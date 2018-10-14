Những con giáp dưới đây khẩu Xà tâm Phật, ngoài miệng nói những lời cay độc nhưng khi thấy ai gặp khó khăn cũng ra tay giúp đỡ, lòng từ bi vô biên khiến đối thủ cũng phải nể phục.

Tuổi Hợi Hợi ít khi thù vặt - Ảnh minh họa: Internet Hợi thật thà, có sao nói vậy nên đôi khi khiến nhiều người phật lòng, không ưa. Nhưng lòng dạ của bạn rất khoan dung độ lượng, ít khi thù hằn hay oán hận ai. Hợi suy nghĩ đơn giản nên cuộc sống khá an nhàn, ít khi gặp phải điều gì bế tắc, khó xử. Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất nên tâm trạng lúc nào cũng vui tươi. Trong công việc, bạn thường đưa ra những ý kiến thẳng thắn nên bị nhiều người khinh ghét. Tuy nhiên không thể phũ nhận Hợi có tài, những gì bạn nói ra điều giúp ích lớn cho công việc. Vì thế bạn luôn được cấp trên trọng dụng.

Tuổi Thân Thân tài giỏi nên thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet Thân thông minh, giỏi giang lại nhanh nhẹn. Bạn có tính cách hướng ngoại nên thích hợp với những công việc có tính thách thức cao. Thân luôn tìm kiếm cho mình nhiều thử thách và cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất. Bạn cầu toàn, luôn muốn mọi chuyện điều diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt. Vì thế đôi khi những điều này khiến bạn tỏ ra cáu gắt, nóng giận với mọi người. Có nhiều người ghét bạn ra mặt, nhưng cũng có người chỉ âm thầm đâm sau lưng bạn. Tuy nhiên Thân lại là người không bao giờ thù ghét ai quá lâu, bạn nói đó rồi quên đó, ít khi để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Tuổi Ngọ Ngọ khẩu Xà tâm Phật - Ảnh minh họa: Internet Ngọ có tính cách phóng khoáng nhưng đôi khi lại khá bốc đồng khiến nhiều người ghét. Bạn thẳng thắn, thậm chí chê bai người khác ra mặt nên có nhiều người không thích điều này. Nhưng Ngọ ít khi đay nghiến hay trả thù vặt ai. Bạn không ích kỷ so đo với người khác nên cuộc sống khá thoải mái. Trong công việc, bạn là người chịu thương chịu khó nên chuyện gì cũng hoàn thành tốt. Nhờ tính chăm chỉ, càng về hậu vận, cuộc sống của bạn càng vinh hoa phú quý, ấm êm hết phần thiên hạ. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần may mắn khai sáng vận mệnh cho những con giáp này, bao nhiêu kiếp nạn cũng vượt qua trong 20 ngày tới Những con giáp dưới đây được ơn trên soi sáng, vận mệnh thay đổi chóng mặt, bao nhiêu kiếp nạn, khó khăn cũng sẽ có cách vượt qua, không hao tiền, không ảnh hưởng đến tâm trạng trong 20 ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-doi-thu-cung-phai-ne-doi-phan-doc-mom-doc-mieng-nhung-long-tu-bi-vo-bien-300340.html