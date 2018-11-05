Top con giáp tiền chất đầy xe tải, hứa hẹn từ nay đến cuối năm sự nghiệp sẽ bùng nổ, bứt phá hơn

Sửu sẽ có cơ hội sống trong biệt thự, lái xe triệu đô đi làm mỗi ngày. Từ nay đến cuối năm, vận mệnh của bạn vô cùng khởi sắc, có nhiều cơ hội phát tài, phát lộc. Bạn sẽ có cơ hội tăng lương tăng thưởng gấp ba, bốn lần bình thường.

Thời điểm này, Thần Tài chỉ mặt điểm tên, thậm chí còn đến tận nhà gõ cửa mang tài lộc cho bạn. Các khoản chi lớn nhỏ đều đổ vào túi không ngớt, bạn có thể nằm rung đùi trên đống tiền không cần phải bôn ba, vất vả quá nhiều.

Từ nay đến cuối năm Thìn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền từ những dự án lớn nhỏ của công ty. Cấp trên cất nhắc cho bạn lên vị trí quan trọng, thậm chí còn có thể thăng chức. Khi lên vị trí mới, bạn luôn được lòng đồng nghiệp và cấp dưới.

Thìn có thể tăng lương thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Thìn sống khá phóng khoáng nên nói năng có phần thẳng thắn. Đôi khi bạn khiến người khác phật lòng và cảm thấy khó chịu khi tiếp cận. Có thể nói vận mệnh của Thìn sẽ phất lên trong vòng một đêm.

Sau khi thức giấc, bạn sẽ đón nhận được nhiều tin vui và tiền bạc cũng đổ về ngày càng nhiều. Bạn được Thần may mắn chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông, cầu được ước thấy từ nay đến cuối năm.

Tuổi Tý

Tý có trách nhiệm với công việc. Khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình và luôn nghĩ cho tương lai phía trước của mình. Đối với người kinh doanh, bạn buôn may bán đắt, làm ăn phất lên nhờ tài ăn nói khéo léo.

Tý sống trong biệt thự, đi xe hơi hạnh phúc suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Còn người làm công ăn lương sẽ nhanh chóng được thăng chức, những khó khăn cũng được giải quyết êm đẹp. Tuy khi lên chức mới có hơi áp lực nhưng bạn hãy cố gắng, vì đây là cơ hội vô cùng tốt để bạn thay đổi vận mệnh của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm