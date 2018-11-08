Phụ nữ tuổi này giỏi việc nước đảm việc nhà, là Thần hộ mệnh mang tài lộc cho chồng

Dậu dịu dàng, ăn nói biết chừng mực, giỏi giữ thể diện cho chồng. Bạn là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, trở thành Thần hộ mệnh may mắn giúp sự nghiệp của chồng vượng phát.

Tuy là người ít nói, nhưng bạn luôn có những hành động thầm lặng quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương. Đặc biệt là với chồng con, bạn luôn giành cho họ tình yêu thương bao la và chân thành nhất. Nhìn chung cuộc đời của Dậu vô cùng hạnh phúc, được chồng tôn trọng, gia đình giàu sang phú quý.

Bạn là người mạnh mẽ, tự lập, luôn tự mình đứng ra giải quyết hết những vấn đề khó khăn trong công việc. Khi lấy chồng, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ đảm đang, tháo vát. Nhờ tính cách kiên cường, bạn luôn được chồng tôn trọng, đội lên đầu.

Thìn giỏi việc nước đảm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ở ngoài xã hội, Thìn là người có quyền hành được đồng nghiệp kính nể, cấp trên yêu mến. Đôi khi bạn quá thẳng thắn khiến người khác buồn lòng. Tuy nhiên khi ở nhà, bạn lại là người vợ dịu dàng với chồng, người mẹ thương con vô bờ bến.

Bên cạnh đó vận mệnh của Thìn từ khi sinh ra đã viên mãn. Bạn không chỉ hưởng lộc trời ban mà còn mang may mắn đến cho người đàn ông của mình. Thế nên ai lấy được người tuổi Thìn làm vợ, chuẩn bị két sắt để chứa tiền là vừa.

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ làm việc thiện, đi chùa thường xuyên nên nhận được lộc trời ban. Vì vậy mà chồng con của bạn cũng được hưởng lây sự may mắn đó. Chồng thì làm ăn ngày càng phất lên, thăng chức, tăng lương là điều thường tình. Còn những đứa con thì thông minh, ngoan ngoãn, nghe lời, học hành giỏi giang hơn so với bạn cùng trang lứa.

Sửu dịu dàng với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung trong công việc hay hôn nhân, Sửu đều có sự may mắn nhất định. Bạn không chỉ là người nhân viên giỏi giang, xuất chúng mà còn là người vợ, người mẹ chuẩn mực, là tấm gương sáng để các con noi theo.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm