Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em

Tâm sự gia đình 04/11/2018 13:56

Em đã từng nghĩ lấy anh, cuộc đời em sẽ sang một trang mới hạnh phúc hơn. Đúng vậy, khi về chung một nhà, em cảm thấy rất vui nhưng lòng cũng không thôi dậy sóng.

Cuộc sống hôn nhân của chúng ta may mắn là vì không bị chi phối quá nhiều về tiền bạc. Anh cũng không có áp lực nhiều về việc phải làm sao để kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi chúng ta có ba mẹ đứng sau hậu thuẫn. Nhưng có một thứ áp lực vô hình khiến em chỉ muốn nổ tung, đó là thái độ và sự bảo thủ của anh.

Em biết anh không phải là người vô trách nhiệm, chỉ là anh có nhiều mối lo toan hơn vợ con. Em biết anh không phải là người vô tâm, chẳng qua tâm anh không đặt nơi mẹ con em. Em không muốn than khổ, không muốn trách anh. Nhưng quả thật những chuỗi ngày sống với anh, lòng em không chút nào bình an.

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em - Ảnh 1
Lấy anh là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời em - Ảnh minh họa: Internet

Em luôn sợ hãi anh sẽ thay lòng. Vì anh ăn nói khéo léo, lại ga lăng, cô gái nào mà không đổ? Nhưng em nghĩ đã là vợ chồng phải tin nhau, vậy là em chấp nhận đặt trọn niềm tin nơi anh. Em nghĩ đó là điều mà em nên làm để cuộc sống hôn nhân bình yên.

Ngày em lên bàn đẻ, anh cũng có mặt. Thấy con gái, anh bỏ về không nói lời nào. Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, em được ba mẹ kể lại về việc anh không vui. Em cũng biết anh trông chờ rồi mua biết bao nhiêu đồ cho “con trai” của mình. Nhưng anh ơi, con nào cũng là con, sao anh có thể phân biệt đối xử như vậy được?

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em - Ảnh 2
Anh là người bảo thủ, chuyện gì cũng theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày em sinh con gái, anh cũng không thường xuyên ở nhà. Mẹ phải bỏ công việc dưới quê lên thành phố để chăm sóc con, chăm sóc cháu. Thời gian ở nhà mình, mẹ thường hỏi nhỏ em, “ngày nào chồng con cũng đi sớm về khuya như vậy hả?”. Em chỉ dám nói do công việc của anh bận rộn chứ không dám nói vì sinh con gái mà anh trở nên lạnh nhạt, thờ ơ như vậy.

Khi con mới 1 tuổi thì anh đòi sinh đứa khác, em sợ gia đình đổ vỡ nên cũng chiều theo ý anh. Ngày em mang thai đứa con thứ hai, anh vui như mở hội nhưng em thì vô cùng lo lắng. Em sợ lỡ lần này lại là con gái, phải chăng anh sẽ bỏ vợ con mà đi tìm người đàn bà khác? Em sợ nếu là con gái rồi anh sẽ đối xử với mẹ con em tệ hơn.

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em - Ảnh 3
Anh biến em trở thành một người mẹ đáng khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Suốt những tháng ngày mang thai, em bị trầm cảm, suy nhược cơ thể vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện con gái, con trai nên không ăn uống được gì. Anh ngày nào đi làm về cũng xoa bụng gọi con trai mà lòng em đau như cắt. Con gái chơi ở góc nhà nhưng anh không mảy may quan tâm. Hoặc chỉ ném một ánh nhìn khinh khỉnh rồi thở dài rời đi.

Anh nói nếu lần này em sinh con trai, anh sẽ gửi đứa con gái về quê cho ông bà ngoại chăm sóc. Em không đồng ý nhưng anh lại vô cùng cương quyết trong chuyện này. Từ khi lấy nhau đến giờ, mọi chuyện trong nhà, anh đều quyết định, em không dám cãi. Quả thật em là người mẹ tồi tệ, chính anh đã biến em trở thành người xấu xa, đáng khinh như vậy.

Thư gửi chồng: Lấy anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời em - Ảnh 4
Em biết phải làm thế nào đây? - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày lấy anh, áp lực và bất hạnh lớn nhất cuộc đời em đó là phải chịu đựng sự bảo thủ, gia trưởng của anh. Anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh. Em làm gì cũng phải dè chừng, tính trước đoán sau sợ phật lòng anh. Cuộc sống như thế này khiến em mệt mỏi lắm rồi. Anh có từng nghĩ cho em không?

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