Top con giáp không nên ngồi chiếu bạc kẻo tiền mất tật mang, gánh nợ suốt đời trong tháng 11/2018

Tâm linh - Tử vi 01/11/2018 17:20

Những con giáp dưới đây nên nói không với cờ bạc kẻo tiền mất tật mang, nợ nần làm cả đời cũng không trả hết, buồn phiền đeo bám suốt trong tháng 11/2018.

Tuổi Thân

Những vận xui của Thân bắt đầu xuất hiện trong tháng 11 này. Bạn nên tránh thử vận may vào trò đen đỏ kẻo tiền mất tật mang, nợ nần chồng chất. Thời điểm này Thân nên sống yên phận, tu chí làm ăn để gầy dựng sự nghiệp.

Top con giáp không nên ngồi chiếu bạc kẻo tiền mất tật mang, gánh nợ suốt đời trong tháng 11/2018 - Ảnh 1
Thân không nên dính đến cờ bạc trong tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Sự nỗ lực của bạn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt cho cuộc sống sau này. Thế nên đừng dấn thân vào những trò xui rủi kẻo không ngóc đầu lên được.

Đặc biệt, bạn nên chú ý đến tình hình sức khỏe của mình trong thời điểm này. Đừng ăn chơi quá sa đọa, hoặc dùng rượu bia kẻo ảnh hưởng đến gan. Thân nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, nếu không sau này bạn sẽ rất hối hận.

Tuổi Mão

Tháng 11, công việc làm ăn của Mão gặp nhiều khó khăn. Những dự án của bạn cũng không suôn sẻ, gặp nhiều tiểu nhân hãm hại đâm sau lưng. Thế nên bạn hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo tự rước họa vào thân.

Top con giáp không nên ngồi chiếu bạc kẻo tiền mất tật mang, gánh nợ suốt đời trong tháng 11/2018 - Ảnh 2
Mão nên tập trung cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt thời điểm này dù có khó khăn về chuyện tài chính đến mấy cũng không nên tham gia cờ bạc. Vì những vận xui, đen đủi sẽ khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.

Tiền làm nhiều cũng không đủ để trả cho những khoản nợ mà bạn đã gây ra. Vì vậy hãy sáng suốt, bình tĩnh, đợi chờ khoảng thời gian sóng gió qua đi, chắc chắn vận mệnh của bạn sẽ may mắn hơn.

Tuổi Thìn

Thìn thẳng thắn, đôi khi khiến người khác phải đau lòng vì những lời bạn nói ra có tính sát thương cao. Vì vậy mà bạn có nhiều kẻ thù muốn hãm hại. Tháng 11, bạn nên cẩn thận với những người thân cận của mình. Họ sẽ lợi dụng lúc bạn lao đao mà rắp tâm hãm hại khiến bạn mất trắng.

Top con giáp không nên ngồi chiếu bạc kẻo tiền mất tật mang, gánh nợ suốt đời trong tháng 11/2018 - Ảnh 3
Thìn bị nhiều tiểu nhân hãm hại, ngáng đường - Ảnh minh họa: Internet

Những việc làm bạn dự tính sẽ thực hiện sẽ trở nên trì trệ, không có tiến triển. Nếu không đề phòng, cảnh giác, có thể bạn sẽ đánh mất những công sức mà mình đã bỏ ra. Thời điểm này, bạn đừng nên tham gia vào trò đỏ đen kẻo ảnh hưởng đến tài lộc.

Khi ngồi trên chiếu bạc, bạn sẽ không còn giữ được bình tĩnh mà đánh mất đi những số tiền dành dụm bao nhiêu năm qua. Thế nên đừng đặt cược vận may của mình vào những trò vô bổ kẻo tiền mất tật mang, rước buồn phiền vào người không dứt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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