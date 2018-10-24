Top con giáp tiền tỷ rơi trúng đầu, có muốn tránh cũng khó trong tháng 11/2018

Dậu thu về được nguồn tài sản khủng trong tháng 11 tới. Không những nắm được số tiền lớn trong tay, bạn còn giữ chức vụ cao trong công việc. Nhờ được Thần may mắn chiếu mệnh, hễ bước ra đường tiền tỷ lại rơi trúng đầu, có muốn khước từ cũng khó.

Thời điểm này, bạn dành khá nhiều công sức để thực hiện dự án dang dở. Vì vậy những công sức của bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Những khó khăn, vất vả trước đây cũng nhanh chóng qua đi, giai đoạn này bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc, không phải lao động nhiều.

Mão có tài ăn nói khéo léo nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Trong công việc, bạn khá cầu toàn nên đôi khi khiến bản thân áp lực. Nhưng nhờ sự chỉn chu, nhiệt tình đó, bạn đã gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Mão được nhiều người yêu mến vì có tài lẻ.

Mão được Thần may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh Mão, mọi người luôn cảm thấy thoải mái, tràn trề sức sống vì bạn suy nghĩ tích cực, ít khi lâm vào tình trạng u uất, bế tắc. Nhờ tu tâm tích đức bấy lâu nay, Thần may mắn đã mỉm cười với bạn.

Tháng 11 này, hễ bước chân ra cửa, Mão sẽ nhận được lộc từ trên trời rơi xuống trị giá hơn cả tỷ đồng. Vì thế cuộc sống của bạn vô cùng hạnh phúc và sung túc.

Tuổi Thân

Thân thông minh, giỏi giang lại hiểu chuyện. Bạn luôn biết cách giải quyết vấn đề nhanh và gọn gàng nhất. Trong công việc, bạn được nhiều người nể vì tài lãnh đạo giỏi. Nhưng cũng có tiểu nhân tìm cách hãm hại, muốn hạ bệ bạn. Bạn nên sáng suốt một chút để không bị mắc bẫy của người khác.

Thân có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ giàu sang suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 11 này, bạn bắt tay làm việc gì cũng gặp nhiều may mắn. Không những kiếm được số tiền khủng, bạn còn vô cùng thành công trong mọi việc. Khi đầu tư bất động sản hay mua vé số, bạn cũng thu về nguồn lợi vô cùng lớn, có thể an nhàn, hưởng thụ đến cuối đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm