.

Cách giữ chồng của người phụ nữ hiện đại: Nói không với đánh ghen

Cách giữ chồng của người phụ nữ hiện đại: Nói không với đánh ghen

Đàn bà lôi nhau ra đường đánh ghen chỉ vì một người đàn ông quả thật rất mất mặt. Xã hội hiện đại, phải có cách giữ chồng khôn ngoan để thiên hạ nể phục, kẻ thứ ba cũng chạy dài.

Xem thêm
Từ khóa:   quả báo đàn ông ngoại tình đàn ông ngoại tình đàn ông ăn vụng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này