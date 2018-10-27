Top con giáp có tài tiên đoán hơn người, tránh được nhiều đại nạn trong 29 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/10/2018 13:23

Những con giáp dưới đây có tài tiên đoán, lường trước hết những rủi ro bản thân sẽ mắc phải, vì vậy vượt qua nhiều kiếp nạn, không sợ tiểu nhân quấy phá, hãm hại trong 29 ngày tới.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu, được quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi, tài lộc vượng phát trong 29 ngày tới. Bạn có tài nhìn xa trông rộng, lường trước được những rủi ro nên không đầu tư, làm ăn lớn. Nhờ vậy bạn tránh được nhiều đại nạn, sự nghiệp vẫn vững mạnh, hanh thông. Thời điểm 29 ngày tới, Hợi nên chuẩn bị két sắt để đựng tiền.

Top con giáp có tài tiên đoán hơn người, tránh được nhiều đại nạn trong 29 ngày tới - Ảnh 1
Hợi tránh được nhiều kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn không nên tham gia vào việc của người khác kẻo rước họa vào thân. Đừng nói thêm nói bớt chuyện của bất cứ ai kẻo phiền lòng người khác. Giai đoạn này bạn có tài tiên đoán hơn người, giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén nên tiểu nhân cũng không dám đến gần.

Tuổi Mão

Mão có được cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tiền bạc đè ngạt thở trong 29 ngày tới. Trong công việc, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn. Tuy nhiên nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của bản thân nên gặp đại nạn không chết.

Top con giáp có tài tiên đoán hơn người, tránh được nhiều đại nạn trong 29 ngày tới - Ảnh 2
Mão có tài tiên đoán hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tiền trong túi ngày càng đầy, khối lượng tài sản tăng lên trông thấy. Sự nỗ lực, chăm chỉ lao động của bạn bao nhiêu năm tháng qua cũng được đền đáp xứng đáng. Mão không còn phải chịu đựng những lời miệt thị của người khác.

Những khả năng của bạn đều được mọi người công nhận và nể phục hơn rất nhiều. Đi kèm với sự thông minh, Mão sở hữu khả năng tiên tri vô cùng nhạy bén. Bạn luôn nắm bắt được những tình thế éo le nên có cách vượt qua dễ dàng.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp bí ẩn, luôn giấu mình trong lớp vỏ dày không để ai phát hiện. Trong công việc, bạn luôn âm thầm cống hiến, ít khi khoa trương hay khoe mẽ khả năng của mình. Bạn có khả năng lường trước được rủi ro nên ít khi gặp vấn đề khó khăn trong công việc.

Top con giáp có tài tiên đoán hơn người, tránh được nhiều đại nạn trong 29 ngày tới - Ảnh 3
Tỵ tránh nhiều rủi ro trong 29 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

29 ngày tới, công việc của bạn có những bước ngoặt đáng mong đợi. Không cần phải hao hơi tổn sức, bạn cũng gặt hái được nhiều thành công. Thời điểm này, số tiền bạn làm ra nên tích cóp một ít dành cho cuộc sống sau này. Đảm bảo khi về già, bạn sẽ không phải bôn ba vất vả kiếm sống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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