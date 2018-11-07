Không chỉ có phụ nữ là vận khí giúp gia đình hưng thịnh, đàn ông cũng phải có những khí chất này thì cuộc sống hôn nhân mới thật sự viên mãn.

Nếu phụ nữ là hoa thì đàn ông phải là đất để vận khí trong nhà ngày càng thịnh vượng hơn. Đất nuôi dưỡng hoa, hoa làm đẹp cho ngôi nhà, khi đó cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc.

Đàn ông có gan đối mặt với những thử thách lớn lao thì mới là người chồng có trách nhiệm với gia đình. Phụ nữ thích ngắm trai đẹp, nhưng người mà họ cần phải có chí lớn. Trong cuộc sống hôn nhân, họ cần một người đàn ông mạnh mẽ, có thể là bờ vai vững chắc để dựa vào.

Đàn ông phải có chí lớn mới gánh vác được gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Họ cần một người chồng có chí tiến thủ, chứ không phải ù lì, lười biếng. Đàn ông xấu cũng được nhưng nhất định phải có ý chí.

Giữ chữ tín, không nói hai lời

Đàn ông nhất định phải có chữ tín, không được nói rồi lại nuốt lời. Đàn ông nói ít làm nhiều là người đáng tin tưởng. Còn người nói câu sau đã quên câu trước, suốt đời cũng chẳng làm được gì lớn lao.

Đàn ông giữ lời hứa sẽ thành công trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn ông không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền, chỉ cần giữ lời hứa. Một lời nói ra như đinh đóng cột, không nói thì thôi, một khi đã nói phải dám chắc rằng mình sẽ thực hiện được. Khí chất này không chỉ tạo niềm tin cho vợ mà còn giúp gia đình ngày càng hưng thịnh hơn.

Bao dung

Đàn ông phải biết bao dung, cuộc sống hôn nhân mới viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn ông không được nhỏ nhen, chấp nhặt những chuyện nhỏ. Bạn phải có tấm lòng bao dung, rộng lượng, không so đo với người phụ nữ của mình cũng như người khác.

Con người ai cũng có những lúc phạm sai lầm. Bản thân mình cũng không thể hoàn hảo thì đừng bao giờ đòi hỏi sự tuyệt đối nơi vợ. Vợ có sai hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, đừng vội chì chiết cô ấy. Khi bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, cuộc sống hôn nhân cũng sẽ dễ thở và thoải mái hơn.

Có trách nhiệm

Đàn ông phải có trách nhiệm, gia đình mới đầm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông, trách nhiệm ngang ngửa với nhân phẩm. Một khi đã bắt tay vào chuyện gì, kết quả dù tốt hay xấu, họ cũng phải đứng ra gánh vác. Đừng thấy tốt thì nhận là của mình, xấu thì đẩy trách nhiệm cho người khác. Sống có trách nhiệm và thành thật với bản thân mình, bạn sẽ trở thành người thành công hơn bao giờ hết.

Chung thủy, chân thành

Khi chung thủy với vợ, đàn ông sẽ có nhiều cơ hội thành công - Ảnh minh họa: Internet

Chung thủy là yếu tố quyết định hôn nhân bền vững và hạnh phúc. Khi sống chung thủy, chân thành, đàn ông làm gì cũng gặt hái kết quả tốt. Bên cạnh đó họ còn nhận được lòng tin tuyệt đối từ vợ và mọi người xung quanh. Chỉ cần đàn ông thủy chung, một lòng một dạ vì vợ con, phụ nữ cũng sẽ tận tụy hết lòng cho gia đình.