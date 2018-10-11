Top con giáp ‘đánh bay’ vận đen đủi, giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10

Tâm linh - Tử vi 11/10/2018 17:30

Những con giáp dưới đây vận mệnh thay đổi ngoạn mục, chuyện thị phi, đen đủi trước đó cũng qua đi nhanh chóng, giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10.

Tuổi Thìn

Top con giáp ‘đánh bay’ vận đen đủi, giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10 - Ảnh 1
Thìn đánh bay vận đen đủi trong cuối tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10. Bạn làm gì cũng hanh thông, trong công việc được cấp trên cất nhắc cho lên chức. Đường tình duyên thì rực rỡ, vận đào hoa đeo bám không buông. Thời điểm này, những họa thị phi của bạn cũng được giải quyết nhanh chóng, may mắn tự động ập đến đánh bay những vận đen đủi trước đó. Có thể nói vận mệnh của bạn thay đổi ngoạn mục, muốn gì được nấy. Công việc đều thuận lợi phát triển, không có kẻ tiểu nhân nào lăm le hãm hại.

Tuổi Sửu

Top con giáp ‘đánh bay’ vận đen đủi, giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10 - Ảnh 2
Sửu nhận được nhiều điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu chăm chỉ, cần cù nên cuộc sống khởi sắc hơn vào cuối tháng 10. Bạn không cần bôn ba, vất vả như trước mà cũng có thể hái ra tiền. Những nỗ lực của bạn thời gian qua cũng được đền bù xứng đáng. Cấp trên và đồng nghiệp nhận ra tài hoa của bạn nên nể trọng, không còn xem thường như trước. Thời điểm này bạn nên cố gắng để khẳng định vị thế của mình trong lòng mọi người cũng như sự nghiệp. Đây là giai đoạn tốt để bạn xây dựng những mối quan hệ giúp ích cho công việc của mình sau này.

Tuổi Dậu

Top con giáp ‘đánh bay’ vận đen đủi, giành hết may mắn của thiên hạ vào cuối tháng 10 - Ảnh 3
Dậu có sự nghiệp đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có mệnh phú quý nay lại nhận được may mắn gấp bội. Từ nhỏ cuộc sống của bạn đã không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Đến khi lớn lên, bạn may mắn kiếm được công việc tốt và phát triển tốt trong sự nghiệp của mình. Theo tử vi, cuối tháng 10 này, vận mệnh của bạn sẽ có những bước chuyển rõ rệt. Thời điểm này, bạn có thể chuyển hướng kinh doanh để vừa an nhàn, vừa có thể kiếm được nhiều tiền. Vì bạn muốn gì được nấy nên buôn bán sẽ tìm được nhiều khách hàng tiềm năng, bán đắt hàng hơn người khác gấp trăm lần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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