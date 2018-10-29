Top con giáp sự nghiệp được khai sáng, giàu có bất chấp, tiền đổ về bất tận trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 29/10/2018 17:37

Những con giáp dưới đây được Thần may mắn khai sáng cho con đường quan lộ rộng mở, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận không ai sánh bằng trong 2 tuần tới.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có sức chịu đựng rất lớn. Bạn luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Tỵ ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn việc càng khó khăn khi đạt được kết quả tốt mới thật sự ý nghĩa.

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Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là con người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng của mình cho ai biết. Nhiều người tiếp xúc với bạn đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ Tỵ. Tuy nhiên bạn không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Trong 2 tuần tới, bạn được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận. Tỵ nên chuẩn bị két sắt chứa tiền.

Tuổi Mùi

Mùi thông minh, dịu dàng, biết cách ăn nói thấu tình đạt lý. Bạn là con giáp thành công nhất trong 12 con giáp. Vận mệnh của Mùi trong 2 tuần tới sẽ vô cùng vượng phát. Sự nghiệp đã đến thời điểm phất lên, khởi sắc ngoài mong đợi.

Top con giáp sự nghiệp được khai sáng, giàu có bất chấp, tiền đổ về bất tận trong 2 tuần tới - Ảnh 2
Mùi có sự nghiệp hanh thông trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Những dự định, ước mơ của bạn bấy lâu nay đều sẽ thực hiện thành công. Không chờ đợi người khác giúp đỡ, bạn cũng có thể hoàn thành tốt bằng chính năng lực của mình.

Thời điểm này, không chỉ sự nghiệp, tài lộc của bạn có khởi sắc mà đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Mùi được nhiều người tán tỉnh và trở thành tâm điểm, nổi bật giữa đám đông. Có rất nhiều người muốn tính đến chuyện trăm năm với bạn. Tuy nhiên hãy sáng suốt chọn cho mình một người xứng đáng.

Tuổi Dậu

Trong 2 tuần tới, Dậu được nhiều người yêu mến vì tài ăn nói khéo léo. Bạn gặp nhiều chuyện khó khăn nhưng nhờ Thần may mắn chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông.

Phương diện tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt, thậm chí còn giàu sang hơn người, tiền bạc đổ về túi không ngừng nghỉ. Thời điểm này, Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến, những dự án riêng của bản thân cũng được thực hiện trót lọt.

Top con giáp sự nghiệp được khai sáng, giàu có bất chấp, tiền đổ về bất tận trong 2 tuần tới - Ảnh 3
Dậu nhận được nhiều tin vui trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề gia đạo, bạn nhận được nhiều tin vui, có thể là hỷ sự của anh chị em. Hoặc bạn sẽ nhận được thiệp hồng từ người mình thân thiết nhất. Nói chung thời điểm này, có rất nhiều tin vui đổ về, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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