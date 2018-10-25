Chỉ mặt điểm tên con giáp nam lăng nhăng, lười biếng, phụ nữ vướng vào khổ đau cả đời không dứt

Những con giáp nam tuổi Tuất vô cùng ga lăng, ấm áp, luôn nghĩ cho người khác. Nhưng lại có tật thả thính, trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung làm khổ phụ nữ. Họ không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chỉ muốn vui chơi qua đường.

Họ đi đến đâu đều được phái nữ chú ý vì nổi bật giữa đám đông. Nhưng phụ nữ đừng dại đụng vào những người tuổi Tuất, vì khi đã rơi vào biển tình của họ, bạn rất đau khổ.

Vì thế Tuất ít khi nghĩ đến việc kết hôn sớm. Họ chỉ muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc sống tự do, không muốn ràng buộc hôn nhân. Tuất là một người đào hoa, có tài ăn nói khéo léo nên được lòng nhiều người.

Tuổi Thân

Thân thông minh, giỏi giang, có tài lãnh đạo vô cùng xuất sắc. Trong công việc, họ là một người nhiệt thành, luôn giúp đỡ người khác không từ chối bất cứ điều gì. Nhưng trong chuyện tình cảm, họ lại là người không chung thủy, thích thả thính, không thích chịu trách nhiệm.

Thân chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm việc, họ rất nghiêm túc, nhưng khi đứng trước mặt phụ nữ, đối diện với chuyện tình cảm, họ lại khá thờ ơ, xem nhẹ tấm lòng của người khác. Khi yêu ai, họ đều chỉ mặn nồng lúc ban đầu, về sau sẽ dần chán và không còn muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa.

Tuổi Tý

Tý là con giáp cả thèm chóng chán, lại thêm tính đào hoa nên ít khi chung thủy trong chuyện tình cảm. Họ được nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ vì tài hoa hơn người, ăn nói khéo léo. Đó cũng là vũ khí lợi hại để họ chiếm lấy nhiều trái tim phụ nữ nhưng lại không muốn có trách nhiệm.

Tý khi quen ai chỉ vui chơi qua đường - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Tý xem nhẹ chuyện tình cảm, quen ai cũng vui chơi qua đường. Khi đang trong mối quan hệ này, họ cũng có thể thả thính và bắt cá nhiều tay cùng một lúc. Suy cho cùng, phụ nữ nên sáng suốt, đừng vướng vào những người tuổi Tý kẻo khổ đau cả đời không dứt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm