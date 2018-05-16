Chỉ cần vợ nói những câu này, chồng nhất định sẽ bỏ ngay tật gái gú

Tâm sự gia đình 16/05/2018 10:28

Không cần phải đánh ghen hay nài nỉ chồng quay lại, chỉ cần vợ nhẹ nhàng nói những câu này, đảm bảo có cho tiền chồng cũng không dám giở tật gái gú.

Cách hành xử của vợ khôn ngoan khi phát hiện chồng ngoại tình là im lặng, quan sát và lên kế hoạch. Tuy nhiên, hành động đó chưa đủ để quyết định có kéo chồng về được hay không mà bạn phải nói những câu này. Đảm bảo chẳng có người đàn ông nào không ngoan ngoãn quay về.

Tôi phát hiện anh rể ngoại tình trong một lần đi ăn uống với bạn bè và thấy anh ấy đang ôm ấp một cô gái lạ. Người đó chỉ trạc tuổi tôi, tức là cách anh ấy đến tận 10 tuổi. Tôi mang chuyện mình thấy nói với chị rồi bảo chị có cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp. Nhưng không ngờ, chị tỏ ra bình thản. Chị không tức giận chỉ cười trừ rồi nói “chị tự có cách giải quyết, em không phải lo”. Tôi biết chị từ đó giờ không phải là người bộc trực, nhưng thái độ này có phần quá kỳ lạ. Đàn bà ai không lo sốt vó khi biết chồng ngoại tình, không lẽ chị có kế hoạch nào khác hay sao?

Chỉ cần vợ nói những câu này, chồng nhất định sẽ bỏ ngay tật gái gú - Ảnh 1
Vợ không cần phải đánh ghen khi chồng ngoại tình, chỉ cần nói những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sau, gia đình có mở tiệc, tôi thấy anh và chị dắt tay nhau đến, miệng cười nói không ngớt. Hình như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Lấy làm lạ, tôi tò mò hỏi chị. Chị bảo đàn bà hơn nhau không phải tấm chồng mà là ở cái đầu. Trong hôn nhân, phải yêu nhau bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Thời gian đó, chị có nói chuyện thẳng thắn với anh và vậy là anh đã bỏ luôn người phụ nữ kia.

“Anh có biết hậu quả của việc ngoại tình là gì không?”

Chỉ cần vợ nói những câu này, chồng nhất định sẽ bỏ ngay tật gái gú - Ảnh 2
Hãy nói cho anh ấy biết việc ngoại tình sẽ gây ra những điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó sau khi gặp tôi, chị về nhà và có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh. Nghe chị hỏi câu đó, anh giật mình, mặt mày biến sắc. Anh không ngờ chị lại biết chuyện này. Mới đầu, anh chỉ nói đó là say nắng nhất thời, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Chị nhìn chồng, nét mặt vẫn rất nghiêm túc rồi dõng dạc hỏi.

- Nếu em ngoại tình, anh có chấp nhận không?

Anh cau mày, lớn giọng.

- Tất nhiên là không.

Chị cười nhạt.

- Vậy tại sao anh có quyền ngoại tình?

Anh im bặt. Chị lại tiếp tục.

- Ngày xưa chúng ta cũng đã giao kèo với nhau rồi. Nếu một trong hai có ý định phản bội nghĩa vợ chồng, hậu quả sẽ là nhà tan cửa nát. Anh ngoại tình, con sẽ theo em, tài sản này cũng là của em, anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, không có gì cả. Anh nghĩ đi, liệu người phụ nữ kia có đủ can đảm ở bên một người trắng tay không?

Đàn ông khi yêu rất mù quáng, vợ nên biết cách kéo anh ấy khỏi cuộc sống màu hồng giả tạo đó để chồng quay về với cuộc sống hiện tại. Vợ khôn ngoan phải cho chồng biết là hậu quả sau những cuộc say nắng sẽ như thế nào? Có vậy mới cảnh tỉnh được anh ấy.

“Con cái sẽ như thế nào khi biết ba chúng ngoại tình?"

- Nếu anh tiếp tục ăn chả, em sẽ ăn nem để trả thù, con cái cứ để ông bà nuôi.

Khi nghe đến chị nói câu này, anh có phần hơi tức giận.

- Đàn bà ngoại tình không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt chồng. Rồi anh sẽ nhìn mặt mọi người như thế nào đây?

- Vậy anh ngoại tình, em không xấu hổ sao? Rồi con cái sẽ như thế nào khi nghe người khác nói những điều không hay về ba của chúng?

Đàn ông hay đàn bà ngoại tình, người đau đớn nhất vẫn là con cái. Vì vậy đừng dại mà dấn thân vào con đường này, nếu không hậu quả sẽ vô cùng ê chề. Đàn ông à! Trước khi làm việc gì đó, hãy nghĩ đến kết quả sau này, đừng vì một phút bồng bột, thèm khát của lạ mà đánh mất người chung chăn gối suốt ngần ấy năm. Các ông nên nhớ, vợ nhìn mỗi ngày sẽ chán nhưng chẳng ai bằng cô ấy đâu. 

“Em sẽ nói chuyện này với ba mẹ, anh chị em và bạn bè của anh để xem họ suy nghĩ như thế nào?”

Chỉ cần vợ nói những câu này, chồng nhất định sẽ bỏ ngay tật gái gú - Ảnh 3
Vợ khôn ngoan khi tìm hiểu rõ ràng hãy tìm đến sự trợ giúp của người thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù đã lớn nhưng vẫn có chút gì đó kính nể và sợ hãi các bậc phụ huynh. Một là vì họ không muốn ba mẹ buồn lòng, hai là vì họ không muốn đánh mất lòng tự trọng trước mặt người lớn. Khi nghe chị nói đến điều này, anh chỉ im lặng nhưng trong lòng đã có những suy nghĩ khác. Anh biết cuộc tình ngang trái của mình không đi đến đâu. Nhưng gia đình mất đi rồi thì không thể nào có lại được. Nhất là lòng tự trọng và danh dự của một người đàn ông. Anh không muốn suốt đời sống trong sự dè bỉu, khinh miệt của người thân, bạn bè. Đàn ông ngoại tình muốn thỏa mãn bản lĩnh chinh phục nhưng cũng rất muốn bảo vệ danh dự của bản thân.

“Cuối cùng, anh hãy chọn giữa vợ con và bồ nhí”

Chị hạ màn bằng cách cho anh được quyền chọn lựa. Nếu một người đàn ông khôn ngoan sẽ không bao giờ chọn đến bên bồ nhí. Bởi nhân tình chỉ là những cảm xúc nhất thời. Các ông nên sáng suốt đừng dại lún sâu vào ngoại tình để khi quay lại chẳng còn gì, vợ con rời xa, tiền tài, danh vọng cũng không còn.

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ

Đàn ông ngoại tình không chỉ vì tình dục mà họ còn trao trọn tình cảm của mình với bồ nhí, vợ có đọc đừng giật mình.

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