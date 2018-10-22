Top con giáp như ‘hổ mọc thêm cánh’ quyền hành, tiền tài cao ngút trời, thành tỷ phú khét tiếng trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/10/2018 17:25

“Giờ lành đã điểm” đến lúc những con giáp này đổi vận, nếu nghèo khó sẽ giàu có nhanh chóng, còn giàu sang sẽ càng sung túc hơn như “hổ mọc thêm cánh” nắm trọn quyền hành trong tay, tiền bạc không cần phải lo.

Tuổi Mão

Top con giáp như ‘hổ mọc thêm cánh’ quyền hành, tiền tài cao ngút trời, thành tỷ phú khét tiếng trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Mão có vận mệnh thay đổi chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 15 ngày tới vận mệnh của Mão sẽ vô cùng khởi sắc. Trong công việc, bạn được quý nhân ra tay giúp đỡ. Sự may mắn đi kèm với khả năng của bản thân, Mão nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong lòng mọi người cũng như cấp trên. Và đây là thời điểm thích hợp để bạn từng bước gầy dựng sự nghiệp của bản thân. Đừng quá lo lắng hãy cố gắng hoàn thành thật tốt những điều được giao và tập trung thực hiện những ước mơ của mình. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Top con giáp như ‘hổ mọc thêm cánh’ quyền hành, tiền tài cao ngút trời, thành tỷ phú khét tiếng trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Thìn có cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Thìn từ khi sinh ra đã được trải sẵn đô la để đi. Cuộc sống của bạn không cần phải lo nghĩ hay than phiền về chuyện tiền bạc. Trong 15 ngày tới, Thìn đầu tư vào chuyện gì cũng thành công. Nếu liều mạng đầu tư bất động sản, bạn sẽ thu về bạc tỷ, trở thành tỷ phú khét tiếng khiến nhiều người nể phục. Về phương diện tình duyên của bạn cũng vô cùng khởi sắc. Vận Hồng Loan đeo bám mãi không buông, có nhiều người đến tán tỉnh và ngõ lời cầu hôn. Tuy nhiên Thìn nên cẩn thận chọn lựa thật kỹ để không phải chịu tổn thương vì bất kỳ ai.

Tuổi Mùi

Top con giáp như ‘hổ mọc thêm cánh’ quyền hành, tiền tài cao ngút trời, thành tỷ phú khét tiếng trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Mùi có vận mệnh khởi sắc trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên Mùi có vận mệnh vô cùng khởi sắc. 15 ngày tới, bạn chỉ cần ngồi không rung đùi, tiền cũng sẽ tự động đổ về. Vấn đề cơm áo gạo tiền cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều như trước đây. Thời điểm này bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Có thể nói Mùi sẽ tha hồ vẫy vùng trên biển tiền. Bạn dư dả của ăn của để, thậm chí còn đủ tiền đi du lịch đó đây, hưởng cuộc sống hạnh phúc, giàu có hơn mức mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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