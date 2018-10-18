Top con giáp nữ xinh đẹp tài giỏi nhưng đường tình duyên trắc trở, luôn bị người khác lừa dối

Những con giáp nữ dưới đây xinh đẹp bẩm sinh, tài hoa hơn người nhưng đường tình duyên lận đận, gian truân, mãi cũng không tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Tuổi Tỵ Tỵ xinh đẹp nhưng tình duyên trắc trở - Ảnh minh họa: Internet Tỵ thông minh giỏi giang bậc nhất, tài hoa cũng hơn người. Trong công việc, bạn luôn được lòng tất cả mọi người, có nhiều cơ hội thăng tiến. Tài chính cũng vô cùng khởi sắc, tiền đổ về tiêu xài không hết. Tuy nhiên đường tình duyên của bạn lại gặp khá nhiều trắc trở. Những người bạn gặp đều lừa dối và lợi dụng bạn. Vì vậy bạn phải chịu nhiều tổn thương khi còn trẻ, đến năm 30, mọi chuyện với bạn mới êm đềm hơn. Tuy nhiên con đường hôn nhân của bạn cũng gặp khá nhiều khó khăn, cần kiên nhẫn để vượt qua.

Tuổi Dậu Dậu hi sinh vì tình yêu nên dễ bị lừa dối - Ảnh minh họa: Internet Dậu đẹp người đẹp nết, ăn nói khéo léo động lòng người. Nhưng khi quen ai, bạn đều không tìm được tiếng nói chung và nhiều lần dẫn đến cãi cọ. Hoặc người đó đến với bạn chỉ vì muốn lợi dụng, vui chơi qua đường. Vì vậy Dậu nên thận trọng trong việc kết giao với ai đó. Và khi yêu đừng cho đi qua nhiều, đừng hạ thấp cái tôi của mình để nhẫn nhịn một người. Sự hi sinh của bạn sẽ khiến người đó càng chán ghét, càng muốn mang bạn ra làm trò đùa. Thế nên hãy mạnh mẽ và sáng suốt để không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Tuổi Dần Dần mạnh mẽ nên khiến người khác sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet Dần có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một người ấm áp và nhiệt thành. Khi yêu, bạn chung thủy tuyệt đối, không bao giờ phản bội. Bạn cá tính mạnh mẽ đôi khi khiến đối phương cảm thấy lép vế, không muốn tiếp tục mối quan hệ. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn quan tâm thái quá đến người kia nên khiến họ cảm thấy khó chịu, mất tự do. Vì vậy mà nhiều cuộc tình của bạn thường không có kết thúc đẹp. Dần nên tiết chế cảm xúc của mình một chút để không bị người khác làm tổn thương. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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