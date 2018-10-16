Top con giáp nữ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên lành, lấy chồng giàu sang, chung thủy

Tâm linh - Tử vi 16/10/2018 05:30

Những con giáp nữ dưới đây vận Hồng Loan rực rỡ, đường tình duyên viên mãn, được ông Tơ bà Nguyệt se duyên lành nên lấy được người chồng đại gia nhưng một mực chung thủy với vợ con.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên lành, lấy chồng giàu sang, chung thủy - Ảnh 1
Hợi đường tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Hợi ăn ở hiền lành, đức độ, thường xuyên làm thiện tích đức nên được trời se duyên lành. Bạn may mắn lấy được người thương mình thật lòng. Khi về chung một nhà, bạn được chồng thương, cung phụng như bà hoàng. Tuy nhiên không vì vậy mà Hợi từ bỏ công việc của mình. Bạn vẫn luôn ý thức bản thân phải tự kiếm tiền, không được dựa dẫm vào ai. Vì vậy mà cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc, được chồng cưng chiều, yêu thương số một.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên lành, lấy chồng giàu sang, chung thủy - Ảnh 2
Thìn lấy được chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thìn mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng dịu dàng đúng chuẩn một người phụ nữ của gia đình. Từ nhỏ bạn đã nhận được may mắn trời ban, đến khi lớn lên cũng được se duyên lành. Thìn quen ai cũng đều được đối xử tốt và yêu thương hết mực. Đến khi lấy chồng, bạn may mắn kết hôn với một người đàn ông tâm lý, một mực chung thủy với vợ con. Tuy giàu sang phú quý nhưng người đó không bao giờ có ý định sẽ phản bội bạn. Và trong gia đình, Thìn cũng là người vợ, người mẹ tuyệt vời, luôn suy nghĩ cho chồng. Vì vậy được chồng tôn trọng và cưng chiều hết mực.

Tuổi Tý

Top con giáp nữ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên lành, lấy chồng giàu sang, chung thủy - Ảnh 3
Tý được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tý có một trái tim ấm áp luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Bạn được vận Hồng Loan chiếu mệnh nên vận đào hoa vô cùng chói sáng. Từ thời trẻ bạn đã được nhiều người khác phái để ý, tán tỉnh. Vì vậy mà bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và tìm ra cho mình một người chồng tốt đúng nghĩa. Cuộc sống hôn nhân sau này của bạn sẽ giàu sang, no đủ không ai sánh bằng. Chồng bạn là người biết lo nghĩ cho gia đình, ít khi làm chuyện gì khiến bạn đau lòng, buồn phiền. Có thể nói cuộc đời của Tý vô cùng may mắn khi lấy được người tốt, hạnh phúc chất chồng hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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