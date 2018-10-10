Top con giáp đến ngày thu hoạch quả ngọt, sống trong nhung lụa, tiền bạc tiêu xài phủ phê vào tháng tới

Những người tuổi Tý có phẩm chất tốt của một vị lãnh đạo. Bạn luôn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình vì sự nghiệp của bản thân. Có thể nói bạn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đến với mình. Trong tháng tới, Thần Tài sẽ đến gõ cửa mang lộc đến tận nhà của bạn. Đã đến lúc Tý gặt hái trái ngọt mà mình đã vun trồng bấy lâu nay. Thời điểm này, bạn sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, tiêu xài không cần phải lo nghĩ. Có thể sẽ dư dả mua nhà, sắm xe và đi du lịch đó đây thư giãn đầu óc.

Dậu hãy tạm gác đi những nỗi lo âu thời gian qua để đón nhận nhiều điều tốt đẹp sắp đến. Tháng tới, bạn sẽ gặt hái nhiều trái ngọt, sống trên đống tiền, tha hồ hưởng thụ cuộc sống. Bạn khéo léo trong giao tiếp nên có nhiều cơ hội tiếp cận với dự án lớn.

Tiền lương, thưởng của Dậu tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được cấp trên trọng dụng vì cách hành xử văn minh và tài hoa hơn người. Thu nhập của bạn trong thời điểm này sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Số dư trong tài khoản cứ tăng đột biến, không có dấu hiệu dừng lại. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tuyệt vời và lên kế hoạch để du ngoạn đó đây.

Tuổi Tỵ

Tỵ tài hoa hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ sống khá khép kín, làm việc có trách nhiệm và không bao giờ lợi dụng người khác. Bạn luôn đi bằng chính năng lực cũng như khả năng của mình. Những thành tựu mà bạn đạt được trong thời gian qua đã chứng minh được tài năng của bạn. Vận mệnh của bạn trong tháng tới sẽ vô cùng khởi sắc, tiền lương, thưởng tăng đáng kể. Phương diện tình duyên cũng có những thay đổi tích cực. Bạn sẽ được gặp được người như ý, thương bạn thật lòng, không tính toán.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm