3 điều phụ nữ cần và 3 điều đàn ông muốn trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 06/11/2018 16:25

Nếu vợ chồng hiểu được điều đối phương cần và muốn trong hôn nhân, mối nhân duyên của họ sẽ kéo dài cả đời.

Có nhiều cặp vợ chồng thường bỏ qua việc lắng nghe nhau để biết được bạn đời của mình đang muốn gì và cần gì. Vì vậy nhiều người không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời. Đã là vợ chồng, hãy biết điều mà người bạn đời mình đang mong muốn. Khi đó, cả hai mới có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc.

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Vợ chồng là nhân duyên tiền định, đừng vì chút khó khăn mà bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người chồng nghĩ vợ chỉ cần tiền và bổn phận của mình là mang tiền về cho vợ hàng tháng. Chính vì suy nghĩ này, nhiều người vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực đổ vỡ.

Đàn ông hãy lắng nghe vợ của mình. Bạn sẽ nhận ra cô ấy chỉ cần 3 điều đơn giản này, đó là cảm giác an toàn, lãng mạn và được cưng chiều. Phụ nữ lấy chồng ai cũng cần những điều này từ người bạn đời của mình.

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Hãy tập cách thấu hiểu lẫn nhau để hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông cần một mái nhà để trở về khi mệt mỏi thì đàn bà lại thích vun vén cho mái nhà đó trở nên ấm áp hơn. Khi đã trao phần đời còn lại của mình cho một người, phụ nữ luôn muốn có được hạnh phúc trọn vẹn. Họ muốn nhận được sự yêu thương chân thành từ người bạn đời của mình.

Đàn ông thích khám phá những điều mới mẻ, thích cảm giác mạnh. Còn đàn bà lại muốn có cảm giác an toàn, bão tố dừng sau cánh cửa nên họ cần một người có thể bất chấp mọi cám dỗ để ở bên cạnh mình.

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Một người chồng tốt sẽ biết những điều vợ phải gánh chịu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn khao khát nhận được 3 điều từ vợ của mình, đó là sự tôn trọng, dịu dàng và ủng hộ. Đàn ông vùng vẫy biển khơi, vì vậy họ luôn khoác lên người sự mạnh mẽ, kiên cường.

Tuy nhiên trong nội tâm, họ cũng là một người yếu đuối. Họ cũng muốn nhận được sự dịu dàng nơi vợ. Họ muốn có một nơi ấm áp để về sau những giờ làm việc mệt mỏi và một người vợ hiền từ để dựa vào.

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Một người vợ tốt sẽ biết chồng đang phải gánh vác những điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Hơn ai hết, đàn ông là người khao khát nhận được sự tôn trọng nhất định từ người vợ. Họ muốn những điều mình làm đều được vợ ủng hộ hết mình, chứ không phải vài câu càm ràm. Thế nên trước khi muốn chồng đối đãi tốt với mình, phụ nữ hãy đáp ứng những điều này của chồng.

Trong hôn nhân, cả hai phải cùng nhau phấn đấu. Đàn ông cần nơi để trưởng thành và đàn bà cần chỗ để hoàn thiện bản thân. Thế nên hãy chấp nhận con người đầy khuyết điểm của nhau và cùng nhau sửa chữa sai lầm.

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Vợ chồng hãy cùng nhau bồi đắp cho hôn nhân kéo dài mãi - Ảnh minh họa: Internet

Khi khó khăn, đừng buông tay nhau, khi giàu sang hãy giữ nhau thật chặt. Phụ nữ hãy một lần lắng nghe những nỗi lo của chồng. Hãy nghĩ đến những áp lực mà anh ấy đang phải gánh chịu. Còn đàn ông hãy dành cho vợ sự dịu dàng chân thành nhất.

Nếu cảm thấy vợ phiền phức, điều đầu tiên các anh hãy nghĩ đến đó là cô ấy muốn tốt cho ai? Đa số phụ nữ đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng con. Họ rất ít khi nghĩ cho bản thân. Thế nên đàn ông hãy biết điều này mà bao dung cho sự lắm lời, khó chịu của vợ. Còn vợ hãy tập san sẻ những gánh nặng mà chồng đang phải chịu đựng. Có như vậy, hôn nhân mới lâu bền được.

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