Top con giáp có ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát khỏi cơn bão tiền tài đổ về, vận may cao ngút trời trong 69 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/11/2018 17:26

Dưới đây là những con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, chạy đâu cũng không thoát cơn bão tiền sắp đổ về túi, vận may trong mọi lĩnh vực đều tăng lên cấp số nhân, sự nghiệp rực rỡ trong 69 ngày tới.

Tuổi Thân

Thân có nhiều vận may trong 69 ngày tới. Về công việc, những khó khăn trước đã “đội mũ ra đi”, cơ hội tốt hơn đang chờ đón bạn ở phía trước. Tiểu nhân không còn ve vãn tìm cách hãm hại bạn.

Top con giáp có ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát khỏi cơn bão tiền tài đổ về, vận may cao ngút trời trong 69 ngày tới - Ảnh 1
Thân được quý nhân nâng đỡ nên tiền tài hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói đây là thời điểm tốt nhất để Thân tiến lên phía trước, đón nhận nhiều lộc trời ban. Bạn nên tranh thủ gom về nguồn tiền khủng để tích cóp cho cuộc sống sau này không cần phải lo nghĩ.

Những khoản tiền nợ thời gian qua cũng được trả hết, bạn không cần phải nhức đầu suy nghĩ, lo lắng. Tuy nhiên vì công việc áp lực nên bạn không thể tránh khỏi những buồn phiền. Thế nên hãy chú ý sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái để đối đầu với mọi khó khăn.

Tuổi Hợi

Hợi từ khi sinh ra đã được hưởng phúc lộc trời ban. Từ khi đi học đến lập nghiệp đến giờ, bạn ít khi phải gặp chuyện gì quá khó khăn mà lâm vào tình cảnh bế tắc. Trong 69 ngày tới, vận mệnh may mắn của bạn càng tăng lên cấp số nhân. Nhờ phúc đức của ông bà, cha mẹ nên bạn được quý nhân phù trợ, nâng đỡ vượt qua nhiều kiếp nạn.

Top con giáp có ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát khỏi cơn bão tiền tài đổ về, vận may cao ngút trời trong 69 ngày tới - Ảnh 2
Hợi thu về nguồn lợi khủng trong 69 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này dù là có nhiều may mắn, nhưng bạn vẫn phải suy trước tính sau chuyện đầu tư bất động sản hoặc dự án nào đó. Vì có thể người khác sẽ lợi dụng bạn để trục lợi cho bản thân. Điều đó ảnh hưởng đến tinh thần cũng như chất lượng công việc của bạn.

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên ông trời luôn đối xử tốt với bạn. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nhọc. Vì vậy mà bạn được nhiều người yêu mến, nể trọng. Kể cả cấp trên cũng dành sự tôn trọng nhất định cho bạn.

Top con giáp có ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát khỏi cơn bão tiền tài đổ về, vận may cao ngút trời trong 69 ngày tới - Ảnh 3
Sửu có vận mệnh khởi sắc, tiền tài đổ về túi không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Trong 69 ngày tới, sao may mắn chiếu rọi khiến vận mệnh của bạn bừng sáng, khởi sắc vượt bậc. Cuộc sống của Sửu từ đó đi lên, giàu có sung túc. Sự nghiệp của bạn cũng có nhiều bứt phá ngoạn mục khiến người khác phải ganh tỵ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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