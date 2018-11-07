Bi kịch lớn nhất trong hôn nhân: Đàn bà ích kỷ gặp đàn ông tham lam

Tâm sự gia đình 07/11/2018 15:30

Khi yêu, đàn bà ai mà không ích kỷ chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình. Còn đàn ông ai mà tránh khỏi những phút giây tham lam, chỉ muốn một tay bắt nhiều cá và một chân đạp hai thuyền.

Anh chị yêu nhau hơn 5 năm rồi kết hôn. Vì quá hiểu nhau, cuộc sống hôn nhân khá thoải mái. Nhưng rồi đến một ngày, chuyện anh qua đêm với nhiều phụ nữ khác bị phanh phui, chị như chết lặng.

Không phải một mà là ba người. Nghe con số chính miệng anh nói ra, niềm tin của chị sụp đổ. Vì quá tin tưởng chồng mà chị đã vô tình đẩy mình vào nỗi đau này.

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Chị biết chồng ngoại tình và lên kế hoạch gặp mặt từng cô nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi chồng quay về, chị quyết định gặp cô nhân tình đầu tiên của chồng. Cô ta xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, là nhân viên của một ngân hàng.

Đây là nơi công ty anh vay vốn. Anh thường xuyên qua lại bàn công việc nên dần dần cả hai phải lòng nhau. Nhìn cũng biết, cô gái này không đủ sức đấu với chị. Vừa mới hù dọa vài câu, mặt cô ta đã tái mét.

- Em có biết chồng chị không qua lại với một mình em?

Bi kịch lớn nhất trong hôn nhân: Đàn bà ích kỷ gặp đàn ông tham lam - Ảnh 2
Cô gái thứ nhất là người nhút nhát - Ảnh minh họa: Internet

Câu hỏi của chị khiến cô ta lặng người. Hóa ra chồng chị lại giỏi giang như vậy, một lúc có thể dụ bốn người phụ nữ rơi vào lưới tình của mình, trong đó có chị.

- Em với anh ấy chỉ mới có chút tình cảm, ăn uống vài lần thôi.

Cô ta nói với giọng run rẩy. Chị cười thầm, trận chiến thứ nhất xem như chị đã nắm chắc phần thắng.

Đến lượt cô nhân tình thứ hai của chồng. Người phụ nữ này cá tính và mạnh mẽ hơn chị nghĩ rất nhiều. Cô ta là gái làng chơi mà anh gặp vài lần rồi lên giường với nhau vài bận. Nói chuyện với cô ta vài câu, chị biết ngay người phụ nữ này chỉ cần tiền và vì tiền có thể sai khiến cô ta làm tất cả.

Bi kịch lớn nhất trong hôn nhân: Đàn bà ích kỷ gặp đàn ông tham lam - Ảnh 3
Trong trận chiến thứ hai chị cũng chiến thắng vẻ vang - Ảnh minh họa: Internet

Không chần chừ, chị lấy cọc tiền mới vừa rút ở ngân hàng. Trước khi đến đây, chị đã thủ sẵn nhiều phương án để đối phó với nhân tình của chồng. Trong mắt chị, nhân tình chỉ có một loại duy nhất đó là “hám tiền”. Chỉ cần tiền, chị có thể mua chồng về mà không cần phải hao hơi tổn sức.

Nhìn thấy tiền, mắt cô ta sáng rỡ.

- Xem như chị thông minh, trả chồng cho chị.

Chị cười nhạt. Sau khi dứt câu, ả ta rời đi. 

Nhưng đến người thứ ba, mọi chuyện khó khăn hơn chị nghĩ rất nhiều. Cô ta đã ly dị chồng được 3 năm và đang một mình nuôi con. Đặc biệt, cô ta là người yêu cũ của chồng chị.

Bi kịch lớn nhất trong hôn nhân: Đàn bà ích kỷ gặp đàn ông tham lam - Ảnh 4
Chị dùng mọi cách để kéo anh về bên mình...

Đứng trước cô ta, chị cảm thấy lép vế, vì anh đã từng kể rất yêu người phụ nữ này. Nhưng chị nghĩ mình không thể thua được vì mình là người vợ chính chuyên.

Chị làm mọi việc để khiến người phụ nữ đó lao đao như gửi thư đe dọa đến tận nơi cô ta làm. Rồi đăng đàn tố cô ta cướp chồng. Chị làm mọi chuyện, từ quang minh chính đại đến hèn hạ nhất và để rồi nhận lại câu nói “cô thật ích kỷ” từ chồng. Sợ hãi trước những điều chị làm, anh đâm ra chán vợ và ở luôn bên nhân tình, ít khi về nhà. 

Bi kịch lớn nhất trong hôn nhân: Đàn bà ích kỷ gặp đàn ông tham lam - Ảnh 5
... đổi lại là sự thờ ơ và chán ghét của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn bà ai không ích kỷ, không muốn đối phương trọn đời trọn kiếp chỉ có mình? Ai không muốn đối phương chỉ yêu thương và quan tâm mình? Tuy nhiên, độ tham lam của đàn ông lại tỷ lệ thuận với sự ích kỷ của phụ nữ.

Hai loại người này trong hôn nhân thật sự sẽ tạo thành bi kịch lớn nhất. Đàn ông càng muốn một tay ôm nhiều phụ nữ, thì đàn bà càng làm mọi chuyện để giành giật, để người đó là của riêng mình.

Khi yêu, đàn ông muốn có nhiều, còn đàn bà lại thích trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng người đó. Kết quả cuối cùng là niềm đau và tổn thương.

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