Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến

Phụ nữ yêu 06/11/2018 10:32

Dưới đây là những kiểu phụ nữ mà đàn ông tồi rất thích ve vãn, chị em nên biết để bảo vệ bản thân kẻo hối hận.

Những kiểu phụ nữ này là mồi ngon mà bọn đàn ông Sở Khanh thích nhắm đến. Thế nên khi yêu, hãy khôn ngoan một chút, đừng để đàn ông “dắt mũi” rồi chuốc lấy khổ đau, tủi hờn.

Phụ nữ lương thiện, ngây thơ

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 1
Kiểu phụ nữ ngây thơ khiến đàn ông muốn tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất thích tán tỉnh những cô nàng lương thiện, có trái tim ấm áp, bao dung. Vì khi họ có làm gì sai, người phụ nữ đó cũng sẽ rộng lượng bỏ qua. Kiểu phụ nữ này thường được sinh ra và lớn lên trong môi trường hạnh phúc. Cuộc sống với họ khá đơn giản, nhìn đâu cũng thấy một màu hồng đẹp đẽ.

Thế nên họ không có khả năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ do người khác mang lại. Khi yêu, họ nghĩ chỉ cần cho đi tất cả và sẽ nhận lại được những điều tốt lành. Vì vậy mà họ luôn bị người khác lợi dụng tình cảm.

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 2
Phụ nữ hãy biết tự bảo vệ mình trước người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ có trái tim đơn thuần, lương thiện luôn là món mồi ngon cho kẻ xấu. Khi qua lại với kiểu người này, đàn ông không cần phải cho đi quá nhiều. Thậm chí họ còn dễ dàng lợi dụng tình cảm của người phụ nữ đó để thỏa mãn dục vọng.

Đến khi nhận ra mình bị phản bội, họ chỉ biết khóc lóc níu kéo chứ không đủ dũng cảm để buông bỏ. 

Phụ nữ hành động cảm tính

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 3
Phụ nữ đặt tình cảm lên hàng đầu thường khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này khi yêu thường đặt tình cảm lên hàng đầu, ít khi dùng lý trí để phán xét mọi việc. Một khi đã yêu ai, họ sẽ dùng trái tim chân thành để đối đãi với người đó. Và đây cũng yếu điểm khiến họ trở thành món mồi ngon của những gã đàn ông thích vui chơi qua đường.

Trong tình yêu, chỉ cần họ thấy thuận mắt hoặc nghe những lời nói ngọt ngào, bất kể chuyện gì của người đàn ông đó, họ cũng sẽ thích. Kiểu phụ nữ này khi yêu như người say rượu, thường lạc lối và dễ bị tình cảm chi phối. Họ thích ngọt ngào, lãng mạn nên chỉ cần đàn ông bắt đúng bài, họ sẽ đổ gục ngay.

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 4
Phụ nữ đừng lệ thuộc đàn ông, hãy là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quyến rũ

Kiểu phụ nữ này sở hữu tất cả từ ngoại hình đẹp đến nội hàm sâu sắc. Họ không quá lương thiện, đơn thuần nhưng lại là một người lụy tình. Dù người đó tốt xấu ra sao, họ cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 5
Phụ nữ hấp dẫn luôn thu hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù người đó có dối lừa như thế nào, họ cũng sẽ tìm ra những lý do để tha thứ. Thế nên kiểu phụ nữ này được liệt vào danh sách mồi ngon của đàn ông họ Sở.

Phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ thường chỉ có vẻ ngoài tự tin, mạnh mẽ nhưng trái tim họ vô cùng yếu mềm. Khi cảm nhận đủ đầy tình cảm từ đàn ông, họ sẽ chấp nhận giao phó cuộc đời mình.

Phụ nữ có tiền

Kiểu phụ nữ này là đối tượng của cánh đàn ông vô công rỗi nghề, phần lớn là người trẻ tuổi. Vì họ dồn hết thanh xuân cho công việc nên thèm khát một tình cảm chân thành. Thế nên chỉ cần những gã trẻ tuổi, ham tiền săn đuổi một chút, kiểu phụ nữ này sẽ bị chinh phục.

Kiểu phụ nữ là ‘mật ngọt, mồi ngon' mà những gã đàn ông họ Sở nhắm đến - Ảnh 6
Phụ nữ có tiền luôn là mồi ngon cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có tiền mạnh mẽ và kiên cường trong công việc. Họ có thể hô mưa gọi gió bên ngoài. Nhưng khi yêu, họ chỉ là một con mèo ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy và thường dễ bị tổn thương.

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Đàn ông có những điều này chắc chắn là người có chí lớn, càng về trung vận càng làm ăn phất lên. Phụ nữ nào lấy được sẽ có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cả đời.

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