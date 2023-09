Tuổi Thìn giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10. Bạn làm gì cũng hanh thông, trong công việc được cấp trên cất nhắc cho lên chức. Đường tình duyên thì rực rỡ, vận đào hoa đeo bám không buông. Thời điểm này, những họa thị phi của bạn cũng được giải quyết nhanh chóng, may mắn tự động ập đến đánh bay những vận đen đủi trước đó. Có thể nói vận mệnh của bạn thay đổi ngoạn mục, muốn gì được nấy. Công việc đều thuận lợi phát triển, không có kẻ tiểu nhân nào lăm le hãm hại.

Tuổi Dậu

Dậu có sự nghiệp đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có mệnh phú quý nay lại nhận được may mắn gấp bội. Từ nhỏ cuộc sống của bạn đã không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Đến khi lớn lên, bạn may mắn kiếm được công việc tốt và phát triển tốt trong sự nghiệp của mình. Theo tử vi, cuối tháng 10 này, vận mệnh của bạn sẽ có những bước chuyển rõ rệt. Thời điểm này, bạn có thể chuyển hướng kinh doanh để vừa an nhàn, vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Vì bạn muốn gì được nấy nên buôn bán sẽ tìm được nhiều khách hàng tiềm năng, bán đắt hàng hơn người khác gấp trăm lần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm