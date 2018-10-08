Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng xinh đẹp mặn mà khiến vạn người mê, khối người theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 08/10/2018 17:26

Dưới đây là những con giáp nữ càng lớn tuổi càng xinh đẹp hơn người, thần thái vạn người mê, ăn nói duyên dáng khiến nhiều người say đắm muốn ở bên cả đời, tình duyên vô cùng rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Ngọ phóng khoáng, thích tự do nhưng không hề dễ dãi trong chuyện tình cảm. Khi còn trẻ, bạn muốn bay nhảy khắp nơi, có tài giao tiếp khéo léo nên được nhiều người yêu mến, muốn tán tỉnh cho bằng được. Vì vậy, bạn có rất nhiều mối tình vắt vai, nhưng lại không lâu dài.

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Ngọ có nhan sắc bền bỉ theo năm tháng - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 30 tuổi, nhan sắc của bạn sẽ càng mặn mà hơn. Tuổi tác không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu, vì thời trẻ, bạn luôn có bí quyết chăm sóc da độc đáo nên về già không cần phải lo chuyện nếp nhăn sẽ xuất hiện. Tuy đã có gia đình nhưng Ngọ vẫn được nhiều người tán tỉnh. Nhưng không vì vậy mà bạn bỏ bê chồng con của mình mà chạy theo người khác.

Tuổi Dần

Những người phụ nữ tuổi Dần sống vô cùng hạnh phúc vì được chồng thương bởi sở hữu nhan sắc mặn mà. Dù đã có tuổi nhưng làn da và thân hình của bạn vẫn như con gái đôi mươi. Có thể nói Dần là con giáp có nét đẹp bẩm sinh. Từ khi sinh ra bạn đã sở hữu chiếc mũi cao, gương mặt ưa nhìn.

Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng xinh đẹp mặn mà khiến vạn người mê, khối người theo đuổi - Ảnh 2
Dần được nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi lớn lên, bạn được nhiều người tán tỉnh và có ý muốn chung đôi. Tuy nhiên Dần lại ít khi để tâm đến vì bạn thuộc tuýp người của công việc. Mãi đến khi 30 tuổi, bạn mới có ý định lập gia đình. Sau khi có chồng, bạn càng trở nên xinh đẹp mặn mà hơn rất nhiều.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ càng lớn tuổi càng xinh đẹp mặn mà khiến vạn người mê, khối người theo đuổi - Ảnh 3
Dậu nhận được nhiều lời tỏ tình - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp có tình có nghĩa. Bạn được nhiều người yêu mến bởi tài hoa xuất chúng, đối đãi tốt và chân thành với người khác. Nhờ tính cách dễ gần gũi nên bạn có được nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Những thành tựu của bạn đáng được người khác công nhận. Về mặt tình duyên, đến khi già, bạn cũng còn được người khác theo đuổi và không ngừng tán tỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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