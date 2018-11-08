Phụ nữ có đẹp hay không là nhờ vào đàn ông!

Tâm sự gia đình 08/11/2018 16:42

Ai cũng nghĩ phụ nữ chỉ cần son phấn, quần áo đắt tiền một chút sẽ tự động xinh đẹp không tỳ vết. Tuy nhiên sự thật là họ sẽ rạng ngời hạnh phúc khi được người đàn ông của mình đối đãi đàng hoàng, tử tế.

Trong buổi họp lớp, Trung dẫn theo vợ. Thành cũng tự tin dắt theo người vợ xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Nhìn vợ Thành, chị em phụ nữ đều xuýt xoa ngưỡng mộ vì được chồng mua sắm cho biết bao nhiêu là đồ đắt tiền.

Ai cũng nghĩ, trong tất cả phụ nữ có mặt ngày hôm nay, vợ Thành là người hạnh phúc nhất. Nhưng suốt bữa tiệc, Thành chỉ đi mời rượu những người khác, không quan tâm đến vợ mình đang làm gì. Còn Trung thì khác, anh lúc nào cũng gắp thức ăn, rồi ân cần hỏi vợ có mệt hay không.

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Phụ nữ chỉ xinh đẹp khi được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Suốt bữa tiệc, bạn bè mời rượu, Trung chỉ nhấp môi, không bao giờ uống hết chén. Anh nói còn phải tỉnh táo để đưa vợ về. Còn Thành thì say khướt. Mặc cho vợ khuyên ngăn, anh gạt tay và nói “đàn bà thì biết gì”.

Câu nói này của anh khiến cô vợ ngượng đỏ mặt. Thật sự rất đáng thương cho một người phụ nữ, bởi điều họ mong muốn duy nhất khi lấy chồng đó là được tôn trọng. Chứ không phải nhận được những câu nói gây tổn thương và sỉ nhục như thế này.

Phụ nữ có đẹp hay không là nhờ vào đàn ông! - Ảnh 2
Để vợ mình có thể cười nói mỗi ngày, đàn ông hãy chú ý đến thái độ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ vợ chồng Thành chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, vì anh không để vợ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng không phải như vậy, chỉ cần nhìn thái độ của đàn ông là sẽ biết ngay người vợ của anh ấy có hạnh phúc, gia đình có ấm êm hay không.

Phụ nữ được ví như sự phản chiếu của người đàn ông. Thái độ của chồng tốt, tự khắc vợ sẽ nở nụ cười hạnh phúc và sống vui vẻ mỗi ngày. Đàn ông như thỏi son, như bộ quần áo đắt tiền giúp phụ nữ xinh đẹp và nổi bật hơn. Thế nên cánh mày râu hãy đối xử với vợ thật tốt, đừng làm cô ấy tổn thương, khi đó các anh sẽ tự hào khi có một người vợ xinh đẹp đi bên cạnh.

Phụ nữ có đẹp hay không là nhờ vào đàn ông! - Ảnh 3
Đàn ông đừng mãi vô tâm khiến vợ mình buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Không phải là mỗi tháng đưa tiền cho vợ là đàn ông đã làm tròn trách nhiệm của mình. Không phải cứ cho vợ ăn sung mặc sướng tức là người chồng tốt. Chỉ khi biết tôn trọng những cảm xúc của vợ, đàn ông mới là “vàng mười” đáng được tôn vinh là người chồng hoàn hảo.

Đàn ông đừng mãi chê bai vợ xấu xí, không biết chưng diện mà vội bỏ đi tìm nhân tình. Hãy thử thay đổi thái độ của mình, một lần lắng nghe những điều vợ mong muốn. Biết đâu khi tháo gỡ hết những điều lo lắng trong lòng cô ấy, các anh sẽ có một cô vợ cuốn hút hơn cả nhân tình.

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Đôi khi những lời hỏi han, quan tâm cũng khiến vợ cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi cảm nhận được đủ đầy tình cảm từ chồng, phụ nữ sẽ biết cách quan tâm đến bản thân thay vì cứ mãi chạy theo cầu cạnh sự yêu thương. Chỉ vì không biết chồng thương mình như thế nào, cô ấy mới lo lắng và luôn muốn chiếm được tấm chân tình đó.

Vì mãi chạy theo lấy lòng chồng nên cô ấy dần đánh mất đi thời gian để tự chăm sóc cho bản thân. Thế nên đàn ông hãy tạo cho vợ một cảm giác an toàn để cô ấy có đủ tâm trí quan tâm đến chính mình. 

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Khi tuyệt tình, phụ nữ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên biết bản thân mình đang nắm giữ một viên ngọc quý giá nhất trên đời này. Vì vậy hãy biết trân trọng và nâng niu đừng để khi đánh mất rồi mới hối hận. Khi yêu, đàn bà rất nồng nhiệt nhưng khi cạn tình, họ cũng rất tàn nhẫn. Thế nên đừng để đàn bà tuyệt tình, hậu quả đau đớn lắm.

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