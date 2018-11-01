Ngoại tình là tội lỗi khó tha thứ nhất trong hôn nhân. Dù người đàn ông đó có hối lỗi, van xin tha thứ nhiều đến mấy cũng không thể xoa dịu những tổn thương mà người vợ phải gánh chịu. Khi trở về từ những cuộc tình vụng trộm, đàn ông sẽ chịu quả báo này suốt cuộc đời.

Tiền tiết kiệm trong nhà anh cũng mang “đầu tư” hết cho nhân tình. Đến khi trắng tay, ả ta đá anh không chút thương tiếc. Trở về trong đau đớn và xấu hổ, anh vẫn được vợ tha thứ nhưng bản thân đã đánh mất đi đạo đức của một người chồng, người cha. Dòng họ ai cũng biết anh bị nhân tình bỏ rơi nên tỏ ra khinh thường mỗi khi gặp mặt.

“Đàn ông một khi đã đạp đổ hết sự yêu thương và tín nhiệm của phụ nữ, ai rồi cũng gánh chịu những tội lỗi mình gây ra”, đó là lời tâm sự của anh B sau cuộc tình vụng trộm. Anh ngoại tình hơn 2 tháng. Không chỉ vậy, anh còn nói dối, lừa gạt vợ hết lần này đến lần khác.

Bệnh tật không ai lo

Anh T. ngoại tình, nhiều lần vợ dẫn anh em dòng họ đi đánh ghen. Nhưng anh vẫn một mực bảo vệ cô nhân tình bé bỏng của mình, thậm chí còn đánh vợ. Chị không thể chịu đựng cuộc sống như thế này nữa nên đành ly thân.

Dù có bệnh tật, ốm đau cũng không ai ngó ngàng đến - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt thời gian vợ chồng sống xa nhau, anh tiếp tục qua lại với ả nhân tình kia. Đến khi anh đổ bệnh phải nằm viện điều trị cả tháng trời, không một ai vào thăm. Nhân tình cũng lợi dụng cơ hội này mà “đánh bài chuồn”.

Khi nằm trên giường bệnh, anh mới nhận ra, không ai tốt bằng vợ, không ai thương mình bằng người phụ nữ đầu ấp tay gối. Khi nghe tin, chị mủi lòng nên mỗi tuần đều về nấu cơm, dọn dẹp cho anh. Thế nhưng, dù anh van xin, chị vẫn một mực không chịu quay lại với người chồng tệ bạc.

Sự nghiệp tàn lụi

Đàn ông bỏ vợ, suốt đời cũng không thăng tiến được - Ảnh minh họa: Internet

Không có vợ bên cạnh, anh A cảm thấy mất thăng bằng không còn biết làm gì. Anh có mối quan hệ mờ ám với đồng nghiệp nên vợ giận ôm con về nhà ngoại sống. Khoảng thời gian đó anh rơi vào bế tắc.

Khi mọi chuyện đổ vỡ, hình ảnh người chồng tốt, người cha có trách nhiệm của anh cũng tan biến trong mắt đồng nghiệp. Cô nhân tình kia cũng nghỉ việc. Sự nghiệp của anh bắt đầu lao đao.

Đàn ông phản bội suốt đời không ngóc đầu lên được - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, sếp rất tín nhiệm anh. Nhưng từ ngày biết anh có thói trăng hoa, ông phần nào dè chừng. Từ đó, sự nghiệp của anh lao dốc không phanh.

Bị con cái khinh thường, không nhìn mặt

Vợ chồng anh H. đã ly hôn được hơn 15 năm nay. Con gái đến tuổi thành gia lập thất, anh khao khát được làm chủ hôn trong ngày vui của con nhưng nhận lại sự thờ ơ, khinh bỉ từ chính đứa con của mình.

Con gái nói với anh rằng, anh không xứng đáng làm cha và làm người chủ hôn. Cô còn nói không muốn thấy sự xuất hiện của cha trong ngày vui của mình. Điều này khiến anh vô cùng đau đớn và tủi thân.

Khi phản bội, đàn ông phải chịu ánh mắt khinh thường từ con cái - Ảnh minh họa: Internet

Con gái thường lấy hình mẫu của cha để lựa chọn người chồng lý tưởng. Họ luôn muốn có được người chồng tốt như cha mình. Nhưng khi hình ảnh của cha đổ vỡ, họ sẽ không thể chấp nhận và tha thứ cho người đã phản bội mẹ mình.